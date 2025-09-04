কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: বাংলা ভাষার মর্যাদারক্ষার জন্য ডাকা বিশেষ অধিবেশন ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ৷ অধিবেশন কক্ষে শাসক তৃণমূল ও বিরোধী বিজেপি বিধায়কদের স্লোগান-তরজায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি ৷ সাসপেন্ড করা হয় বিজেপির দুই বিধায়ক শংকর ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ ও অগ্নিমিত্রা পালকে ৷ মার্শালদের দিয়ে অধিবেশন কক্ষ থেকে বের করে দেওয়া হয় বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকরকে ৷
কিন্তু শংকরকে বের করতে গিয়ে পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নেয় ৷ অধিবেশন কক্ষের বাইরে মেঝেতে পড়ে যান শিলিগুড়ির বিধায়ক ৷ অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ পরে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ মুহূর্তের মধ্যে বিতর্কের জল গড়ায় দিল্লি পর্যন্ত ৷ কী হয়েছে, তা নিয়ে খোঁজ নেন স্বয়ং বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা ৷ বিস্তারিত জানতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কাছ থেকে ছবি-ভিডিয়োও তিনি চেয়ে নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷
বিধানসভায় হট্টগোল
বাংলা ভাষার মর্যাদারক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে মঙ্গলবার থেকে শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন । বুধবার সেই নিয়ে ভাষণ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কিন্তু তাঁর ভাষণ শুরু হতেই কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় বিধানসভার অধিবেশন কক্ষ । শাসক ও বিরোধী শিবিরের স্লোগান ও পাল্টা স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি ৷
বিজেপি বিধায়করা স্লোগান দেন, “ওয়ান টু থ্রি ফোর, তৃণমূলের সবাই চোর ৷” জবাবে শাসক শিবির থেকে স্লোগান ওঠে, “মোদি চোর, গদি ছোড় ৷” শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যে এই তরজা যখন তুঙ্গে, তখন হুঁশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, “আপনারা যদি একতরফা স্লোগান দেন, জনগণই আপনাদের ধাক্কা দিয়ে বিধানসভায় জিরো করে দেবে ।”
এখানেই না থেমে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, “বাংলা ভাষার অপমান মানুষ মেনে নেবে না । বিজেপি বাংলার ইতিহাস জানে না, স্বাধীনতা সংগ্রামে এদের অস্তিত্বই ছিল না ।” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান উদ্ধৃত করে তিনি বার্তা দেন, “বাংলার মাটি, বাংলার জল - এই ইতিহাস কেউ মুছতে পারবে না ।”