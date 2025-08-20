কলকাতা, 20 অগস্ট: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ঘর গোছাতে ব্যস্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল । এরকম পরিস্থিতিতে বিজেপি-তৃণমূল বিরোধী শক্তিকে একজোট করতে উদ্যোগী হচ্ছে বামফ্রন্ট । কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, বিজেপি ও তৃণমূলের বিরোধী শক্তিগুলো আদৌ এককাট্টা হতে পারবে তো ? কারণ, বিজেপি ও তৃণমূল বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভিন্নমত দেখা যাচ্ছে । বিশেষ করে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ।
সিপিএম-সিপিআই সহ একাধিক বামপন্থী রাজনৈতিক দল বিজেপি-তৃণমূল বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সচেষ্ট হচ্ছে । সিপিআই (এমএল) লিবারেশনও বেশ কয়েকটি নির্বাচনে সিপিএম-কংগ্রেসকে সমর্থন জানিয়েছে । কিন্তু, নীতিগত দিক থেকে কিছুটা পিছপা হচ্ছে এসইউসিআই । কংগ্রেসের সঙ্গে তারা জোটে যেতে চাইছে না ৷ এর ফলে 'বৃহত্তম বৃত্ত' এবারও গঠন করা যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে ।
মঙ্গলবার সিপিএমের রাজ্য দফতর আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের মুজাফফর আহমেদ ভবনে বিমান বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্টের শরিক দলগুলি বৈঠকে বসে । সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, সিপিআইয়ের রাজ্য সম্পাদক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ফরওয়ার্ড ব্লকের নরেন চট্টোপাধ্যায়-সহ একাধিক নেতা বৈঠক করেন । কিন্তু, ওই বৈঠক ফলপ্রসূ হয়নি বলেই সূত্রের দাবি ।
বামফ্রন্ট শরিকেরা নিজেদের আসন বণ্টনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন । শরিক দলগুলো কে কোন আসনে, কতগুলো আসনে লড়বে, তা নিয়ে কিছুটা হলে মতভেদ দেখা দিয়েছে । আর বামফ্রন্টের মধ্যে কিংবা বৃহত্তম ঐক্য গড়তে গেলে বাম শরিকদের নিজেদের কিছু কিছু আসন ছাড়তে হতে পারে । সূত্রের দাবি, 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ও তৃণমূল বিরোধী শক্তি - এক কথায় কংগ্রেস কিংবা অন্য বাম শরিকদের একজায়গায় আনার উদ্যোগী সিপিএম-সিপিআই উৎসাহিত ৷ তবে আসন ছাড়ার ক্ষেত্রে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে ।
এই কারণেই আগামী সেপ্টেম্বর মাসে বামফ্রন্ট শরিকদের সঙ্গে আলাদা করে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন সিপিএম নেতারা । শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ছাব্বিশের ভোটে 294 আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা জানিয়েছেন । আর তারপর থেকেই বাম-কংগ্রেস ঐক্য নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । যদিও সিপিআইয়ের রাজ্য সম্পাদক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসকে স্বাগত জানিয়েছেন ।
একই ভাবে দলের 28তম রাজ্য সম্মেলনের পর সিপিআইয়ের রাজ্য সম্পাদক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন, "বৃহত্তর বৃত্ত গড়তে গেলে বামফ্রন্টের বাইরের দলগুলোকে একজোট হতে হবে । লিবারেশনের সঙ্গেও ইতিমধ্যে কথা হয়েছে । এসইউসিআই-কেও অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে । বামেরা যদি নিজেরা ঐক্যবদ্ধ না-হতে পারে, তাহলে বৃহত্তর বৃত্ত করা সম্ভব হবে না ।"
যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত বামেদের তরফে এসইউসিআই-র কাছে কোনও বার্তা পৌঁছায়নি । এসইউসিআই-এর রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, "নির্বাচনী একতা নিয়ে বামফ্রন্টের তরফে আমাদের কাছে কোনও প্রস্তাব আসেনি । তবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা ইতিমধ্যে বিভিন্ন মিটিং-মিছিলে অংশগ্রহণ করেছি । অনেক ক্ষেত্রে আবার আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি । আমরা সেখানে যায়নি । প্রস্তাব এলে তখন ভেবে দেখা হবে । তবে, পয়লা সেপ্টেম্বর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মিছিলে আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৷ আমরা সেখানে থাকব ।"
কিন্তু বামফ্রন্ট বা তার শরিকদের অনেকেই চাইছে ছাব্বিশের নির্বাচনে কংগ্রেস-সহ তৃণমূল ও বিজেপি বিরোধী অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হোক । সেই বিষয়টা কি এসইউসিআই স্বাগত জানাবে ? এই প্রসঙ্গে চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, "আমাদের ঘোষিত অবস্থান থেকে আমরা নড়ব না । নির্বাচনী জোটে বামেদের সঙ্গে যাওয়া হবে কি না বা প্রস্তাব আসবে কি না সেটা সময় বলবে । কিন্তু কংগ্রেস থাকলে সেখানে আমাদের যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না ৷"
যদিও 2009 সালের লোকসভা নির্বাচন ও 2011 সালের বিধানসভা নির্বাচন তৃণমূল ও কংগ্রেসের মধ্যে যে জোট হয়েছিল, সেই জোটে এসইউসিআই ছিল ৷ তাহলে কংগ্রেস সম্পর্কে এত অসূয়া কেন এখন ? চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যর বক্তব্য, 2009 সালে পরিস্থিতি ভিন্ন ছিল ৷ তার পর কংগ্রেসের সঙ্গে আর কোনোরকম জোট করা হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