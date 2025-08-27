কলকাতা, 27 অগস্ট: ছাব্বিশের আগে অভিষেকের কড়াবার্তা—সব ছ’টি বিধানসভা জিততেই হবে ৷ কেন ও কোথায় হার, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণ সব খতিয়ে দেখার নির্দেশ। মঙ্গলবারই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাকে নিয়ে ক্যামাকস্ট্রিটে বৈঠক করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 2026 বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে এই বৈঠক থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।
তৃণমূল সূত্রের খবর, ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটকে নিশানা করে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের ‘নিজের জেলায়’ বিশেষ নজর বাড়াচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ খবর, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট বলেন—'ছয়ে ছয়ট চাই ৷ অর্থাৎ জেলার ছ’টি বিধানসভা আসনের একটিও হাতছাড়া করা যাবে না। শুধু লক্ষ্য স্থির নয়, কেন কোথায় ভোটে ধাক্কা খেয়েছে দল, কোন কেন্দ্রে সংগঠন দুর্বল, কারণে কারণে ক্ষয়—সব কিছু নথিবদ্ধ করে দ্রুত সংশোধনমূলক পদক্ষেপ করতে বলেছেন অভিষেক।
ওয়াকিবহাল মহলের মতে, আয়তনে ছোট হলেও বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্রে দক্ষিণ দিনাজপুরের গুরুত্ব আলাদা ৷ এ জেলা দীর্ঘদিন ধরেই ‘সুকান্তর জেলা’ বলে পরিচিত ৷ বর্তমানে তিনি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীও ৷ ফলে এখানে জয় তৃণমূলের কাছে শুধুই সংখ্যার অঙ্ক নয়, মর্যাদারও লড়াই ৷ তাই নতুন করে গতি আনতে বুথের খতিয়ান টেনে দেখা, কমিটি ঝালিয়ে নেওয়া, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে শল্যচিকিৎসা, জনসংযোগে বাড়তি জোর শাসক শিবিরের ৷
পটভূমি বলছে, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে জেলার ছ’টির মধ্যে পাঁচটিতে জিতেছিল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ কিন্তু 2024 লোকসভা ভোটের সেগমেন্টভিত্তিক অঙ্কে দেখা যায়—ছ’টির তিনটিতে বাড়তি দৌড় দিয়েছে বিজেপি আর তিনটিতে এগিয়ে তৃণমূল। এই ওঠাপড়ার কারণ খুঁজেই অভিষেকের ‘কঠোর পর্যালোচনা’ নির্দেশ।
দলীয় সূত্র জানাচ্ছে, ভোট-পরবর্তী রিপোর্টে তিনটি প্রশ্নে বিশেষ জোর
(1) ঠিক কোন কেন্দ্রে ভোট টুটেছে ও কেন ৷
(2) স্থানীয় নেতৃত্ব–কর্মীর অন্তর্দ্বন্দ্ব কতটা ফলকে প্রভাবিত করেছে ৷
(3) সরকারি প্রকল্প পৌঁছনোর ক্ষেত্রে কোথায় কোথায় ফাঁক রয়ে গিয়েছে ।
সেই সঙ্গে মিটিং–মিছিলের চেয়ে বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে ‘ডোর–টু–ডোর’ প্রচারের রূপরেখা তৈরি হচ্ছে । জেলার মন্ত্রী তথা হরিরামপুরের বিধায়ক বিপ্লব মিত্র বলেন, “ছ’টা আসন জেতাই আমাদের লক্ষ্য। প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ আগেরবারও পাঁচটা জিতেছিলাম, অল্প ভোটে একটা হাতছাড়া হয়েছিল ৷ এবার লোকসভার নিরিখে যে তিনটে সেগমেন্টে পিছিয়ে পড়েছিলাম, সেগুলোও ফিরিয়ে আনাই আমাদের টার্গেট ।”
শাসকের এই আত্মবিশ্বাসের পাল্টা সুরে কটাক্ষ বিজেপি নেতা সজল ঘোষের ৷ তিনি বলেন, “এরা হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে এসেছে !” গেরুয়া শিবিরের দাবি, ‘সুকান্ত ফ্যাক্টর’ এখনও ততটাই তেজি; সংগঠনের মাটির টানেই জেলায় বিজেপি ছাব্বিশেও ধাক্কা দেবে।
তৃণমূল শিবির অবশ্য পাল্টা সমীকরণ কষছে ‘প্রকল্পের’-র জোরে। জেলা–পঞ্চায়েত ও পৌরস্তরে ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’, ‘স্বাস্থ্যসাথী’, ‘কৃষকবন্ধু’, ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’—এসব প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও ভুল–ত্রুটি দ্রুত মেরামতি নিয়ে আলাদা মনিটরিং সেল হচ্ছে বলে ইঙ্গিত। ভোটের অঙ্কে যেখানে ‘স্লিপেজ’ বেশি, সেখানে বাড়তি ক্যাম্প, বোয়াল–পাড়া–বস্তিতে রাতভর কর্মসূচি, চা–শ্রমিক–কৃষক–যুব ভোটে আলাদা টার্গেটিং—এ সবই পরিকল্পনায়। বুথস্তরে ‘দুই কোর’—একদিকে সরকারি সুবিধা পৌঁছনো, অন্যদিকে সংগঠন—এই দ্বিমুখী কৌশলেই ‘ছয়ে ছয়’ ধরতে চায় ঘাসফুল।
এদিকে জেলা রাজনীতিতে গোষ্ঠীসমস্যা যে বড় প্রশ্ন—তা দল নিজেরাই স্বীকার করছে। সেই কারণেই অভিষেকের কড়া বার্তা: “দলই পরিচয়, চেয়ার নয়; গোষ্ঠীভেদ ভুলে কাজ।” জেলা নেতৃত্বকে বলা হয়েছে, ব্লক–টাউন কমিটিতে ‘পারফরম্যান্স মেট্রিকস’ বেঁধে দেওয়া হবে—যেখানে বুথ কভারেজ, জনসভার ফলো–আপ, প্রকল্পের কাগজ হাতে–ধরা, অভিযোগ–নিপটান—সবই নথিভুক্ত হবে। নির্দিষ্ট সময়ে লক্ষ্য না–পূরণ হলে হবে রদবদল ৷
তৃণমূলের এই ‘ফুল–থ্রটল’ প্রস্তুতিতে চাপ বাড়ছে বিজেপি শিবিরেও । তাদের পাল্টা কৌশল—সুকান্ত–ফ্যাক্টরকে জনসংযোগের কেন্দ্রে রেখে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ‘রাজ্য–বাধা’ ও ‘দুর্নীতি’ ইস্যুতে ধার বাড়ানো, স্থানীয় সমস্যায় আন্দোলন এবং লোকসভা পরবর্তী সংগঠন ঝালিয়ে নেওয়া। ফলে দক্ষিণ দিনাজপুরে লড়াই যত এগোচ্ছে, ততই স্পষ্ট—এ শুধু আসন সংখ্যা নয়, এটি আত্মসম্মান বনাম প্রভাবের লড়াই ৷
সব মিলিয়ে, ‘ছয়ে ছয়’-এর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে তৃণমূল স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে—দক্ষিণ দিনাজপুর এবার কেবল প্রতীকী নয়, কৌশলগত অগ্রাধিকারের জেলা। সামনে সময় কম, বাজি বড় । কে কাকে ‘হেলে’ না ‘কেউটে’ প্রমাণ করবে—অপেক্ষায় ছাব্বিশের ইভিএম ৷