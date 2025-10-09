বাংলায় জারি হতে পারে রাষ্ট্রপতি শাসন, SIR ইস্যুতে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন শুভেন্দু

বাংলায় জারি হতে পারে রাষ্ট্রপতি শাসন, SIR ইস্যুতে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন শুভেন্দু
বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী৷ সেখানেই তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন৷ এর আসল কারণ কী? জানতে পড়ুন...
Published : October 9, 2025 at 9:44 PM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর: নির্বাচনের কমিশনের শীর্ষস্তরের আধিকারিকরা এখন পশ্চিমবঙ্গে রয়েছেন৷ ভোটার তালিকায় স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা SIR-এর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতেই মূলত তাঁরা এসেছেন৷ পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের এখনও কয়েকমাস বাকি৷ এত আগে কমিশনের প্রতিনিধিরা কেন জেলায় জেলায় ঘুরছেন বৃহস্পতিবারই সেই প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ এই পরিস্থিতিতে এসআইআর ইস্যুতে পালটা তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী৷ রাষ্ট্রপতি শাসনের আশঙ্কার কথা উল্লেখ করেন পালটা চাপে ফেলার চেষ্টা করলেন বাংলার শাসক দলকে৷
বিরোধী দলনেতা এদিন বলেন, ‘‘চূড়ান্ত ভোটার তালিকা বেরোনোর পরে যেকোনও দিন নির্বাচন ঘোষণা হতে পারে। অর্থাৎ বিধানসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচন করতে হয়। তাই পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও 20 থেকে 25 এপ্রিলের মধ্যে বিধানসভা নির্বাচনের সমগ্র প্রক্রিয়া শেষ না-করলে তারপর নিয়ম অনুসারে বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন হয়ে যাবে।"
কিন্তু কেন এমন কথা বললেন শুভেন্দু অধিকারী? কেন তাঁর মনে হচ্ছে যে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ সময়মতো শেষ হবে না? এর নেপথ্যে রয়েছে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা SIR. বিরোধী দলনেতা বলেন, "দীর্ঘদিন নির্বাচনে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে স্যার মানে হচ্ছে ভোটার তালিকার সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ সংশোধন। বিহারের মডেল মেনে স্যার-এর কাজ শেষ হলে ড্রাফট ভোটার লিস্ট বেরোবে। এর পর 15 দিন সময় থাকে আপত্তি জানানোর বা অন্য সংশোধনের জন্য। এবং তার 15 দিন বা একমাস পরে চূড়ান্ত ভোটার লিস্ট প্রকাশ করা হয়।’’
এর পরই তিনি জানান, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা বেরোনোর পরে যেকোনোও দিন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হতে পারে। কিন্তু বিএলও-রা ঠিকমতো কাজ না-করতে পারলে ভোটার তালিকা সময় মতো প্রকাশ করা যাবে না৷ তখন ভোটও সময়মতো হবে না৷ সেক্ষেত্রে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির সম্ভাবনা থাকছে পশ্চিমবঙ্গে৷
এখন প্রশ্ন হল বিএলও-রা কেন ঠিকমতো কাজ করতে পারবেন না? এই নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী কাঠগড়ায় তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে৷ বিরোধী দলনেতা অভিযোগ করেন, এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ এর ফলে বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও-দের কাজ কঠিন হতে পারে বলে মনে করছেন তিনি৷ কেন তাঁর এমন মনে হচ্ছে, সেই ব্যাখ্য়াও এদিন দিয়েছেন শুভেন্দু৷ তাঁর আশঙ্কা, স্যার-এর কাজ করতে গেলে হামলার মুখে পড়তে পারেন বিএলও-রা৷
