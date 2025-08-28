ETV Bharat / politics

অনেক প্রধানমন্ত্রী দেখেছি, এবার একটা বই লিখব: মমতা - MAMATA BANERJEE

বৃহস্পতিবার টিএমসিপি-র প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আগামী বইমেলাতেই প্রধানমন্ত্রীদের নিয়ে লেখা তাঁর বই প্রকাশিত হবে ৷

MAMATA BANERJEE
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ফেসবুক থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 28, 2025 at 2:49 PM IST

কলকাতা, 28 অগস্ট: নিজের রাজনৈতিক জীবনে একাধিক প্রধানমন্ত্রী দেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কারও কারও মন্ত্রিসভায় ছিলেন ৷ কারও কারও ক্ষেত্রে দলের সদস্য় বা জোটসঙ্গী হিসেবে ছিলেন ৷ আবার বেশ কয়েকজন প্রধানমন্ত্রীর আমলে বিরোধী ভূমিকাতেও দেখা গিয়েছে তৃণমূল নেত্রীকে ৷ এবার সেই সব অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতে চলেছেন তিনি ৷ বৃহস্পতিবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চ থেকে এই কথা জানিয়েছেন মমতা ৷

এদিন কলকাতার মেয়ো রোডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সভার আয়োজন করা হয় ৷ সেই সভার মূলবক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ সেখানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি একাধিক ইস্যুতে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হন ৷ তার মধ্যেই তিনি অনেক প্রধানমন্ত্রীকে দেখার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন ৷ বলেন, ‘‘আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই ৷ অনেক প্রধানমন্ত্রী দেখেছি ৷ এবার একটা বই লিখব ৷ কে কেমন ছিল ৷ পরের বইমেলায় বের হবে ৷’’

ঠিক কী বলেছেন মমতা?

গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তভার গিয়েছে কেন্দ্রের একাধিক তদন্তকারী সংস্থার কাছে ৷ সেই তদন্ত প্রক্রিয়া চলাকালীন তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতা, জনপ্রতিনিধি, এমনকী মন্ত্রীও গ্রেফতার হয়েছেন ৷ কিন্তু তৃণমূল বরাবর অভিযোগ করে যে বিজেপি কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কাজে ব্যবহার করছে ৷ সেই অভিযোগ এদিন আবারও শোনা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর মুখে ৷ আগে এমন পরিস্থিতি ছিল না বলেও তিনি দাবি করেছেন ৷

সেই দাবির প্রেক্ষিতেই তিনি টেনে এনেছেন, তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের প্রসঙ্গ ৷ লোকসভা ভোটে জেতা, কেন্দ্রের মন্ত্রিত্ব সামলানোর বিষয় ৷ তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনের মঞ্চ থেকে এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘আমি সাতবার সাংসদ হয়েছি ৷ আমি রেলমন্ত্রী দু’বার হয়েছি ৷ আমি কয়লা খনি মন্ত্রী ছিলাম ৷ আমি যুবমন্ত্রী ছিলাম৷ আমি নারী-শিশু কল্যাণ মন্ত্রী ছিলাম ৷ ন্যাশনাল উইমেন্স কমিশন আমার সময়ে তৈরি হয়েছিল ৷ স্পোর্টস অ্যাকাডেমি আমার সময়ে তৈরি হয়েছিল ৷ সেই জন্য এখন ছেলেমেয়েরা ভালো ফলাফল করছে, এতদিন ধরে পরিকল্পনা করার ফলে ৷’’

এর পরই তিনি বিজেপির উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দেন৷ বলেন, ‘‘আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই ৷ আমি অনেক প্রধানমন্ত্রী দেখেছি ৷’’ এর পরই তাঁর দেখা প্রধানমন্ত্রীদের নিয়ে একটি বই লেখার কথা উত্থাপন করেন মমতা ৷ বলেন, ‘‘আমি এবার একটা বইও লিখব ৷ কে কেমন ছিল ৷ পরবর্তী বইমেলাতে প্রকাশিত হবে ৷’’

