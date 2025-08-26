বাদুড়িয়া, 26 অগস্ট: আগেই খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল ৷ এবার আইএসএফ নেতার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে তাঁকে সপরিবার প্রাণে মারার চেষ্টার অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ৷ বাড়ির পিছনের দরজা ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসায় প্রাণে বাঁচলেন তাঁরা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়ার মহেশপুর অঞ্চলের আইএসএফ সভাপতি আবদুল আজিজের বাড়িতে ৷
আক্রান্ত আইএসএফ নেতার অভিযোগ, এলাকায় তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলেন তৃণমূলের নেতারা ৷ তাই পরিকল্পিতভাবে দুষ্কৃতীদের দিয়ে তাঁর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে সপরিবারে তাঁকে প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয় ৷ এই ঘটনায় তাঁর কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন আবদুল আজিজ ৷
মঙ্গলবার সকালে পুরো ঘটনায় বাদুড়িয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আইএসএফ নেতা ৷ অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ ৷ এ নিয়ে বসিরহাট পুলিশ জেলার সুপার হোসেন মেহেদি রহমান বলেন, "অভিযোগ খতিয়ে দেখে যথাযথ পদক্ষেপ করা হচ্ছে ৷ বাকিটা তদন্ত চলছে ৷"
অন্যদিকে, এই ঘটনায় আতঙ্কে রয়েছে আবদুল আজিজের পরিবার ৷ স্ত্রী, ছোট-ছোট সন্তান এবং পরিবারের বাকিদের নিয়ে রাস্তায় ঠাঁই হয়েছে তাঁর ৷ অগ্নিসংযোগের ঘটনায় তাঁর বাইক ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে ৷ এই ঘটনায় স্থানীয় তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন তিনি ৷ নওশাদ সিদ্দিকীর দলের অভ্যন্তরীণ বিবাদের জেরে এই ঘটনা বলে পালটা দাবি করা হয়েছে শাসকদলের বিরুদ্ধে ৷
উল্লেখ্য, উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়া বিধানসভা এলাকা বরাবরই রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে ৷ মাঝেমধ্যেই রাজনৈতিক হিংসায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এই বিধানসভা এলাকা ৷ কখনও শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর এলাকা দখল ঘিরে উত্তাল হয়েছে ৷ তো আবার কখনও আইএসএফ-তৃণমূলের দ্বন্দ্বে অশান্তি ছড়িয়েছে সেখানে ৷
পুলিশ প্রশাসন এবং রাজনৈতিক নেতাদের হস্তক্ষেপে এলাকায় শান্তি ফিরে আসে ঠিকই ৷ কিন্তু, সেই শান্তি কখনই দীর্ঘস্থায়ী হতে দেখা যায়নি বেশিদিন ৷ গুলি, বোমা ও রাজনৈতিক হিংসা যেন গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে সেখানকার বাসিন্দাদের ৷ তারই মধ্যে এবার শাসকদলের মদতে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে আইএসএফের অঞ্চল সভাপতির বাড়িতে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠেছে ৷
এই বিষয়ে আইএসএফ নেতা আবদুল আজিজ বলেন, "সোমবার রাত প্রায় দু'টো নাগাদ আমি বাড়িতে ফিরি ৷ এরপর খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়ি ৷ রাত তিনটে নাগাদ চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ঘুম ভেঙে যায় ৷ দেখতে পাই, বাড়ির বারান্দায় দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে ৷ তখন প্রাণ বাঁচাতে ঘরের পিছনের দরজা ভেঙে পরিবারকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসি ৷ আগুনে নতুন বাইক পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছে ৷ এছাড়া যাবতীয় আসবাব এবং গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্রও পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷"
তাঁর অভিযোগ, "আইএসএফের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে না-পেরে, শাসকদল ষড়যন্ত্র করে এই ঘটনা ঘটিয়েছে ৷ এর আগে আইএসএফের নেতা-কর্মীদের খুন ও মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর হুমকি পর্যন্ত দিয়েছে তৃণমূল ৷ তাই এই ঘটনায় তাদের ইন্ধন থাকতে পারে বলে সন্দেহ করছি ৷ আমি চাই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পুলিশ প্রশাসন ব্যবস্থা নিক ৷
যদিও, অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দলের যোগ থাকার কথা অস্বীকার করেছেন বাদুড়িয়া সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের সভাপতি প্রতাপউদ্দিন আহমেদ ৷ তিনি বলেন, "বাদুড়িয়ায় আইএসএফ দলের কোনও সংগঠন নেই ৷ ওদের এরকম কোনও আঞ্চল সভাপতি রয়েছে কি না, সেটাও জানা নেই আমার ৷ তাছাড়া তৃণমূলের কাজ নেই ওদের নেতার বাড়িতে গিয়ে আগুন লাগাতে যাবে ৷ এমন ঘটনা ঘটে থাকলে পুলিশ প্রশাসন আছে তদন্ত করে দেখুক কারা দোষী ৷"