বিরোধী দলনেতা এদিন বলেন, "এটা আমরা আশঙ্কা করছি। না-হলেই ভালো। নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের আইডি কার্ড থাকা সত্ত্বেও যদি তাঁরা আক্রান্ত হন, তাহলে তার পুরো দ্বায়িত্ব রাজ্যকে নিতে হবে।" মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন আবারও অভিযোগ করেছেন যে স্যার-এর আড়ালে আসলে এনআরসি করতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ধরনের মন্তব্যেই আশঙ্কার কারণ বলেই জানাচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী৷
একই সঙ্গে তিনি আরও বলেন, ‘‘এই রাজ্যে শেষবার 2011 সালে জনগণনা হয়েছিল। তাই জনগণনার মাপকাঠি ধরা যাবে না। তবে এই রাজ্যে দুটো বৈধ তথ্য আছে। একটা হচ্ছে জন্মহার আর একটা হচ্ছে ভোটার তালিকার বৃদ্ধি। গোটা ভারতবর্ষে জন্মহার অনুযায়ী ভোটার তালিকার বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু এখানে একজন জন্মেছে আর আড়াই জন ভোটার হয়েছে৷’’ একই সঙ্গে শুভেন্দুর বার্তা, ‘‘অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকা থাকবে না৷ কিন্তু যাঁরা হিন্দু, বাংলাদেশ থেকে এখানে এসেছেন, তাঁরা হলেন শরণার্থী। তাঁরা সিএএ-তে নাম তুললে এমনিতেই ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম থাকবে।’’
এদিন কিছু পরিসংখ্যানও তুলে ধরেছেন শুভেন্দু অধিকারী৷ সেই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারতে ভোটার বৃদ্ধির হার সাত শতাংশ৷ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে 105টা বিধানসভায় এই হার 20 থেকে 30 শতাংশ। হিন্দুদের সংখ্যা কমেছে৷ সংখ্যালঘুদের একটা অংশের সংখ্যা বেড়েছে। মূলত, উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে ভোটারের সংখ্যাটা বেশি হয়েছে। মূলত, বাংলাদেশ পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে এই হার 20-30 শতাংশ। রাজারহাট-নিউটাউনে 28 শতাংশ। 30 শতাংশে জলঙ্গিতে।
এছাড়া রাজ্যে যেসব অশান্তির অভিযোগ উঠছে, সেই নিয়ে রাজ্যপালের ভূমিকা সম্পর্কে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘রাজ্যপাল অত্যন্ত সংবেদনশীল। তিনি দ্রুত সব জায়গায় পৌঁছান। কিন্তু রাজ্যের অশান্তি দমনে রাজ্যপাল আরও কড়া পদক্ষেপ করুন, এমনটাই আশা করছে রাজ্যের মানুষ। রাজ্যপাল এমন কিছু 'অ্যাকশন' নিন যেটা দেখা যাবে৷ এটা কিন্তু দলমত নির্বিশেষে সব মানুষ চাইছেন রাজ্যপালের থেকে।’’
সোমবার আবার দার্জিলিং যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই বিষয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, ‘‘উনি দুই দিনই পাহাড়ে ওঠেননি। কিন্তু বিজেপির প্রতিনিধি দল উঠেছিল। ওঁর দিন শুরু হবে 12টার সময়। দিন সময় শেষ হয় 4টের মধ্যে।’’
বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক
বৃহস্পতিবার বিধাননগরে দলীয় দফতরে সাংগঠনিক বৈঠক করে বিজেপি৷ বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, রাহুল সিনহা, লকেট চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পাল, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ বঙ্গ বিজেপির শীর্ষস্তরের নেতারা উপস্থিত ছিলেন৷ এছাড়াও ছিলেন বঙ্গ বিজেপিতে সদ্য নিযুক্ত পর্যবেক্ষক তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব ও সহ-পর্যবেক্ষক তথা সাংসদ বিপ্লব দেব৷ সুনীল বনসল-সহ আরও অনেকে ছিলেন৷
বৈঠকে প্রবেশের আগে বিপ্লব দেব জানান, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার বিষয় থেকে শুরু করে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন এবং অবশ্যই আগামী বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হবে। বাংলার কী অবস্থা সেটা বাংলার মানু্ষ ভালো করে জানেন। অন্যদিকে খগেন মুর্মু ইস্যুতে বিপ্লব দেবের বক্তব্য, "আমরা যা করার সেটা করব। নিশ্চিত কড়া ব্যবস্থা নেবও।" বৈঠকে যোগ দিতে এসে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য তৃণমূলের ত্রিপুরা সফরের সমালোচনা করেছেন৷ নাগরাকাটায় হামলার ঘটনার জবাব মানুষই দেবে বলে তিনি মনে করেন৷ বিধানসভা নির্বাচনে এর ফল পাওয়া যাবে বলে তিনি জানান৷