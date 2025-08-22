ETV Bharat / politics

কলকাতায় আসার আগে মোদির উদ্দেশ্যে প্রশ্নের পঞ্চবাণ তৃণমূলের - TRINAMOOL 5 QUESTIONS FOR PM MODI

ভিডিয়ো বার্তায় সেই পাঁচটি প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছুঁড়ে দেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কুণাল ঘোষ ৷

PM NARENDRA MODI
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 22, 2025 at 4:02 PM IST

4 Min Read

কলকাতা, 22 অগস্ট: আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ উদ্বোধন করবেন কলকাতার তিনটি মেট্রো রুট-সহ একাধিক প্রকল্পের ৷ যোগ দেবেন বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভাতেও ৷ কিন্তু মোদি কলকাতায় পা-দেওয়ার আগেই তাঁর উদ্দেশ্যে পাঁচটি প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে দেওয়া হল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ৷

শুক্রবার সকালে এই নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এর পর বাংলার শাসক দলের একাধিক নেতা এই বিষয়টি নিয়ে সরব হন ৷ সরব হওয়া নেতাদের সেই তালিকায় রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷ তিনি একটি ভিডিয়োবার্তার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রশ্নগুলি করেন ৷

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশ্যে প্রশ্নের পঞ্চবাণ তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের (ইটিভি ভারত)

সেখানে প্রথমে কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘নরেন্দ্র মোদি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তিনি আসছেন যে প্রকল্প উদ্বোধনে, সেগুলি সবটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করে যাওয়া ৷ ভাবা, অনুমোদন দেওয়া, টাকা বরাদ্দ করা, সবটাই করে যাওয়া ৷ পাশাপাশি রাজনীতি করতে আসছেন নরেন্দ্র মোদি ৷ সেই কারণে আমাদের তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঁচটি প্রশ্ন থাকছে ৷’’

চলতি সপ্তাহে লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যে সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করেন, সেই নিয়েই প্রথম প্রশ্নটি করেছেন কুণাল ঘোষ ৷ তিনি বলেন, ‘‘আপনাদের কোন অধিকার আছে এই দমনপীড়নের বিলটা আনার ? এই যে বিলটা এনেছেন, অমুক শাস্তি, তমুক শাস্তি, আপনাদের কী অধিকার আছে ? যেখানে আপনাদের নেতারাই অভিযোগে অভিযুক্ত এবং এজেন্সিগুলো আপনাদের দ্বারা অপব্যবহার হয়ে যাচ্ছে ৷’’

উল্লেখ্য, কেন্দ্রের আনা ওই বিলে বলা হয়েছে, গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে একমাসের বেশি সময় কারাবাসে থাকলে পদ হারাতে হবে প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য বা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ৷ এই নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই সরগরম দেশের রাজনীতি ৷ তৃণমূল-সহ ইন্ডিয়া ব্লকের সব নেতাই এই নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে ৷

কুণাল দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন নির্বাচন কমিশন যে ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে, তা নিয়ে ৷ তিনি বলেন, ‘‘যদি আপনারা এইভাবে ভোটার তালিকাকে ভুয়ো বলেন, তাহলে তার উপর দাঁড়িয়ে জিতে আছেন প্রধানমন্ত্রী আপনি নিজে এবং আপনার সরকার ৷ তাই আগে ভোটার তালিকার স্বার্থে আপনারা ইস্তফা দিন ৷ লোকসভা ভেঙে দিন ৷ তার পর ভোটার তালিকা হয়ে নতুন সরকার হবে না কেন ?’’

বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের হেনস্তা করার যে অভিযোগ তৃণমূল করছে, সেই বিষয়টিকেই তৃতীয় প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন কুণাল ঘোষ ৷ তৃণমূলের মুখপাত্র বলেন, ‘‘দিল্লি যা বলছে, আপনাদের নেতারা যা বলছেন, দিল্লি পুলিশ যা বলছে, বাংলা ভাষা মানে বাংলাদেশি ভাষা ৷ বাংলাভাষাকে এত বড় অপমান, আপনারা সমর্থন করেন ! আপনারা মনে করেন যে বাংলা ভাষা মানে বাংলাদেশি ভাষা ! বাংলাদেশের ভাষা বাংলা ৷ এখানে বাঙালি ভারতবাসীর ভাষাও বাংলা ৷ কিন্তু বাংলা ভাষা মানে বাংলাদেশি ভাষা, এই কথার নিন্দা আপনি কেন করেননি নরেন্দ্র মোদি ?’’

