মালদা, 9 অগস্ট: চলতি বছরের শুরুতেই খুন হয়েছিলেন মালদা জেলা তৃণমূলের-সহ সভাপতি দুলাল সরকার ৷ একের পর এক গুলিতে তাঁকে খুন করে দুষ্কৃতীরা ৷ এবার আরও এক তৃণমূল নেতাকে টার্গেটের অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ৷ মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূলের সদস্য বারিকুল ইসলাম ওরফে বুলবুল খান দাবি করেছেন, তাঁকে শুট আউটের ব্লু প্রিন্ট তৈরি করা হয়েছে ৷ আর এই চক্রান্তে বিহারের দাগি এক দুষ্কৃতী সামিল বলে অভিযোগ তাঁর ৷
তৃণমূল নেতার দাবি, জেলে বসেই ওই দুষ্কৃতী তাঁকে খুনের পরিকল্পনা করেছে ৷ তাঁকে মারতে বিহারের ওই দুষ্কৃতীর লোকজন ইতিমধ্যে রেইকি করতে শুরু করেছে ৷ ইতিমধ্যে এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে তিনি স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ যদিও বিরোধীদের দাবি, এসব শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দলের ফসল ৷ যে কোন্দল থামাতে খোদ তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড দু’দিন আগে জেলা নেতৃত্বকে কলকাতায় ডেকে সাবধান করেছেন ৷
বারিকুল ইসলাম মালদা জেলার রাজনীতিতে বুলবুল খান নামেই পরিচিত ৷ বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সুলতাননগর গ্রামে ৷ পেশায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ৷ ওই এলাকায় তাঁর সুখ্যাতি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ কারও কোনও সমস্যায় তিনি মুশকিল আসান ৷ এহেন বুলবুলকে খুনের চক্রান্ত ? বিশ্বাসই করতে পারছেন না এলাকার মানুষজন ৷
স্থানীয়দের একাংশ মনে করছেন, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের শিকার হচ্ছেন বুলবুল ৷ ক’দিন আগে দলীয় সভায় হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেনের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বাঁধে ৷ ছাব্বিশের নির্বাচনে হরিশ্চন্দ্রপুর কেন্দ্রে ঘাসফুলের টিকিটের অন্যতম দাবিদার তিনি ৷ প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি এর পিছনে দলীয় গোষ্ঠীকোন্দলেরই হাত রয়েছে ?
হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় দায়ের করা অভিযোগপত্রে বুলবুল জানিয়েছেন, বিশ্বস্ত সূত্রে তিনি জানতে পেরেছেন, বিহারের কুখ্যাত দুষ্কৃতী মৌলভি এবং লালু সাহানিকে কেউ বা কারা তাঁকে খুন করার সুপারি দিয়েছে ৷ মৌলভি বর্তমানে ভাগলপুর সংশোধনাগারে রয়েছে ৷ লালু রয়েছে মালদা জেলা সংশোধনাগারে ৷ দু’জনের বিরুদ্ধেই একাধিক খুনের মামলা রয়েছে ৷
তিনি আরও দাবি করেছেন, মৌলভি তাঁকে খুন করার জন্য ইতিমধ্যেই দুষ্কৃতী নিয়োগ করেছে ৷ কিছুদিন ধরে তিনিও বুঝতে পারছেন, কিছু অজানা লোক তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করছে ৷ তিনি কখন কোথায় যাচ্ছেন, কাদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছেন, সব তারা নজরে রাখছে ৷ প্রথমে তিনি এসবে তেমন কোনও গুরুত্ব দেননি ৷ কিন্তু, মৌলভির নকশা জানার পর তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলে অভিযোগ করেছেন বুলবুল ৷
বুলবুল বলেন, “গোটা বিষয়টি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসিকে জানিয়েছি ৷ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি ৷ পুলিশ সুপারকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে ৷ আমি সোর্স মারফৎ জানতে পেরেছি, কিছু দুষ্কৃতী আমাকে মারার পরিকল্পনা করেছে ৷ এর পিছনে কে বা কারা থাকতে পারে, তা আমি বিস্তারিতভাবে প্রশাসনকে জানিয়েছি ৷ এর মধ্যে বিহারের দুষ্কৃতীরা রয়েছে ৷ তাদের সঙ্গে আরও লোকজন রয়েছে ৷ পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷ তবে, এখনও পর্যন্ত এই চক্রান্তের পিছনে কে বা কারা রয়েছে, তা সঠিকভাবে জানা যায়নি ৷”
