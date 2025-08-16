হাসনাবাদ (উত্তর 24 পরগনা), 16 অগস্ট: বিজেপি কর্মীর বাড়ির রাস্তা দখল করে রাতারাতি তৈরি করা হয়েছে তৃণমূলের পার্টি অফিস ! শুধু পার্টি অফিসই নয়, সেই রাস্তার উপর আড়াআড়িভাবে দেওয়া হয়েছে বেড়াও । বাড়ির ঢোকার মুখে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়ায় ওই বিজেপি কর্মীর পরিবারের যাতায়াত কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে । এমনই অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের বিরুদ্ধে । যা ঘিরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে উত্তর 24 পরগনার হাসনাবাদের খাঁপুকুর গ্রামে ।
পুলিশ-প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি বলে অভিযোগ । তাই, অসহায় অবস্থায় দিন কাটছে ওই পরিবারের । বিজেপি করার অপরাধে তৃণমূলের লোকজন ক্ষমতার জোরে এই বেআইনি কাজ করেছে বলে দাবি ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যদের । যদিও ওই রাস্তা বিজেপি কর্মীর নয় বলে পাল্টা দাবি করে যুক্তি খাড়া করেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব । প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে ।
জানা গিয়েছে, হাসনাবাদ পঞ্চায়েতের খাঁপুকুর গ্রামে পরিবার নিয়ে দীর্ঘ বছর ধরে বসবাস করছেন শচীন দাস । এলাকায় তিনি বিজেপির একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবেই পরিচিত । তাঁর বাড়ির ঢোকার মুখে গ্রামের একটি মেঠো রাস্তা রয়েছে । বিজেপি কর্মীর পরিবারের দাবি, রাস্তাটি রয়েছে তাঁদের নিজস্ব জমিতে । সেই রাস্তা দিয়েই তাঁরা যাতায়াত করে আসছেন বহু বছর ধরে । অথচ সেই রাস্তা জোরজবরদস্তি দখল করে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় তৈরি হয়েছে । ওই পরিবারের আরও দাবি, পার্টি অফিস তৈরি করেই ক্ষান্ত থাকেনি তৃণমূলের লোকজন । মাটি ফেলে নিকাশিনালাও বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে । ফলে জল নিষ্কাশন থমকে গিয়েছে । যাতায়াতের রাস্তাও ঘিরে দেওয়া হয়েছে বাঁশের বেড়া দিয়ে ।
একদিকে বাড়িতে ঢোকার রাস্তায় তৃণমূলের পার্টি অফিস ! অন্যদিকে, সেই রাস্তা দখল করে আড়াআড়িভাবে বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়ায় ঢোকা-বেরনো কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে । ছবিতেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে গ্রামের রাস্তার ঢোকার ঠিক মুখে তৈরি হয়েছে শাসকদলের একটি অস্থায়ী পার্টি অফিস । যার মাথার ওপরে ত্রিপলের ছাউনি দেওয়া । তার পাশেই একটি হোডিং টাঙানো রয়েছে । যেখানে বড় বড় অক্ষরে লেখা, এই জায়গাটি তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ের জন্য সংরক্ষিত । হোডিংয়ের একেবারে নিচে লেখা, হাসনাবাদ পঞ্চায়েত 24 নম্বর বুথ । পার্টি অফিসের আশপাশে তৃণমূলের ফ্ল্যাগ দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে সহজেই বোঝা যায় যে জায়গাটি শাসকদলের ।
কিন্তু, রাস্তা দখল করে পার্টি অফিস কেন ?
এর উত্তরে শচীন দাসের স্ত্রী মধুবালা দাস বলেন, "আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রায় একশো বছর ধরে এখানে বসবাস করছেন । এই রাস্তা আমাদের নিজস্ব জমির ওপর । এখান থেকেই আমরা যাতায়াত করে আসছি বহু বছর ধরে । বিজেপি দল করি বলেই শিক্ষা দিতে তৃণমূলের কিছু লোকজন রাস্তা দখল করে রাতারাতি পার্টি অফিস তৈরি করে দিয়েছে । বাড়ি থেকে যাতে বেরতে না-পারি তার জন্য বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরেও দেওয়া হয়েছে । ওঁরা স্পষ্ট বলে গিয়েছে, এখান থেকে যাতায়াত করা যাবে না । এই রাস্তায় একমাত্র বেরনোর পথ। যাতায়াতের বিকল্প কোনও রাস্তা নেই । ফলে ঘরবন্দি অবস্থাতেই দিন কাটাতে হচ্ছে । স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েও মেলেনি কোনও সুরাহা । আমরা চাই, রাস্তা ঘেরাও মুক্ত করা হোক । যাতে আমরা স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করতে পারি ।"
যদিও বিজেপি কর্মীর পরিবারের দাবি মানতে নারাজ স্থানীয় তৃণমূল নেতা তন্ময় বৈদ্য । তাঁর কথায়, "এই রাস্তার প্রকৃত মালিক শিবশঙ্কর মণ্ডল ও তাঁর বাবা ঋষিকেশ মণ্ডলের । তাঁরাই আমাদের এই রাস্তাটি দান করেছেন । যে জমি নিয়ে অভিযোগ করা হচ্ছে, সেটি আসলে রায়তি জমি । বিজেপি কর্মীর পরিবারই আমিন ডেকে প্রশাসনের উপস্থিতিতে জমি মাপজোক করেছে । প্রশাসনই যার যেখানে জমি সেখানে ভাগ করে দিয়েছে । তার পরেও কীভাবে তৃণমূল এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে ? যার জমি সে কাকে দান করবে, সে হাঁটবে না হাঁটবে সেটা সম্পূর্ণ তার ব্যাক্তিগত বিষয় । ওঁদের রাস্তার জমি পাশেই রয়েছে । সেটা ওঁরা মাপজোক করলেই পেয়ে যাবে । সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই ধরনের অবান্তর অভিযোগ করা হচ্ছে । আবারও বলছি, এর সঙ্গে তৃণমূল দলের কোনও যোগ নেই ।"
এদিকে, দলীয় কর্মীর রাস্তা দখল করে তৃণমূলের পার্টি অফিস তৈরি ভালোভাবে নেয়নি পদ্ম শিবির । শাসক শিবিরের দিকে কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়েছে তারা । হাসনাবাদের বিজেপি নেতা মানস মণ্ডল বলেন, "সাধারণ মানুষের রাস্তা দখল করে এখন তৃণমূলের পার্টি অফিস তৈরি করতে হচ্ছে । কতটা নিচে নামলে তারা এই কাজ করতে পারে ! এটাই বর্তমান শাসকদলের সংস্কৃতি । তৃণমূল কংগ্রেস একটা বেপরোয়ার দল । তা হাসনাবাদের ঘটনাতেই স্পষ্ট । আসলে ক্ষমতা জাহির করতে চাইছে তারা ।"
অন্যদিকে, এই নিয়ে বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমান বলেন, "বিষয়টি জানা নেই । খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে । যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে খতিয়ে দেখে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে ।"