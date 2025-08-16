কলকাতা, 16 অগস্ট: 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' নিয়ে চরম অস্থির হয়ে উঠেছে 'বেঙ্গল' রাজনীতি । পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর পরিচালনায় 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' চলচ্চিত্রের প্রচার ঝলক বা ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠান পণ্ড করার অভিযোগ উঠেছে ৷ অভিযোগ তুলেছেন খোদ পরিচালক । ক্ষুব্ধ পরিচালক বলেছেন, "সত্যজিৎ রায়ের মাটিতে এমন ঘটনা ঘটবে ভাবিনি । এটা যদি ফ্যাসিজিম না হয়, তাহলে কি ?"
অন্যদিকে এই ঘটনা ঘিরে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় হয়ে উঠেছে । বিজেপির পক্ষ থেকে ওই চলচ্চিত্রের প্রচার ঝলকের আনুষ্ঠানিক প্রকাশে বাধা দেওয়ার ঘটনায় সরাসরি রাজ্যের দিকে আঙুল তোলা হয়েছে । তৃণমূলের অবশ্য দাবি, ওই চলচ্চিত্রে বিভেদের বার্তা দেওয়া হয়েছে । রাজ্যের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে কংগ্রেস-সিপিএমও ।
এর আগে 'ভবিষ্যতের ভূত' আর এবার পরিচালক বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রীর পরিচালিত ছবি 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' নিয়ে বিতর্ক চরমে । বাংলায় এই ছবিটি প্রথমে একটি মাল্টিপ্লেক্সে দেখানো হবে বলে ঠিক হয়েও পরে পরিচালককে জানিয়ে দেওয়া হয় এই ছবিটি দেখানো সম্ভব নয় । অন্যদিকে 15 অগস্ট ইএম বাইপাসের ধারে একটি পাঁচতারা হোটেলে ছবিটির প্রচার ঝলক বা ট্রেলার প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল । কিন্তু সেটাও পণ্ড করার অভিযোগ ওঠে । কেটে দেওয়া হয় জায়েন্ট স্ক্রিনের তার । যে ল্যাপটপ থেকে ট্রেলার চালানো হচ্ছিল, কলকাতা পুলিশ সেটিও বাজেয়াপ্ত করে ৷
যদিও হোটেল আধিকারিকদের তরফে জানানো হয়, ট্রেলার লঞ্চে কোনও বাধা দেওয়া হয়নি ৷ ছবির টিমের তরফ ইটিভি ভারতকে জানানো হয়, কোনও কারণ না দেখিয়েই প্রদর্শন বন্ধ করে দেওয়া হয় । তবে সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়েছে ।
কী বলছে তৃণমূল কংগ্রেস ?
তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, "পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী নাটক করছেন । তিনি নামের পরিচালক ৷ কিন্তু তিনি যে ছবিগুলি তৈরি করেন, সেগুলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং মানুষের মধ্যে বিভেদ বাড়ায় ।"
কুণাল ঘোষের কটাক্ষ, "ওঁর ক্ষমতা হবে গুজরাত ফাইলস করার ? তিনি গোধরার অশান্তি দেখাননি কেন ? বিলকিস বানোর উপরে যে অত্যাচার হয়েছে, সেটা দেখাননি কেন ? তিনি 'ইউপি ফাইলস', 'এমপি ফাইলস', 'মণিপুর ফাইলস' করেননি কেন ? আসলে বিজেপির স্বার্থে উনি বাংলায় নাটক করতে এসেছেন । বাংলার কুৎসা করতে এসেছেন । একে তাই মরিশ সেরুলোর মতো অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে বাংলা থেকে বের করে দেওয়া উচিত । বাংলা গণতান্ত্রিক রাজ্য বলে সেটা করা হচ্ছে না ।"
তবে কুণাল ঘোষের দাবি, 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' চলচিত্রের ট্রেলার লঞ্চে কি অশান্তি হয়েছে, তা তিনি জানেন না ।
বিজেপির বক্তব্য কী ?
বিজেপি নেতা ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার নিন্দা জানিয়ে টুইট করেছেন, "এটি শুধু নিন্দনীয় নয়, এটি আবারও প্রমাণ করে যে আজকের বাংলায় চলছে জঙ্গলরাজ, নৈরাজ্য আর স্বৈরাচারী ঔদ্ধত্য, যাকে উসকে দিচ্ছে তুষ্টিকরণের রাজনীতি । আমি এই জঘন্য ঘটনাকে কঠোরতম ভাষায় ধিক্কার জানাই । আজ শুধু বাংলা নয়, গোটা দেশ দেখল কীভাবে এক পরিচালক ও শিল্পীদের দলকে প্রকাশ্য দিবালোকে অপমানিত ও হেয় করা হল ।"
তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ট্যাগ করে লেখেন, "কীসের এত ভয় পাচ্ছেন ? কেন তিনি এমন প্রতিহিংসাপরায়ণ ও একনায়কতান্ত্রিক কৌশল অবলম্বন করছেন ? বাংলার মানুষ আজ নিজেদের চোখে দেখে নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর সোহরাবরদীর মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই ।"
সমালোচনা করেছেন বিজেপির রাজ্যনেতা রাহুল সিনহাও । রাহুল সিনহা বলেছেন, "পশ্চিমবঙ্গে একটা অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে । এখানে ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই । এখানে সিনেমার স্বাধীনতা নেই । এখানে গান এবং কবিতার স্বাধীনতা নেই । এমনকী, সমাজমাধ্যমে নিজের মত প্রকাশ করার স্বাধীনতা নেই । এই রাজ্যের গণতন্ত্র বিপন্ন, এই রাজ্যের স্বাধীনতা বিপন্ন । তাই এই অগণতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাচারী সরকারকে বিসর্জন দেওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়েই বিজেপি কাজ করে চলেছে ।"
কংগ্রেস ও বামেরা কী বলছে ?
