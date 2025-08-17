শিলিগুড়ি, 17 অগস্ট: 1946 সালের দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস ও ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-র প্রেক্ষাপটে পরিচালক বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রী তৈরি করেছেন ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’ ৷ শনিবার কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলে এই সিনেমার ট্রেলার লঞ্চ মাঝপথে থামিয়ে দেয় পুলিশ ৷ সেই নিয়ে গতকাল সোশাল মিডিয়ায় সরব হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ৷ শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আরও একবার এই ইস্যুতে সরব হলেন তিনি ৷
সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘‘একজন পরিচালককে যেভাবে আটকানো হল, সিনেমার ট্রেলার দেখাতে দেওয়া হল না, অথচ এটি 16 অগস্ট কলকাতায় ঘটে যাওয়া ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-র ঐতিহাসিক সত্যি ঘটনার উপর তৈরি হওয়া সিনেমা ৷’’ উল্লেখ্য, গতকাল, শুক্রবারই ছিল 16 অগস্ট ৷ এদিন সেই কথাও উল্লেখ করেছেন বালুরঘাটের সাংসদ ৷
রবিবার সকালে দিল্লি থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছন সুকান্ত । সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ৷ তিনি এই ইস্যুতে শনিবারও রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনায় সরব হয়েছিলেন ৷ প্রশ্ন তুলেছিলেন, কিসের ভয়ে এই ট্রেলার লঞ্চ আটকানো হল ৷ রবিবার এই ইস্যুতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন সুকান্ত ৷ তিনি বলেন, ‘‘রাজ্য সরকার চাইছে না যে বিষয়টি সবার সামনে আসুক ৷’’
এই নিয়ে বামেদের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন বঙ্গ-বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি ৷ তিনি বলেন, ‘‘বামপন্থীরাও ইতিহাস থেকে মুছে দিয়েছিল ৷ ... এরাও তাই করছে ৷’’ সুকান্তর দাবি, বাম থেকে তৃণমূল এই ঘটনাকে চেপে দিয়ে সম্প্রীতি তৈরির চেষ্টা করেছে ৷ কিন্তু এভাবে সম্প্রীতি তৈরি হতে পারে না ৷ সত্যিকে প্রকাশ্যে রাখা উচিত ৷ সেই সময় মহিলাদের উপরও নৃশংস অত্যাচার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছেন সুকান্ত মজুমদার ৷
এই নিয়ে শনিবার সুকান্ত মজুমদার সোশাল মিডিয়ায় যে পোস্ট করেছিলেন, সেখানে দ্য বেঙ্গল ফাইলসের ট্রেলার লঞ্চ আটকে দেওয়ার ঘটনাকে নিন্দনীয় বলে উল্লেখ করেছিলেন ৷ পাশাপাশি দাবি করেছিলেন, এই ঘটনা প্রমাণ করে দিল যে পশ্চিমবঙ্গে এখন জঙ্গলরাজ চলছে ৷ নৈরাজ্য আর স্বৈরাচারী ঔদ্ধত্যের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷ এই অবস্থাকে উসকে দিচ্ছে তুষ্টিকরণের রাজনীতি । তিনি এই ঘটনার জেরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সোরাবর্দীর তুলনাও করেছিলেন ৷
অন্যদিকে মেদিনীপুরে আদিবাসী রেফারির উপর হামলার ঘটনাকে ঘিরেও তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারকে আক্রমণ করেন সুকান্ত মজুমদার । তাঁর অভিযোগ, “এই সরকার আদিবাসী বিরোধী । রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে নিয়েও কুমন্তব্য করা হয়েছে । দলিত, আদিবাসী বা সাধারণ মানুষ - কেউ এই সরকারকে ক্ষমা করবে না । সরকারের সময় শেষ হয়ে এসেছে ।”