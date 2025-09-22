ETV Bharat / politics

বিজেপি হারলে ট্যাক্স কমে, GST নিয়ে মোদি সরকারকে নিশানা অভিষেকের

সোমবার ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার দুর্গাপুজোর গাইড ম্যাপের উদ্বোধন হয়৷ সেখানে হাজির ছিলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়৷

Published : September 22, 2025 at 8:17 PM IST

ডায়মন্ড হারবার (দক্ষিণ 24 পরগনা), 22 সেপ্টেম্বর: চারশো আসন জয়ের স্লোগান তুলে 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের লড়াইয়ে নেমেছিল বিজেপি৷ কিন্তু তাদের 240 আসনেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে৷ আসন সংখ্যা কমেছে বলেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জিএসটি (গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স) কমাতে বাধ্য হয়েছেন৷ সোমবার এমনটাই দাবি করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়৷

তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এদিন হাজির হয়েছিলেন দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মন্ড হারবারে৷ সেখানে তিনি ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার দুর্গাপুজোর গাইড ম্যাপ প্রকাশ করেন৷ তার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জিএসটি সংস্কার নিয়ে তোপ দাগেন৷ বলেন, ‘‘বিজেপি হারলে ট্যাক্স কমে, জিতলে ট্যাক্স বাড়ে।’’

Abhishek Banerjee
সাংবাদিকদের মুখোমুখি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সোমবার ডায়মন্ড হারবারে৷ (নিজস্ব ছবি)

প্রসঙ্গত, আজ সোমবার থেকেই জিএসটি (পণ্য ও পরিষেবা কর)-এর নয়া হার লাগু হয়েছে৷ এই নিয়ে রবিবার বিকেলে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷ উৎসবের মরশুমে জিএসটি-র এই সংস্কারকে প্রধানমন্ত্রী ‘জিএসটি বচত উৎসব’ বলেও ঘোষণা করেন৷

এদিন সেই প্রসঙ্গই তুলে ধরা হয় অভিষেকের সামনে৷ উত্তরে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ বলেন, “2017 সাল থেকে এতদিন কি তবে জিএসটি লুট উৎসব হচ্ছিল?’’ এর পরই তিনি লোকসভা ভোটে বিজেপির কম আসনের প্রসঙ্গ তোলেন৷ বলেন, ‘‘এবার ওরা চাপের মুখে পড়েছে কারণ আসন সংখ্যা কমে 240 হয়েছে। বিজেপি হারলে ট্যাক্স কমে, জিতলে ট্যাক্স বাড়ে।”

অভিষেক অভিযোগ করেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যে জিএসটি বেশি, অথচ হিরের মতো বিলাসবহুল সামগ্রীতে কম। তিনি বলেন, “জিরেতে জিএসটি 18 শতাংশ, আর হিরেতে মাত্র 3 শতাংশ। দুধ, জামাকাপড়, বেবি ফুড - সবকিছুতেই জিএসটি চাপানো হয়েছে।”

তবে এদিন জিএসটি সংস্কার ছাড়াও নোটবন্দি, এনআরসি, কৃষি আইন ও বাংলার প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ - সবকিছু নিয়েই একের পর এক অভিযোগ আনেন তিনি। নোটবন্দি ও অন্যান্য নীতির প্রসঙ্গ তুলে অভিষেক প্রশ্ন তোলেন, “নোটবন্দির সময় লাইনে দাঁড়িয়ে 140 জন মারা গিয়েছিলেন, তার দায় কে নিল? কৃষি আইন, এনআরসি, সিএএ - সব কিছুর ফলে বহু প্রাণ গিয়েছে, কৃষকের আত্মহত্যা হয়েছে। কিন্তু বিজেপি কখনও দায় স্বীকার করেনি।”

বিদেশনীতি প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, “অপারেশন সিঁদুরের সময় বলা হয়েছিল রক্ত আর জল একসঙ্গে বইতে পারে না। তাহলে পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেট ম্যাচ কেন খেলা হল? প্রথমে তো পিওকে (পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর) দখল করতে হবে। একদিকে এসব বলছে, আবার অন্যদিকে ভণ্ডামি করছে।”

বাংলার প্রকল্পের অর্থ নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ দেগে তিনি বলেন, “কত টাকা বাংলার থেকে নিয়েছেন আর কত ফিরিয়েছেন? হিসেব দিন। 100 দিনের কাজ, আবাস যোজনা, জল স্বপ্ন, সর্বশিক্ষা অভিযান - সব কিছুর টাকাই আটকে রাখা হয়েছে। হাইকোর্ট নির্দেশ দিলেও ওরা সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে। 69 লাখ জব কার্ড হোল্ডারের জীবিকা ধ্বংস করেছে।”

অভিষেকের অভিযোগ, বিজেপি অর্থনৈতিক ব্যর্থতা ঢাকতে ধর্মের রাজনীতি করেছে। তাঁর কথায়, “অযোধ্যাকে সামনে রেখে ভোট চেয়েছিল, অথচ অযোধ্যাতেই হেরেছে। বাংলার মানুষ একাধিকবার ওদের প্রত্যাখ্যান করেছে - 2014, 2019, 2021, 2024-এ।”

সাংবাদিক বৈঠকে তিনি এজেন্সির ভূমিকা নিয়েও কটাক্ষ করেন। বলেন, “যে বিজেপিতে যোগ দেয়, সে বেঁচে যায়। যে যায় না, তার পিছনে সিবিআই-ইডি লেলিয়ে দেওয়া হয়। ওদের আছে দুই ‘ই’ - ইডি আর ইসিআই (নির্বাচন কমিশন)। আমাদের আছে তিন ‘এম’ - মা, মাটি, মানুষ। এটা, ই স্কোয়ার বনাম এম কিউব।”

ধর্মীয় রীতিনীতি নিয়েও বিজেপিকে আক্রমণ করেন অভিষেক। তিনি বলেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন আগে পুজো উদ্বোধন করছেন বলে ওরা প্রশ্ন তোলে। কিন্তু রামনবমী ছিল এপ্রিলে, আর রামমন্দির উদ্বোধন করেছে জানুয়ারি মাসে, তিন মাস আগে। সেটা কি হিন্দু রীতির বিরুদ্ধে নয়? ভোটের স্বার্থে আগে উদ্বোধন করেছে। তাহলে বড় বিশ্বাসঘাতক কে?”

অভিষেকের দাবি, বিজেপি আসলে ‘দায়িত্বহীন ক্ষমতা’ ভোগ করছে। তাঁর প্রশ্ন, “ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ হিসেবে আমি প্রতি বছর মানুষের কাছে জবাবদিহি করি। কেন্দ্র কেন করবে না?”

