মুক্তি আটকে ‘বেঙ্গল ফাইলস’ নিয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি করলে মমতা, দাবি রূপার

শুক্রবার বাংলা ছাড়া সর্বত্র মুক্তি পেয়েছে দ্য বেঙ্গল ফাইলস৷ বাংলা এই সিনেমা মুক্তি না পাওয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের৷

THE BENGAL FILES
রূপা গঙ্গোপাধ্যায় (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 6, 2025 at 9:56 PM IST

কলকাতা, 6 সেপ্টেম্বর: বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রী পরিচালিত দ্য বেঙ্গল ফাইলস শুক্রবার মুক্তি পেয়েছে৷ তবে পশ্চিমবঙ্গে এই সিনেমা মুক্তি পায়নি৷ এই নিয়ে শনিবার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে আক্রমণ করলেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ বিজেপির রূপা গঙ্গোপাধ্যায়৷

এই রাজ্যে হল মালিকরা এই ছবিটি দেখাতে রাজি হয়নি, তাই বাংলায় দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংসের পটভূমিকায় তৈরি সিনেমা দেখানো হচ্ছে না, বিভিন্ন মহল থেকে এমনটাই জানা গিয়েছে৷ তবে এদিন এই নিয়ে সমস্ত দায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর চাপিয়েছেন রূপা৷ তাঁর দাবি, সিনেমাটির মুক্তি আটকে দিয়ে মানুষের মধ্যে আরও বেশি উৎসাহ ও আগ্রহ বাড়িয়ে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিজেপির ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য রূপা গঙ্গোপাধ্যায় এদিন বলেন, "সারা পৃথিবী জুড়ে সবাই যখন এই সিনেমাটি দেখছেন, তখন শুধুমাত্র আমার রাজ্যে আর পাকিস্তানের মানুষ ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন না। ছবিটি নিয়ে অনেক বিতর্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমার মনে হয় আজকের প্রজন্মের ইতিহাসটা জানা দরকার। এটা একটা গবেষণামূলক ছবি৷ তাই ছবিটি মানুষের কাছে পৌঁছানো প্রয়োজন ছিল।’’

তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, ‘‘কেন এই গলা টিপে ধরা? আগে অনেকের সিনেমা বন্ধ করা হয়েছে৷ যে সিনেমাটা ইতিমধ্যে সেন্সর থেকে অনুমতি পেয়েছে, সেই সিনেমাটা কেন বন্ধ করা হবে?" মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে রূপা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ‘‘1947-এর একটা ঘটনায় তো মুখ্যমন্ত্রীর বিচলিত হওয়া উচিত নয়৷ যদি না-তাঁর পূর্বজন্মের সঙ্গে ছবিটির কোনও যোগ থাকে।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘ছবিটির ট্রেলার মুক্তি পাওয়া নিয়েই যা যা ঘটনা ঘটে গেল, তা সত্যিই খুব হাস্যকর। একেবারে ইমারজেন্সির মতো পরিস্থিতি হয়েছিল সেই দিন।’’ উল্লেখ্য, বিজেপি মনে করে যে সেই সময় যে ভুলটা সংগঠিত হয়েছিল, সেটা এই ছবিতে দেখানো হয়েছে। তাই এই ছবিটি দেখলে মানুষ ভুলটা বুঝে সেটা যাতে আরও না-হয় সেই চেষ্টা করত। অর্থাৎ এটি একটি শিক্ষণীয় এবং সচেতনতামূলক ছবি, যেটা এই রাজ্যের মানুষ দেখতে পেলেন না।

নাম না করে আজ তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী সায়নী ঘোষকেও এক হাত নিলেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘‘অনীক দত্তর সিনেমা 'ভবিষ্যতের ভূত' যখন এই রাজ্যে আটকে দেওয়া হয়েছিল, তখন সায়নী ঘোষ প্রতিবাদ করেছিলেন। তাহলে এখন সায়নী ঘোষ কেন চুপ করে রয়েছেন?’’

অভিযোগ উঠছে যে আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন৷ তাই তার আগে এইরকম একটি প্রোপাগান্ডা মূলক ছবি মুক্তি পাচ্ছে। এই বিষয়ে রূপা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ‘‘কোন সিনেমা কখন তৈরি হবে, কোন সিনেমা কখন মুক্তি পাবে, সেটাও যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্ধারণ করে দেন, তাহলে তো খুব বিপদ।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘উনি বিবেক অগ্নিহোত্রী না-হয়ে যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনও পরিচালক হতেন, তাহলে কী হতো? তাহলে তসলিমা নাসরিনকেও তো একাধিকবার অভিযোগ করতে হয়েছে, তাহলে এরা সবাই কি বিজেপির পক্ষ নিয়ে কথা বলছে?’’

ট্রেলার লঞ্চ নিয়ে যখন বিতর্ক চলছে, সেই সময় অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় জানান, তিনি অভিনয়ের সময় সিনেমার নাম ছিল দিল্লি ফাইলস৷ পরে তিনি জানতে পারেন যে সিনেমার নাম বদলে দ্য বেঙ্গল ফাইলস হয়ে গিয়েছে৷

এই নিয়ে রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ‘‘এটা একেবারেই সত্যি কথা যে অনেক সময় পুরো স্ক্রিপ্ট অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে দেওয়া হয় না। তবে একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রী কি চরিত্র অভিনয় করছেন, সেটা তারা বুঝতে পারেন। এবং একটি চরিত্রে অভিনয় করার আগে অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে ইতিহাসটাও জানতে হয়। তাই তাঁকে নিশ্চয় ইতিহাস ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।’’

