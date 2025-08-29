কলকাতা, 29 অগস্ট: SIR... ! এই শব্দটি উচ্চারিত হতেই শুক্রবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে উত্তেজনা ছড়ায় ৷ এছাড়াও আরও বেশ কয়েকবার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বলে জানা গিয়েছে ৷
এই নিয়ে অবশ্য মুখে কুলুপ এঁটেছে নির্বাচন কমিশন ৷ বৈঠকে কী আলোচনা হল, আলোচ্য বিষয় কী কী ছিল, কেনই বা পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠল, তা নিয়ে তাদের কোনও আধিকারিকই রা-কাড়তে চাননি ৷ যদিও স্যার নিয়েই বৈঠকে বাদানুবাদ হয় বলেই জানিয়েছে বিজেপি ৷
অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের বক্তব্য, এদিনের সর্বদল বৈঠকের আলোচ্য সূচিতে স্যারের বিষয়টি ছিল না ৷ তাছাড়া তৃণমূল কোনোভাবে এই রাজ্যে স্যার বাস্তবায়িত করতে দেবে না ৷ এদিকে কংগ্রেস আবার ‘অ্যারেস্ট বিজেপি’ এবং ‘নো পলিটিক্যাল SIR’ নিয়ে বৈঠক করতে যায় ৷ সেই নিয়ে কি কোনও উত্তেজনা ছড়ায় ? কোনও রাজনৈতিক দলের কাছ থেকেই এই নিয়ে স্পষ্ট উত্তর মেলেনি ৷
উল্লেখ্য, আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন ৷ সেই ভোটের প্রস্তুতি ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ সেই প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবেই শুক্রবার সর্বদলীয় বৈঠকের ডাক দিয়েছিল মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর ৷ সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএমের মতো একাধিক রাজনৈতিক দল হাজির হয়েছিল ৷ এই ধরনের বৈঠক প্রতিবারই হয় ৷ কিন্তু এবার যেহেতু ভোটার তালিকায় স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা SIR নিয়ে সারাদেশ জুড়ে হইচই চলছে ৷ বিহারে এই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর বিতর্ক তুঙ্গে ৷ সুপ্রিম কোর্টে এই নিয়ে মামলাও চলছে ৷ তাই এদিনের বৈঠকে কী হয়, সেদিকে নজর ছিল সকলের ৷
সূত্রের খবর, এদিন বৈঠক চলাকালীন বেশ কয়েকবার উত্তেজনা ছড়ায় ৷ যা নিয়ে পরে প্রশ্ন করা হয় বিজেপি নেতা শিশির বাজোরিয়াকে ৷ তিনি বলেন, ‘‘কোনও একজন নেতার মুখ থেকে যেই এসআইআর শব্দ উচ্চারিত হল, রে রে করে উঠল শাসক দল ৷ হতে দেব না ৷ কিন্তু এটা কি আপনার (তৃণমূল কংগ্রেস) ইচ্ছে ? আপনি জানেন ছাব্বিশে এসআইআর হলে আপনারা থাকবেন না ৷’’
এদিন বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে উপস্থিত ছিলেন দলের হেভিওয়েট নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ৷ তিনি বলেন, "স্যার আজকের বৈঠকে এজেন্ডা ছিল না । কিন্তু পশ্চিমবাংলায় স্যার হবে না । আমাদের দলের পক্ষ থেকে স্যার করতে দেওয়া হবে না । চিরকাল তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের জন্য লড়াই করেছে ভবিষ্যতেও মানুষের জন্য লড়াই করবে ।" যা শুনে শিশির বাজোরিয়ার প্রতিক্রিয়া, ‘‘নির্বাচন কমিশন এসআইআর করায় ৷ আর এটা তো দেশে প্রথম এসআইআর হচ্ছে না দেশে ৷ এর আগে 13বার এসআইআর হয়েছে ৷ 2002 সালে পশ্চিমবঙ্গে যখন হল, মাননীয়া (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) তখন বিপক্ষে ছিলেন ৷ 28 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গেল৷ তখন তো আমরা কিছু শুনিনি ৷’’
এদিন অরূপের সঙ্গেই নির্বাচন কমিশনের বৈঠকে যোগ দিতে গিয়েছিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক এবং রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায় ৷ তাঁদের পাশে নিয়েই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন অরূপ বিশ্বাস ৷ তিনি জানান, এবার একটি বুথে 1200 ভোটার ভোট দিতে পারবেন বলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । এতে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও আপত্তি নেই । তবে বুথ যেন কাছাকাছি করা হয় ৷ না-হলে ভোটারদের ভোট দিতে সমস্যায় পড়তে হবে । বুথগুলি যেন দূরে দূরে না-হয় । তৃণমূলের এই দাবি বৈঠকে জানানো হয়েছে বলেই জানান অরূপ ৷
পাশাপাশি রাজ্যে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ থাকার দাবি জানায় তৃণমূল কংগ্রেস । অরূপ বিশ্বাস বলেন, "মাঠের রেফারি যদি নিরপেক্ষ না-হয় তাহলে সেই খেলার কোনও মানে নেই । মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর যদি নিরপেক্ষ না-হয়, তাহলে সেই রাজ্যে কখনোই স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হওয়া সম্ভব নয় ।’’ একই সঙ্গে অরূপ কটাক্ষ করেন বিরোধীদের ৷ তাঁর বক্তব্য, তৃণমূল মানুষের কথা বলতে এসেছিল ৷ তবে কিছু রাজনৈতিক দলের নেতারা ওই দলের শীর্ষ নেতৃত্বের মতামত দিতে এসেছিলেন ৷
এই বৈঠকে বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয় জেলা নির্বাচনী আধিকারিক (ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার বা ডিইও)-দের নিয়ে ৷ বিজেপির বক্তব্য, 24টি জেলার ডিইও-রা জানিয়েছেন যে বুথ বিন্যাস নিয়ে কোনও রাজনৈতিক দলের আপত্তি নেই । এটা কি কখনও সম্ভব ?
