যাদবপুরের রাষ্ট্রবিরোধীদের নিরাপত্তা দেন মমতা, অভিযোগ শুভেন্দুর
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু নিয়ে বাম ও অতিবামদের নিশানা বিরোধী দলনেতার৷ তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও৷
Published : September 14, 2025 at 6:12 PM IST
চুঁচুড়া, 14 সেপ্টেম্বর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ভারত বিরোধী ও রাষ্ট্রবিরোধীদের আঁতুড়ঘরে পরিণত করা হয়েছে, এমনই অভিযোগ করলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী৷ তাঁর দাবি, এই ভারত বিরোধীদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ কারণ, ভোটের সময় এই রাষ্ট্রবিরোধীরাই ‘নো ভোট টু বিজেপি’ প্রচার চালিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে সুবিধা করে দেয়৷
শনিবার হুগলির চুঁচুড়ায় হাজির হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা৷ সেখানে তিনি সামিল হল নরেন্দ্র কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায়৷ তার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক ইস্যু নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দেন৷ সেখানেই তাঁকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুর বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়৷
উত্তরে বিরোধী দলনেতা বলেন, ‘‘ওখানে মদ-গাঁজা-চরসের আখরা হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। 26 জানুয়ারি-15 অগস্ট পালন করতে দেওয়া হয় না, বন্দেমাতরম গাইতে দেয় না। জাতীয় সঙ্গীত হয় না। রামনবমী পালন করতে দেয় না। দুর্গাপুজোর বিজয়া পালন করতে দেয় না। ওখানে একশ্রেণীর আল্ট্রা লেফট আছে৷ ভারতবর্ষের সংবিধান জ্বালায়। আজাদ কাশ্মীরের স্লোগান দেয়। তাদের নাম হচ্ছে মাকু। তার সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন সেকু। ওখানে মাকু আর সেকুর জয়েন্ট ভেঞ্চার চলছে।’’
শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, ‘‘আমি যুব মোর্চার প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম৷ মাও-রা এসে আমাকে আক্রমণের চেষ্টা করেছে। দু’টো মাকুকে ধরেছিল পুলিশ৷ মমতা ফোন করে তাদের ছাড়িয়েছে। সিসিটিভি লাগাতে দেয় না। একাধিকবার কখনও রাজ্যপাল, কখনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আক্রান্ত হয়েছেন। যাদবপুর ক্যাম্পাসকে রাষ্ট্রবিরোধী আঁতুড়ঘর তৈরি করা হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওদের প্রোটেকশন দেন, যাতে নির্বাচন এলেই তাঁরা বাজনা নিয়ে মাঠে নামেন আর নো ভোট টু মোদীজি-নো ভোট টু বিজেপি বলবেন। এটা বলে মমতা লাভবান হবেন৷’’
উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মধ্যেই একটি ঝিলে এক ছাত্রীর দেহ উদ্ধার হয়৷ কীভাবে মৃত্যু হল ওই ছাত্রীর, তা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে৷ তদন্ত করছে কলকাতা পুলিশ৷ কিন্তু এই নিয়ে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে৷ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যেহেতু বাম ও অতিবাম ছাত্র সংগঠনগুলির প্রভাব বেশি৷ ফলে এই ঘটনার পর থেকে লাগাতার তাদের নিশানা করেছে বিজেপি৷ শুভেন্দু অধিকারীর মুখেও সেই একই অভিযোগ শোনা গেল৷
এছাড়া একাধিক ইস্যুতে মুখ খোলেন৷ প্রাক্তন সেনা আধিকারিকদের ধরনায় যাওয়ার প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, আদালত সেখানে বিজেপির পদাধিকারীদের না যেতে বলেছিল৷ কিন্তু বিধায়কদের যাওয়ায় কোনও বিধিনিষেধ ছিল না৷ তাই তিনি গিয়েছিলেন৷ অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তলানিতে পৌঁছেছে বলেও এদিন তিনি অভিযোগ করেন৷ তাঁর দাবি, তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা অপরাধে যুক্ত থাকলে পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে না৷
এশিয়া কাপে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ম্যাচ নিয়ে বিরোধী দলনেতার মন্তব্য, ‘‘এশিয়া কাপে ভারতীয় হিসেবে ভারতের জয়ের আশা করব। খেলাটা ক্রীড়া সুলভ দৃষ্টিতেই দেখা ভালো। এটা অন্য কিছুর সঙ্গে না মেশানোই ভালো।’’