অন্যদিকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া এসেছে কংগ্রেস ও বাম নেতাদের থেকে । বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য বলেন, "সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, তপন সিনহা, তরুণ মজুমদার এবং ঋতুপর্ণ ঘোষের মতো পরিচালক যে জাতি দিয়েছে, তারা বিবেক অগ্নিহত্রীর এমন প্রোপাগান্ডা ছবি নিয়ে এত মাথা ঘামায় না । উনি আসবেন । প্রচার করবেন, আবার চলে যাবেন ।"
অন্যদিকে কংগ্রেস নেতা অশোক ভট্টাচার্য বলেন, "যেকোনও তথ্যচিত্র বা সিনেমা সেন্সর বোর্ডের ছাড় পাওয়ার পরেও সেই সিনেমার উপর যদি কোনোরকমের খাঁড়া নেমে আসে, সেটা অনৈতিক কাজ । কিন্তু তার পাশাপাশি যেভাবে আরএসএস বা বিজেপির মদতে এমন কিছু সিনেমা তৈরি হচ্ছে, যাকে রাষ্ট্রীয় আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে । কাশ্মীর ফাইলের ক্ষেত্রে সরকার সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে দেখানোর জন্য আর্থিক ছাড় দিয়েছে, এটা এক ধরনের সহায়তা । তাই যদি কেউ গুজরাত ফাইলস বানায় তাহলেও কি কেন্দ্রীয় সরকার এই ধরনের পদক্ষেপ করবে ?"
পরিচালকের কী অভিযোগ ?
পরিচালক বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রীর অভিযোগ, "লাস্ট মিনিটে তাঁরা বলছে, এই ট্রেলার চালানো যাবে না ৷ আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কী হচ্ছে এখানে ৷ আমরা সবরকম অনুমতি নিয়েই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম ৷ প্রথমে থিয়েটারে ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়, এরপর আজ হোটেলে ৷ বুঝতেই পারছেন বাংলার কী অবস্থা ৷ শাসক দল কি ভয় পাচ্ছে ? ভোটের আগে এমন ট্রেলার এলে কি তাদের সমস্যা হবে ?"
অভিনেতাদের কী বক্তব্য ?
বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন এই ছবির অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় ? ট্রেলারে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, "...বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় 2050 এ সংখ্যালঘু হয়ে যাবে ।" তিনি বলেন, "আমি অভিনেতা, অভিনয় করে দিয়েছি । এরপর কোথায় কী হল এবং কেন হল আমার তো জানার কথা নয় । তাই আমার এই বিষয়ে কিছু বলার নেই সেভাবে ।" যোগাযোগ করা হয় সৌরভ দাসের সঙ্গেও । সাড়া মেলেনি তাঁর ।
অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা সুরজিৎ চৌধুরী বলেন, "সাধুবাদ জানাই বিবেক অগ্নিহোত্রীকে । ওঁর 'কাশ্মীর ফাইলস' দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম । আর এবার উনি নিয়ে আসছেন 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' । এই সিনেমাটা আমার মনে হয় সবার দেখা উচিত । তবে, আমার এটাও মনে হচ্ছে হয়তো ছবিটা কলকাতায় রিলিজও করতে বাধা দেবেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী । দেশ ভাগাভাগি থেকে শুরু করে 1947-এর নানাদিক খুব সুন্দরভাবে বিবেক অগ্নিহোত্রী লিখেছেন । রয়েছে বাংলার হিংসার চালচিত্র ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘ওঁকে এই কাজের জন্য কুর্ণিশ জানাই । আজ কলকাতায় দেখানো হল না এই ছবির ট্রেলার । মানে দেখাতে দেওয়া হল না । আজ পুলিশ ওদের ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করেছে শুনলাম । সেটা কি উচিত ছিল ? এরকম একজন পরিচালক মুম্বই থেকে এসেছেন তাঁর কি কোনও সম্মান নেই ? মুখ্যমন্ত্রী আসলে রেগে গিয়েছেন, ক্ষেপে গিয়েছেন । উনি তো এপ্রিল-মে'র পর আর থাকবেন না তারপর কী হবে ?"
উল্লেখ্য, বিবেক অগ্নিহোত্রীর 'ফাইলস' ট্রিলজির তৃতীয় এবং শেষ ছবি, 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' । পূর্ববর্তী দুটি ছবি হল 'দ্য তাসখন্দ ফাইলস' (2019) এবং 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' (2022) । 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' ছবিটি 1946 সালের কলকাতার দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং ও ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-র উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে ৷
এর আগে রাজ্যে 'দ্য কেরালা স্টোরি' প্রদর্শনেও বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল । আর এবার 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'-এর ট্রেলারটি অবধি দেখানো গেল না খোদ বাংলতেই । বিষয়টি নিয়ে রাজ্য রাজনীতি থেকে সামাজিক মাধ্যম তোলপাড় ।