কলকাতা, 26 অগস্ট: বড়ঞার বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসের জীবনকৃষ্ণ সাহাকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) গ্রেফতার করেছে । সেই মামলা নিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ কোনও মন্তব্য করতে না-চাইলেও, প্রধানমন্ত্রীর আসার পরেই জীবনকৃষ্ণ সাহার গ্রেফতারি নিয়ে রাজনৈতিক কটাক্ষ করলেন । তুলে দিলেন প্রশ্ন । সরাসরি অভিযোগ তুললেন, কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলোকে বিজেপি ব্যবহার করছে ।
মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করতে গিয়ে জীবনকৃষ্ণ সাহাকে ইডির গ্রেফতার প্রসঙ্গে কুণালের মন্তব্য, "আইন আইনের পথেই চলবে । যদি দোষী হন, আইন সেই মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"
তবে ইডির অভিযান নিয়েও বিজেপিকে এক হাত নেন কুণাল । তাঁর মতে, "প্রধানমন্ত্রী ভোট চাইতে এলেন, ঠিক তারপরেই ইডির অভিযান হল । অর্থাৎ বিজেপির শাখা সংগঠন, দলবল কিছু নেই । আর সেই কারণেই ভোটের আগে এই সেন্ট্রাল এজেন্সিকে কাজে লাগাতে চাইছে বিজেপি ।’’
কুণালের আরও দাবি, "পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের মরশুম আসার সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত সংস্থাগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে । সম্ভবত জীবনকৃষ্ণ সাহার গ্রেফতার এরই ফল হতে পারে । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানেন যে তাঁর দল কোনও মূল্যে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন জিততে পারবে না । সেই কারণেই কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করা হচ্ছে ।’’
তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, ‘‘বেশিরভাগ বিজেপি নেতার বিরুদ্ধেই দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে । অথচ তারাই দুর্নীতির অভিযোগ তুলছেন ?’’ তৃণমূল বিধায়ক প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘কয়েক বছর আগে তৃণমূল কংগ্রেসের অংশ থাকাকালীন কেন তিনি এই প্রশ্ন তোলেননি ।"
কুণালের আরও দাবি, ‘‘মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহার থেকে যাঁরা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ডজন-ডজন দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে ।" কুণালের মতে, ‘‘অন্যান্য দলে থাকাকালীন ওই নেতারাই বিজেপির কাছে দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল, কিন্তু যেই বিজেপিতে যোগদান করল, ওমনি তাদের সব দুর্নীতির অভিযোগ থেকে তাঁরা মুক্তি পেয়ে গেলেন । এ ভারি অদ্ভুত ।"
উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসের জীবনকৃষ্ণ সাহা ৷ এর আগে তাঁকে সিবিআই গ্রেফতার করেছিল ৷ তার জেরে বেশ কয়েকমাস তাঁকে জেলে থাকতে হয় ৷ পরে তিনি জামিন পান ৷ সোমবার সকালে তাঁর বাড়িতে হানা দেয় ইডি ৷ জিজ্ঞাসাবাদ করে৷ পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷
সিবিআই হানার সময় তিনি ফোন ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন পুকুরে ৷ সোমবারও একই চেষ্টা করেন ৷ তবে এবার সেই চেষ্টা সফল হয়নি ৷ ফোন গিয়ে পড়ে নর্দমায়৷ পরে তা ইডি আধিকারিকরা উদ্ধার করেন ৷ পাশাপাশি পাঁচিল টপকে জীবনকৃষ্ণ পালানোর চেষ্টা করেছিলেন বলেও অভিযোগ উঠেছে ৷