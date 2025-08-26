কলকাতা, 26 অগস্ট: 2026 বিধানসভা নির্বাচনের আগে উত্তরবঙ্গের চা–বলয়ে ব্যাপক সাংগঠনিক রদবল করল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের একাধিক ব্লক ও টাউনে তৃণমূলের যুব, মহিলা এবং শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি পদে রদবদল করল ঘাসফুল শিবির ৷ তৃণমূল সূত্রে খবর, সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই এই পরিবর্তন হয়েছে ৷
রাজনৈতিক মহলের মতে, উত্তরবঙ্গ বিজেপির শক্তঘাঁটি ৷ আর সেখানে নিজেদের দাঁত ফোটাতে অতীতে যথেষ্ঠ বেগ পেতে হয়েছে শাসকদলকে ৷ এমনকি 2021 বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ আসনে জিতেছিল বিজেপি ৷ গত লোকসভা ভোটে দক্ষিণবঙ্গে ধাক্কা খেলেও, উত্তরে গেরুয়া শিবির নিজের জমি ধরে রেখেছে ৷ তবে, সেখানে কোচবিহার লোকসভায় জিতেছে তৃণমূল ৷ আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট বিধানসভা উপনির্বাচনেও বিজেপিকে হারিয়েছে শাসকদল ৷ তাই এবার উত্তরবঙ্গে সংগঠনকে আরও মজবুত করার লক্ষ্যে নেমেছে তৃণমূল ৷
2019 লোকসভা নির্বাচন থেকে উত্তরবঙ্গে নিজেদের ঘাঁটি শক্ত করতে শুরু করেছিল বিজেপি ৷ বিশেষ করে চা শ্রমিক নেতা ও আলিপুরদুয়ারের সাংসদ জন বার্লার হাত ধরে গেরুয়া শিবির ওই অঞ্চলে পায়ের তলার জমি শক্ত করে ৷ তবে, এখন সেই জন বার্লা চব্বিশের লোকসভায় বিজেপির টিকিট না-পেয়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন ৷ তাঁকে সামনে রেখেই আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে সাংগঠনিক শক্তি বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছে শাসকদল ৷
তৃণমূল নেতৃত্বের বার্তা, আরও বেশি করে মানুষকে কাছে পৌঁছতে হবে ৷ 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' থেকে শুরু করে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'-এর মতো সরকারি প্রকল্পগুলিকে জনে-জনে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তৃণমূলের বিভিন্ন সংগঠনের নবনির্বাচিত নেতাদের ৷ সেই সঙ্গে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলার শ্রমিকদের উপর 'অত্যাচার'-এর কথাও প্রচার করতে বলা হয়েছে উত্তরবঙ্গে তৃণমূল নেতৃত্বকে ৷ জনসংযোগ বাড়ানো এবং সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি করতেই এই রদবদল করা হয়েছে বলে তৃণমূল সূত্রে খবর ৷
উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের সংগঠনে দায়িত্বপ্রাপ্তদের মধ্যে একাধিক নতুন মুখ রয়েছেন ৷ আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম ব্লকের সভাপতি হয়েছেন সুদয় নর্জিনারি, আলিপুরদুয়ার-2 ব্লকের এর দায়িত্ব পেয়েছেন জ্যোতি দাস অধিকারী ৷ কালচিনি ব্লকে সভাপতি পদে বসানো হয়েছে পেমা লামাকে ৷
জলপাইগুড়ির 16টি ব্লক ও টাউনের নেতৃত্বে বদল হয়েছে ৷ বানারহাট ব্লকের সভাপতি হয়েছেন সন্দীপ ছেত্রী ৷ ধূপগুড়ি টাউনে আহ্বায়ক করা হয়েছে মহুয়া গোপকে ৷ কোচবিহারের 22টি ব্লকে রদবদল হয়েছে ৷ মেখলিগঞ্জ ব্লকের দায়িত্ব পেয়েছেন কেশবচন্দ্র বর্মন ৷ হলদিবাড়ি ব্লকের সভাপতি করা হয়েছে মানস বসুনিয়াকে ৷