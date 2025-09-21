পিতৃপক্ষে দুর্গাপুজোর উদ্বোধন, মমতাকে 'আসল হিন্দু নন' বলে খোঁচা শুভেন্দুর
মহালয়ায় কাঁথির চৌরঙ্গী রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্বোধনে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ মণ্ডপে এসআইআর বিরোধী গান বাজানো নিয়ে তৃণমূলকে নিশানা শুভেন্দুর ৷
Published : September 21, 2025 at 8:07 PM IST
কাঁথি, 21 সেপ্টেম্বর: মহালয়ায় পুজো উদ্বোধনের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ কলকাতায় পিতৃপক্ষে একাধিক পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন করা নিয়ে মমতাকে আক্রমণ করলেন বিরোধী দলনেতা ৷
রবিবার কাঁথির চৌরঙ্গী রিক্রিয়েশন ক্লাবের পুজো উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন শুভেন্দু ৷ সেখানেই তিনি বলেন, "আজ সহস্র শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে দেবীপক্ষের সূচনা হল ৷" কিন্তু, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর কথার নিশানায় চলে আসে রাজ্যের শাসকদল তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ নাম না-করেই বিরোধী দলনেতা বলেন, "পিতৃপক্ষে যারা দুর্গাপুজোর মণ্ডপ উদ্বোধন করেন, তাঁরা আসল হিন্দু নন ৷"
এখানেই থামনেনি শুভেন্দু ৷ একটি গোষ্ঠীর মধ্যে বিভাজন তৈরির চক্রান্তের অভিযোগে তিনি বলেন, "তাঁরা চাইছেন সমাজের মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে ৷ কোথাও বিহারী-বাঙালি বলে, কোথাও আবার পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি বলে মানুষকে আলাদা করার চেষ্টা চালাচ্ছে ৷ কিন্তু, এই কৌশল কোনওদিন সফল হবে না ৷"
এমনকি বেশ কিছু মণ্ডপে এসআইআর বিরোধী গান বাজানোর অভিযোগ উঠেছে ৷ এই প্রসঙ্গে শুভেন্দুর প্রতিক্রিয়া, "যাঁরা প্রকৃত হিন্দু, তাঁরা ওইসব গান বাজায় না ৷"
শুভেন্দুর বক্তব্যের পাল্টা তোপ দাগেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও পটাশপুরের বিধায়ক উত্তম বারিক ৷ তিনি বলেন, "উনি রাতে কী বলেন, তা সকালে মনে থাকে না ৷ দিনে কী বলেন, তা আবার সন্ধেয় মনে থাকে না ৷ তিনি হলেন আসল লোডশেডিং নেতা ৷ কোর্টে তার মামলা চলছে ৷ লাইট নিভিয়ে নন্দীগ্রামে তিনি ভোটে জিতেছেন ৷"
এখানেই থেমে না থেমে তিনি যোগ করেন, "মুখ্যমন্ত্রীকে যিনি পাগল বলছেন, তিনি নিজে আরও বড় পাগল ৷" ফলে মহালয়ার ভোরে যেখানে শঙ্খধ্বনিতে ভেসে ওঠার কথা ছিল শুধুই ভক্তিময় পরিবেশ । সেখানে রাজনৈতিক বাদানুবাদ অনেকটাই জায়গা করে নিল ৷