KUNAL GHOSH
তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কুণাল ঘোষ (নিজস্ব ছবি)

বিভিন্ন রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গের বহু বাসিন্দাকে বাংলাদেশি সন্দেহে ওই দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷ কেন্দ্রের এই পুশব্যাক নীতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে চতুর্থ প্রশ্নটি করেছেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ৷ কুণাল বলেন, ‘‘আপনি এখন বাংলাপ্রেমী সেজে বাংলায় কথা বলছেন ৷ কিন্তু বাংলায় যে ভারতবাসী কথা বলছেন বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে কেন হেনস্তা করা হচ্ছে ? কেন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ? এর জবাব কে দেবে ?’’

আর কুণালের পঞ্চম প্রশ্নটি বাংলাকে বঞ্চনার অভিযোগ নিয়ে ৷ তিনি বলেন, ‘‘আপনি কি জানেন, আপনার কাছে বাংলার বকেয়া 1 লক্ষ 93 হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে ৷ কেন খালি হাতে আসছেন ? বাংলার টাকা কেন দিচ্ছেন না ? কেন শুধুমাত্র বিজেপিশাসিত রাজ্য বা অন্য রাজ্যগুলিকে ভরিয়ে দিচ্ছেন ? বাংলায় প্রতিহিংসাপরায়ণভাবে টাকা বকেয়া রেখেছেন ৷ কেন খালি হাতে আসছেন ?’’

আরও পড়ুন -

  1. নাম না-করে মিঠুনকে রোহিঙ্গা বললেন কুণাল
  2. আর সহ্য নয়, অনুপ্রবেশকারী সমস্যা সমাধানে বিশেষ অভিযান; বার্তা মোদির

কলকাতা, 22 অগস্ট: আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ উদ্বোধন করবেন কলকাতার তিনটি মেট্রো রুট-সহ একাধিক প্রকল্পের ৷ যোগ দেবেন বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভাতেও ৷ কিন্তু মোদি কলকাতায় পা-দেওয়ার আগেই তাঁর উদ্দেশ্যে পাঁচটি প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে দেওয়া হল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ৷

শুক্রবার সকালে এই নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এর পর বাংলার শাসক দলের একাধিক নেতা এই বিষয়টি নিয়ে সরব হন ৷ সরব হওয়া নেতাদের সেই তালিকায় রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷ তিনি একটি ভিডিয়োবার্তার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রশ্নগুলি করেন ৷

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশ্যে প্রশ্নের পঞ্চবাণ তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের (ইটিভি ভারত)

সেখানে প্রথমে কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘নরেন্দ্র মোদি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তিনি আসছেন যে প্রকল্প উদ্বোধনে, সেগুলি সবটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করে যাওয়া ৷ ভাবা, অনুমোদন দেওয়া, টাকা বরাদ্দ করা, সবটাই করে যাওয়া ৷ পাশাপাশি রাজনীতি করতে আসছেন নরেন্দ্র মোদি ৷ সেই কারণে আমাদের তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঁচটি প্রশ্ন থাকছে ৷’’

চলতি সপ্তাহে লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যে সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করেন, সেই নিয়েই প্রথম প্রশ্নটি করেছেন কুণাল ঘোষ ৷ তিনি বলেন, ‘‘আপনাদের কোন অধিকার আছে এই দমনপীড়নের বিলটা আনার ? এই যে বিলটা এনেছেন, অমুক শাস্তি, তমুক শাস্তি, আপনাদের কী অধিকার আছে ? যেখানে আপনাদের নেতারাই অভিযোগে অভিযুক্ত এবং এজেন্সিগুলো আপনাদের দ্বারা অপব্যবহার হয়ে যাচ্ছে ৷’’

