ঘাটাল, 7 অগস্ট: আপনি কে হরিদাস ? মুখ্যমন্ত্রী, আপনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে ক্ষমা চান ৷ উত্তরীয় বিতর্কে ঘাটালে দাঁড়িয়ে এভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷
মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটলে বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তার দু'দিন পর বৃহস্পতিবার বন্যা দুর্গত ঘাটালবাসীদের নিয়ে পদযাত্রায় সামিল হলেন শুভেন্দু অধিকারী । এদিন ঘাটালের কলেজ মোড় থেকে বিদ্যাসাগর সেতু পর্যন্ত পদযাত্রা করেন বিরোধী দলনেতা ৷ ওই প্রতিবাদ মিছিল শেষে বিদ্যাসাগর সেতুর সামনে একটি পথসভাও করেন তিনি । এই পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷
এদিন বিরোধী দলনেতা বলেন, "আমরা বীরসিংহের সিংহ শিশু বিদ্যাসাগরের দেশের লোক অর্থাৎ মেদিনীপুরের লোক আমরা । এই অহংকারী দাম্ভিক দুর্নীতির শিরোমণি গোটা বাংলাকে শেষ করে দিয়েছেন ৷ চাকরি নেই, শিল্প নেই, আলু চাষ এবং ধান চাষ শেষ করে দিয়েছেন এই মুখ্যমন্ত্রী ।"
এরপরেই শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন, ঝাড়গ্রামে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের গলার উত্তরীয় খুলে বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে পরিয়ে দিতে নির্দেশ দেন পুলিশ আধিকারিককে ৷ এই বিষয়ে তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঝাড়গ্রামে যা করেছেন, তা ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপমান ছাড়া আর কিছু নয় । মুখ্যমন্ত্রীর গলায় একটা হলুদ রঙের উত্তরীয় ছিল ৷ উনি এতটাই দাম্ভিক ৷ ওনার তো টাকার অভাব আছে ! চুরির জিনিসগুলো সব ভাইপোর কাছে পৌঁছে গিয়েছে ৷ তাই বিদ্যাসাগরের জন্য মালা ও উত্তরীয় কিনতে পারেননি, তাই নিজের গলার উত্তরীয়টা দিয়েই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বরণ করেছেন ৷ যদিও তিনি নিজে এই কাজ করেননি, বরং ঝাড়গ্রামের পুলিশকে দিয়ে করিয়েছেন ।"
এই ঘটনায় অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি করেন বিরোধী দলনেতা । এরপর মুখ্যমন্ত্রীকে হরিদাস বলে কটাক্ষ করার পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন তিনি ৷ শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "আমরা যেখানে বর্ণপরিচয়ের স্রষ্টা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে প্রণাম করি, সেখানে 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে প্রচারে গিয়ে বর্ণপরিচয়ের স্রষ্টা সতীশ সামন্ত বলে পরিচয় দিচ্ছেন ভাইপো ৷ উনি আরও বড় জ্ঞানী ।"
এরপর রোহিঙ্গা নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, "বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গারা ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেলে দিদি 2026-এর ভোটে চিৎপটাং হয়ে যাবে । তাই তারা নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে ।"
পাশপাশি এদিন ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান নিয়েও মন্তব্য করেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি বলেন, "আপনারা 2026 সালে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনুন ৷ আমরা ক্ষমতায় এলে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান করে দেব ৷ 2010 সালে এলাকায় কেলেঘাই কোপালেশ্বরী বামেদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল ৷ কখনও তৃণমূল সরকারের আমলে হয়নি ।"