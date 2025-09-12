ব্রাত্য বসুর স্বপ্ন ছিল লাল বাতির গাড়িতে বসে মদ্যপান করবেন, বিতর্কিত মন্তব্য সুকান্তর
শুক্রবার দুর্গাপুরে এনআইটি-তে ‘উৎকর্ষ ভারত ও আত্মনির্ভর ভারত’ আলোচনা সভায় অংশ নেন সুকান্ত মজুমদার৷ সেই অনুষ্ঠান শেষেই এই বিতর্কিত মন্তব্য করেন তিনি৷
Published : September 12, 2025 at 8:07 PM IST
দুর্গাপুর (পশ্চিম বর্ধমান), 12 সেপ্টেম্বর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছবি পায়ের কাছে রেখে ভাষণ দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বৃহস্পতিবার এমনই একটি ছবি সামনে রেখে সুকান্তর বিরুদ্ধে তোপ দাগেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু৷ শুক্রবার সেই নিয়ে ব্রাত্য বসুকে জবাব দেন সুকান্ত৷ আর তা দিতে গিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন তিনি৷
এদিন শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি বা এনআইটি-তে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন সুকান্ত মজুমদার৷ অনুষ্ঠান শেষে বাইরে এসে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন৷ সেখানেই তাঁকে ব্রাত্য বসুর করা অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়৷
উত্তরে সুকান্ত মজুমদার বলেন, "ওরা বাজে কথা বলছে। ব্রাত্য বসু কী? ব্রাত্য বসুর জীবনের স্বপ্ন ছিল লাল বাতির গাড়িতে বসে মদ খাবে। যে লোকের স্বপ্ন জীবনে এরকম থাকে, তাঁকে নিয়ে কথা বলব?’’ একই সঙ্গে এদিন তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধেও তোপ দাগেন৷ বলেন, ‘‘তাঁর (ব্রাত্য বসু) পাশে একটা চোর ছিল৷ দ্বাদশ শ্রেণী পাশ কুণাল ঘোষ। তাঁর ছেলে তো কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করে। যাদবপুরে ভর্তি করেননি কেন? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করেননি কেন? এদের কোনও কথার উত্তর দিতে হয় না।"
উল্লেখ্য, সম্প্রতি মালদার চাঁচল কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের একটি বিক্ষোভ কর্মসূচিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ছবি পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে৷ সেই নিয়ে তোলপাড় হয় রাজ্য রাজনীতি৷ সমালোচনার মুখে পড়ে তৃণমূল৷ সাম্প্রতিক সময়ে বাংলা ও বাঙালি ইস্যুতে বারবার বিজেপিকে কোণঠাসা করছিল রাজ্যের শাসক দল৷ কিন্তু চাঁচল কলেজের ঘটনায় পালটা অস্ত্র পেয়ে যায় বিজেপি৷
এই পরিস্থিতিতে সোশাল মিডিয়ায় তৃণমূলের তরফেও একটি ছবি পোস্ট করা হয়৷ সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে একটি মঞ্চে ভাষণ দিচ্ছেন সুকান্ত মজুমদার৷ আর মঞ্চের নিচে রাখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছবি৷ সেই নিয়ে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূল৷ সেই সাংবাদিক বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ছিলেন৷
সেখানে ব্রাত্য বসু বলেন, ‘‘আমি এতে বিস্মিত নই৷ বিজেপি এটা বরাবরই করে৷ বাংলা বা বাঙালি মনীষীকে পায়ের তলায় রাখতে চায়৷ দীর্ঘদিন আগে বঙ্কিমের একটি লেখায় দেখিয়েছিলেন চঞ্চল কুমারী নামে এক চরিত্রকে৷ সে রাজসিংহ কন্যা৷ সে দিল্লির বাদশাহের ছবিতে লাথি মারে৷ বঙ্কিম তখন জানতেন না দীর্ঘদিন পর বিজেপিতে নতুন এক চঞ্চল কুমার আসবে৷ এই চঞ্চল কুমার এসে আবার বঙ্কিমকেই লাথি মারবেন৷ বিজেপির নতুন চঞ্চল কুমার যেভাবে বাংলা বা বাঙালিকে খাটো করতে চায়, তা মানা যায়?’’
অন্যদিকে কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘যারা বড় বড় কথা বলছে, বিজেপির সেই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের একটি ছবি এসেছে৷ তাঁর পায়ের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছবি৷ তাঁর ক্ষমা চাওয়া উচিত৷ আমরা তো ব্যবস্থা নিচ্ছি, তাঁরা কী করছেন? ... সুকান্ত মজুমদার যা করেছেন, তাতে তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে৷’’
এদিন দুর্গাপুরে ব্রাত্য-কুণাল প্রসঙ্গ ছাড়াও একাধিক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় সুকান্ত মজুমদারকে৷ তার মধ্যে অন্যতম ছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মধ্যে ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুর ঘটনা৷ এই নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘‘যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। সেখানে পর পর এরকম ঘটনা ঘটছে, যা যথেষ্ট চিন্তার। এর আগে আমরা একটা ছাত্রের মৃতদেহ পেয়েছিলাম। তখন বলা হয়েছিল রাগিং-এর জন্য সেই ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার, পাশে মদের বোতল পাওয়া গিয়েছে। যথেষ্ট চিন্তার বিষয়। আমি নিজে একজন মাস্টারমশাই।’’
পাশাপাশি বিহারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মায়ের উদ্দেশ্যে খারাপ মন্তব্য করা থেকে এরাজ্যে রাহুল গান্ধি ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধির সফরের সম্ভাবনার ইস্যুতে তিনি কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন৷