এই নিয়ে শিশির বাজোরিয়া বলেন, "এটা কি করে সম্ভব হতে পারে যে বুথ বিন্যাস নিয়ে কোনও রাজনৈতিক দলের কোনও আপত্তি নেই ? তাই আজ আমরা সমস্ত জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের শো-কজ করতে বলেছি । এছাড়াও আমরা একাধিক জায়গায় বুথ পরির্বতন করার দাবি তুলেছি । তবে আজ সিইও জানিয়েছেন যে আগামী 8 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বুথ বিন্যাস নিয়ে অভিযোগ জানানোর অবকাশ রয়েছে ।" এদিন বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি তোলা হয়েছে যে যেখানে 500-600 ভোটার আছে, সেখানে বুথ করতে হবে । শিশির বাজোরিয়া অভিযোগ করেন, "বিএলও (বুথ লেভেল অফিসার)-দের তালিকা আমাদের দেওয়া হয়নি । 40 শতাংশের বেশি বিএলও-রা অস্থায়ী কর্মী । ভোট চুরির করার জন্য এটা করা হয়েছে ।’’
কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হাজির ছিলেন আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ও আরও কয়েকজন নেতা ৷ আশুতোষ বলেন, "প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির নির্দেশে সর্বদলীয় বৈঠকে যোগদান করেছি । আজকে আমরা সম্মিলিতভাবে ‘নো পলিটিক্যাল SIR’ প্ল্যাকার্ড নিয়ে বৈঠকে ঢুকেছিলাম । এই বিজেপি SIR নিয়ে কথা তোলে । আমরাই প্রথম SIR নিয়ে বলেছি যে এখানে পলিটিক্যাল SIR হবে না । তখন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বলেছেন যে আজকে এটা আলোচ্য বিষয় নয় ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘অনেক মৃত ভোটার আছে, তাদের আগে নাম বাদ দেওয়া হয়নি । 128 থেকে 151 পার্ট নম্বরে আশুতোষ কলেজের ভোটকেন্দ্রে ভুয়া ভোটার আছে । কিছু বিএলও এবং ইআরও (ইলেকশন রেজিস্ট্রেশন অফিসার) কি নিরপেক্ষ, আমরা প্রশ্ন তুলেছি । আমরা বলেছি যে সব করুন৷ কিন্তু কোনও দলের মুখপাত্র হিসাবে আপনারা কাজ করবেন না । আমাদের বক্তব্য শুনেছেন ।" ভোট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব হলে কংগ্রেস প্রয়োজনে আদালতের দ্বারস্থ হবে বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ৷ একই সঙ্গে আশুতোষ জানিয়েছেন, এদিন প্রদেশ কংগ্রেসের দফতর বিধান ভবনে যে ভাঙচুর হয়েছে, তাঁরা বৈঠকে তার প্রতিবাদ করেছেন ৷
বামেদের পক্ষ থেকে হাজির ছিলেন সিপিএম নেতা শমীক লাহিড়ি ৷ তিনি জানান, বুথ বিন্যাস নিয়ে মূলত আলোচনা হয়েছে । এটা নিয়ে জেলাস্তরে বৈঠক হয়েছে । আসল প্রস্তাব না-দিয়ে বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছে । যেখানে 80 হাজারের থেকে বেশি বুথ, সেখানে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে গিয়েছে । এই ভাবে পক্ষপাতিত্ব করে স্বচ্ছ নির্বাচন করা সম্ভব ? তিনি বলেন, "আমরা বলেছি যে কেন ফলস রিপোর্ট জেলা নির্বাচনী আধিকারিক দিয়েছেন । ডিএম (জেলাশাসক) অসত্য রিপোর্ট দিয়ে আসল রিপোর্ট গোপন করে দিয়েছেন । আগামী 8 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সমস্ত রাজনৈতিক দল বিকল্প প্রস্তাব দেবে বলে জানিয়েছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দফতর । এটা নিয়ে অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট দিতে হবে বলে দাবি জানিয়েছি আমরা ।" বামেদের আরও অভিযোগ, সরকারি কর্মীরা থাকা সত্ত্বেও অস্থায়ী কর্মীদের বিএলও করা হচ্ছে ৷