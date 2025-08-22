কলকাতা, 22 অগস্ট: আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ উদ্বোধন করবেন কলকাতার তিনটি মেট্রো রুট-সহ একাধিক প্রকল্পের ৷ যোগ দেবেন বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভাতেও ৷ কিন্তু মোদি কলকাতায় পা-দেওয়ার আগেই তাঁর উদ্দেশ্যে পাঁচটি প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে দেওয়া হল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ৷
শুক্রবার সকালে এই নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এর পর বাংলার শাসক দলের একাধিক নেতা এই বিষয়টি নিয়ে সরব হন ৷ সরব হওয়া নেতাদের সেই তালিকায় রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷ তিনি একটি ভিডিয়োবার্তার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রশ্নগুলি করেন ৷
সেখানে প্রথমে কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘নরেন্দ্র মোদি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তিনি আসছেন যে প্রকল্প উদ্বোধনে, সেগুলি সবটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করে যাওয়া ৷ ভাবা, অনুমোদন দেওয়া, টাকা বরাদ্দ করা, সবটাই করে যাওয়া ৷ পাশাপাশি রাজনীতি করতে আসছেন নরেন্দ্র মোদি ৷ সেই কারণে আমাদের তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঁচটি প্রশ্ন থাকছে ৷’’
চলতি সপ্তাহে লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যে সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করেন, সেই নিয়েই প্রথম প্রশ্নটি করেছেন কুণাল ঘোষ ৷ তিনি বলেন, ‘‘আপনাদের কোন অধিকার আছে এই দমনপীড়নের বিলটা আনার ? এই যে বিলটা এনেছেন, অমুক শাস্তি, তমুক শাস্তি, আপনাদের কী অধিকার আছে ? যেখানে আপনাদের নেতারাই অভিযোগে অভিযুক্ত এবং এজেন্সিগুলো আপনাদের দ্বারা অপব্যবহার হয়ে যাচ্ছে ৷’’
উল্লেখ্য, কেন্দ্রের আনা ওই বিলে বলা হয়েছে, গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে একমাসের বেশি সময় কারাবাসে থাকলে পদ হারাতে হবে প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য বা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ৷ এই নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই সরগরম দেশের রাজনীতি ৷ তৃণমূল-সহ ইন্ডিয়া ব্লকের সব নেতাই এই নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে ৷
কুণাল দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন নির্বাচন কমিশন যে ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে, তা নিয়ে ৷ তিনি বলেন, ‘‘যদি আপনারা এইভাবে ভোটার তালিকাকে ভুয়ো বলেন, তাহলে তার উপর দাঁড়িয়ে জিতে আছেন প্রধানমন্ত্রী আপনি নিজে এবং আপনার সরকার ৷ তাই আগে ভোটার তালিকার স্বার্থে আপনারা ইস্তফা দিন ৷ লোকসভা ভেঙে দিন ৷ তার পর ভোটার তালিকা হয়ে নতুন সরকার হবে না কেন ?’’
বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের হেনস্তা করার যে অভিযোগ তৃণমূল করছে, সেই বিষয়টিকেই তৃতীয় প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন কুণাল ঘোষ ৷ তৃণমূলের মুখপাত্র বলেন, ‘‘দিল্লি যা বলছে, আপনাদের নেতারা যা বলছেন, দিল্লি পুলিশ যা বলছে, বাংলা ভাষা মানে বাংলাদেশি ভাষা ৷ বাংলাভাষাকে এত বড় অপমান, আপনারা সমর্থন করেন ! আপনারা মনে করেন যে বাংলা ভাষা মানে বাংলাদেশি ভাষা ! বাংলাদেশের ভাষা বাংলা ৷ এখানে বাঙালি ভারতবাসীর ভাষাও বাংলা ৷ কিন্তু বাংলা ভাষা মানে বাংলাদেশি ভাষা, এই কথার নিন্দা আপনি কেন করেননি নরেন্দ্র মোদি ?’’
বিভিন্ন রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গের বহু বাসিন্দাকে বাংলাদেশি সন্দেহে ওই দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷ কেন্দ্রের এই পুশব্যাক নীতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে চতুর্থ প্রশ্নটি করেছেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ৷ কুণাল বলেন, ‘‘আপনি এখন বাংলাপ্রেমী সেজে বাংলায় কথা বলছেন ৷ কিন্তু বাংলায় যে ভারতবাসী কথা বলছেন বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে কেন হেনস্তা করা হচ্ছে ? কেন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ? এর জবাব কে দেবে ?’’
আর কুণালের পঞ্চম প্রশ্নটি বাংলাকে বঞ্চনার অভিযোগ নিয়ে ৷ তিনি বলেন, ‘‘আপনি কি জানেন, আপনার কাছে বাংলার বকেয়া 1 লক্ষ 93 হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে ৷ কেন খালি হাতে আসছেন ? বাংলার টাকা কেন দিচ্ছেন না ? কেন শুধুমাত্র বিজেপিশাসিত রাজ্য বা অন্য রাজ্যগুলিকে ভরিয়ে দিচ্ছেন ? বাংলায় প্রতিহিংসাপরায়ণভাবে টাকা বকেয়া রেখেছেন ৷ কেন খালি হাতে আসছেন ?’’