উল্লেখ্য, কেন্দ্রের আনা ওই বিলে বলা হয়েছে, গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে একমাসের বেশি সময় কারাবাসে থাকলে পদ হারাতে হবে প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য বা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ৷ এই নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই সরগরম দেশের রাজনীতি ৷ তৃণমূল-সহ ইন্ডিয়া ব্লকের সব নেতাই এই নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে ৷

কুণাল দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন নির্বাচন কমিশন যে ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে, তা নিয়ে ৷ তিনি বলেন, ‘‘যদি আপনারা এইভাবে ভোটার তালিকাকে ভুয়ো বলেন, তাহলে তার উপর দাঁড়িয়ে জিতে আছেন প্রধানমন্ত্রী আপনি নিজে এবং আপনার সরকার ৷ তাই আগে ভোটার তালিকার স্বার্থে আপনারা ইস্তফা দিন ৷ লোকসভা ভেঙে দিন ৷ তার পর ভোটার তালিকা হয়ে নতুন সরকার হবে না কেন ?’’

বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের হেনস্তা করার যে অভিযোগ তৃণমূল করছে, সেই বিষয়টিকেই তৃতীয় প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন কুণাল ঘোষ ৷ তৃণমূলের মুখপাত্র বলেন, ‘‘দিল্লি যা বলছে, আপনাদের নেতারা যা বলছেন, দিল্লি পুলিশ যা বলছে, বাংলা ভাষা মানে বাংলাদেশি ভাষা ৷ বাংলাভাষাকে এত বড় অপমান, আপনারা সমর্থন করেন ! আপনারা মনে করেন যে বাংলা ভাষা মানে বাংলাদেশি ভাষা ! বাংলাদেশের ভাষা বাংলা ৷ এখানে বাঙালি ভারতবাসীর ভাষাও বাংলা ৷ কিন্তু বাংলা ভাষা মানে বাংলাদেশি ভাষা, এই কথার নিন্দা আপনি কেন করেননি নরেন্দ্র মোদি ?’’

KUNAL GHOSH
তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কুণাল ঘোষ (নিজস্ব ছবি)

বিভিন্ন রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গের বহু বাসিন্দাকে বাংলাদেশি সন্দেহে ওই দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷ কেন্দ্রের এই পুশব্যাক নীতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে চতুর্থ প্রশ্নটি করেছেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ৷ কুণাল বলেন, ‘‘আপনি এখন বাংলাপ্রেমী সেজে বাংলায় কথা বলছেন ৷ কিন্তু বাংলায় যে ভারতবাসী কথা বলছেন বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে কেন হেনস্তা করা হচ্ছে ? কেন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ? এর জবাব কে দেবে ?’’

আর কুণালের পঞ্চম প্রশ্নটি বাংলাকে বঞ্চনার অভিযোগ নিয়ে ৷ তিনি বলেন, ‘‘আপনি কি জানেন, আপনার কাছে বাংলার বকেয়া 1 লক্ষ 93 হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে ৷ কেন খালি হাতে আসছেন ? বাংলার টাকা কেন দিচ্ছেন না ? কেন শুধুমাত্র বিজেপিশাসিত রাজ্য বা অন্য রাজ্যগুলিকে ভরিয়ে দিচ্ছেন ? বাংলায় প্রতিহিংসাপরায়ণভাবে টাকা বকেয়া রেখেছেন ৷ কেন খালি হাতে আসছেন ?’’

আরও পড়ুন -

  1. নাম না-করে মিঠুনকে রোহিঙ্গা বললেন কুণাল
  2. আর সহ্য নয়, অনুপ্রবেশকারী সমস্যা সমাধানে বিশেষ অভিযান; বার্তা মোদির

For All Latest Updates

TAGGED:

TRINAMOOL CONGRESSPM NARENDRA MODIKUNAL GHOSHপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিTRINAMOOL 5 QUESTIONS FOR PM MODI

Quick Links / Policies

ফিচার

দেশের বৃহত্তম ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড নিয়ে তৈরি জয়হিন্দ বিমানবন্দর, নয়া ইতিহাসের অপেক্ষায় তিলোত্তমা

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.