তবে গোষ্ঠীকোন্দলের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বুলবুল খান ৷ তিনি বলেন, “দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল বলে যেসব কথা বলা হচ্ছে, তেমন কিছুই নেই ৷ তৃণমূল একটা বড় পরিবার ৷ বড় পরিবারে ছোটখাটো দু-চারটি ঘটনা ঘটতেই পারে ৷ আমি চাইছি পুলিশ তদন্ত করে পুরো বিষয়টি সামনে নিয়ে আসুক ৷ এই ঘটনা জানতে পেরে পরিবারের লোকজন একটু আতঙ্কে রয়েছে ৷”
এলাকার বাসিন্দা তথা হরিশ্চন্দ্রপুরের কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক মোস্তাক আলম বলছেন, “আমরা অনেক আগে থেকেই নিরাপত্তাহীনতার কথা বলে আসছি ৷ এখন শাসকদলের লোকজনকেও সেই কথা বলতে হচ্ছে ৷ এর পিছনে কারা ? নিজের দলের কোন্দলে বাবলা (দুলাল) সরকার খুন হয়েছিল ৷ তাই তৃণমূলের নেতারা যে খুন হবেন না, সেটা বলা যাবে না ৷ ওই দলে নিজেরা নিজেদের লোককে খুন করছে ৷ আর বিরোধীদের মারধর করে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে ৷ যার কাছে মোটা টাকা আছে, সেই তৃণমূলের টিকিট পাবে ৷ ভোটের ময়দানে কোনও খাটুনি নয় ৷ এরা জানে, টিকিট পেলেই পুলিশের মদতে তারা জয় পাবে ৷ এখনও মনে আছে, বাবলা সরকার খুনের পর মালদায় এসে মুখ্যমন্ত্রী জেলা পুলিশ, এমনকি পুলিশ সুপার সম্পর্কে কী মন্তব্য করেছিলেন ৷ সেই পুলিশ সুপার আজও মালদায় রয়েছেন ৷ আসলে এদের চেয়ার একটা, দাবিদার একাধিক ৷ সব নেতার এক কথা, আমিই শের ৷ যাই হোক, এই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত করে দেখুক এর পিছনে কে বা কারা রয়েছে ৷”
বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ির বক্তব্য, “আমরা প্রথম থেকেই এই জেলায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দেখে আসছি ৷ সেই দ্বন্দ্ব এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে এক নেতা আরেক নেতাকে খুন করতে বাইরে থেকে শুটার ভাড়া করছে ৷ এ’বছরের শুরুতেই বাবলা সরকার খুন হয় ৷ খুনের অভিযোগ তৃণমূলেরই শহর সভাপতির বিরুদ্ধে ৷ সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতেই পারে ৷ আমরা সংবাদমাধ্যমে বুলবুল খানের সঙ্গে মন্ত্রী তজমুল হোসেনের প্রকাশ্যে দ্বন্দ্ব দেখেছি ৷ ফলে একে অন্যকে মারতে খুনি নিয়োগ করতেই পারে ৷ এই নিয়ে প্রশাসনকে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে ৷ বাবলা খুনের ঘটনায় 3-4 মাস তদন্ত চালিয়েও পুলিশ সঠিক তথ্য বের করতে পারেনি ৷ পুলিশ-প্রশাসনের আগে থেকেই এসব বিষয় নিয়ে সতর্ক থাকা উচিত ৷ কিন্তু এসব কারণে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে মানুষ কিন্তু এদের ক্ষমা করবে না ৷ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, মালদা জেলায় তৃণমূলের নেতারাও সুরক্ষিত নয় ৷”
যদিও, তৃণমূলের জেলা মুখপাত্র আশিস কুণ্ডুর দাবি, “এমন অভিযোগ থাকলে সংশ্লিষ্ট থানার অফিসাররা তদন্ত করে অবশ্যই যথাযত পদক্ষেপ করবেন ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলায় আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে ৷ তাই এসব নিয়ে কিছু সমস্যা নেই ৷ আর সবাই জানে, বিহার থেকে বোমা-গোলা ঢুকিয়ে বাংলাকে অশান্ত করার চক্রান্ত করছে বিজেপি ৷ কিন্তু, এই ধরনের চক্রান্ত বাংলায় কোনও দাঁত ফোটাতে পারবে না ৷ যতই চেষ্টা করুক, এই বিধানসভা নির্বাচনে ওরা গতবারের অর্ধেক আসন পাবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে ৷ মালদায় আমাদের দলে কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই ৷ বাংলায় তৃণমূল ঐক্যবদ্ধ ৷”
চাঁচলের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা বলেন, “অভিযোগের ভিত্তিতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷ তদন্তে সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ জেলা পরিষদের সদস্য এখনও তাঁর পুলিশি নিরাপত্তার আবেদন জানাননি ৷ আবেদন জানালে খতিয়ে দেখা হবে ৷”