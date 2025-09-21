বিরোধীদের উদ্দেশ্যে করা 'কুমন্তব্য' প্রত্যাহার আবদুর রহিম বকসির, নেপথ্যে অভিষেক ?
তৃণমূল সূত্রে খবর, তৃণমূলের মালদা জেলার সভাপতির আচরণে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
মালদা, 21 সেপ্টেম্বর: প্রকাশ্য মঞ্চে বিরোধীদের উদ্দেশ্যে বারবার বেলাগাম মন্তব্য করেছেন তিনি ৷ সম্প্রতি শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের গলায় অ্যাসিড ঢেলে কণ্ঠরোধ করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন তৃণমূলের মালদা জেলার সভাপতি আবদুর রহিম বকসি ৷ জানা যাচ্ছে, এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ খোদ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মালদা জেলা তৃণমূল সভাপতির এহেন 'মন্তব্য' আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে বলে অনুমান করছে শীর্ষ নেতৃত্ব ৷ সম্ভবত সেই কারণেই এবার নিজের মুখে লাগাম টানার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন আবদুর রহিম বকসি ৷ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন শঙ্কর ঘোষের প্রতি করা নিজের মন্তব্য ৷
সাম্প্রতিক সময়ে বঙ্গ রাজনীতিতে যে কয়েকজন বেলাগাম মন্তব্য করার জন্য কুখ্যাত, তাঁদের মধ্যে বীরভূমের অনুব্রত মণ্ডল এবং মালদার আবদুর রহিম বকসির নাম উপরের সারিতে ৷ কখনও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কখনও আবার দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ রহিম বকসির কদর্য মন্তব্য থেকে ছাড় পাননি কেউ ৷
যখন দেশের শীর্ষ দুই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধেই এমন মন্তব্য করেন, তখন রাজ্য কিংবা জেলাস্তরের বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি কতটা কুমন্তব্য করতে পারেন তা সহজেই অনুমান করা যায় ৷ বিরোধীদের কখনও গাছে বেঁধে রাখা, কখনও চামড়া ছাড়িয়ে দেওয়া, কখনও বা খুনের নিদান দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷
সম্প্রতি চাঁচল থানার সামনে মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে একটানা ধর্না আন্দোলন চালিয়ে যান ৷ দু’দিন পর মালতিপুরের প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে সাংসদের উদ্দেশ্যে রহিম বলেন, “বন্ধু বিজেপির সাংসদ, পরে যদি এমন অগণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে দেখেছি, বাঁশের খুঁটের বাড়ি পড়বে পিঠে ৷ ধরাম-ধরাম করে আওয়াজ হবে ৷”
এমন বেলাগাম মন্তব্য করেই কি তিনি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জিততে চাইছেন ? নাকি তাঁর এমন মন্তব্যে দলের উপকার হবে ? প্রশ্নের জবাবে রহিমের উত্তর, “ওসব পুরনো কথার পুনরাবৃত্তি আর করতে চাই না ৷ যদি কোথাও এমন কিছু অপ্রয়োজনীয় কথা বলে থাকি, সে’কথা আমি বহুদিন আগেই প্রত্যাহার করে নিয়েছি ৷ কিন্তু, যারা পশ্চিমবঙ্গকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে, তাদের দৌড় করানো হবে ৷ আর দলকে রাজ্যের ক্ষমতায় আনার আমি কে ? 2011 সাল থেকে আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন করছে ৷ তৃণমূলকে সমর্থন করছে ৷ 2026 সালেও মানুষ তৃণমূলকে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে ক্ষমতায় নিয়ে আসবে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবারও মুখ্যমন্ত্রী হবেন ৷”
জেলা তৃণমূল সভাপতির বিলম্বিত বোধদয় প্রসঙ্গে বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ির প্রতিক্রিয়া, “শেষ পর্যন্ত রহিম বকসি বুঝতে পেরেছেন তাঁর গণ্ডি কতটুকু ৷ কতটুকুর বাইরে তিনি বেরোবেন না ৷ এতে আমাদের খুব ভালো লাগছে ৷ যাই হোক, শেষে তাঁর শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে ৷ তাঁর এই শুভবুদ্ধি বজায় থাকুক ৷ এটাই আমরা চাই ৷”
তৃণমূলের অন্দরের খবর, বিরোধীদের উদ্দেশ্যে করা রহিম বকসির একের পর এক বেলাগাম মন্তব্যের জেরে সম্প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস থেকে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয় রহিম বকসিকে ৷ কিছু নির্দেশও দেওয়া হয় ৷ এরপরেই নিজের জিভে রাশ টানার সিদ্ধান্ত নেন রহিম ৷ প্রত্যাহার করে নেন তাঁর পুরনো সব মন্তব্য ৷