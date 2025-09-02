তমলুক (পূর্ব মেদিনীপুর), 2 সেপ্টেম্বর: কান ধরে ওঠবোস করছেন এক ব্যক্তি৷ ওঠবোস করতে করতেই ক্ষমা চাইছেন ৷ তবে নিজের নয় ৷ তিনি ক্ষমা চাইছেন সতীর্থদের জন্য ৷
এমনই এক ভিডিয়ো মঙ্গলবার ভাইরাল হয়ে যায় সোশাল মিডিয়ায়৷ যে ব্যক্তিকে ওঠবোস করতে দেখা গিয়েছে, তাঁর নাম পার্থসারথী মাইতি ৷ পেশায় আইনজীবী পার্থসারথী তৃণমূল যুব কংগ্রেসের নেতা ৷ তাই এই ভিডিয়ো নিয়ে এদিন রীতিমতো হইচই পড়ে যায় রাজ্য রাজনীতিতে ৷
প্রশ্ন উঠছে, কেন ওঠবোস করতে গেলেন পার্থসারথী মাইতি ?
কান ধরে ওঠবোসের ভিডিয়োটি তিনি পোস্ট করেছেন নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টের টাইমলাইনে ৷ ওই পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘‘আমি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মানুষ ৷ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আন্দোলনের জেলা, স্বাধীনতার জেলা ৷ কিন্তু এই জেলার মানুষ হয়েও আজ আমরা দুঃখিত শুভেন্দুর (বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী) মতো একটা মহাচোর আমাদের কিছু স্বার্থান্বেষী নেতার জন্য বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ তাই মানুষের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী ৷ আমরা চেষ্টা করলেও কিছু করতে পারছি না ৷ এই সকল স্বার্থান্বেষী মানুষের জন্য ৷’’
এই কথাগুলি বলতে বলতেই ওঠবোসের ভিডিয়োটি করেন তিনি ৷ ফলে তাঁর ওঠবোসের ভিডিয়োটি যতটা ভাইরাল হয়েছে, তার থেকেই বেশি আলোচনায় উঠে এসেছে তাঁর বক্তব্য ৷ প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি তৃণমূলের একাংশ গোপনে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন ?
পরে এই ভিডিয়োর প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে একই অভিযোগ করেছেন তাম্রলিপ্ত পুরসভার 10 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পার্থসারথী মাইতি ৷ তিনি বলেন, ‘‘পূর্ব মেদিনীপুরবাসী হিসেবে যেমন আমাদের লজ্জা এই জেলা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেরে যাওয়া, তেমনই লজ্জা যে শুভেন্দু অধিকারী সবচেয়ে বেশি চুরি করেছেন, তিনিই বলছেন যে ‘আমার একজনের চাকরি হয়েছে দেখাক’ ৷ তৃণমূল নেতৃত্ব, পূর্ব মেদিনীপুরের নেতৃত্বও জানে যে কে চুরি করেছে ৷ কিন্তু তাঁরা নিজেদের স্বার্থে, নিজেদের পদ বাঁচাতে শুভেন্দু অধিকারীর নাম মুখে আনছেন না ৷’’
তাঁর অভিযোগ, পূর্ব মেদিনীপুরের তৃণমূল নেতাদের একাংশের সঙ্গে শুভেন্দুর যোগসাজশ রয়েছে বলেই এই জেলায় প্রতিটি ভোটে খারাপ ফল করছে শাসক দল ৷ সেই কারণে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের হয়ে সাধারণ মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে তিনি কান ধরে ওঠবোসের ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন বলে ওই তৃণমূল নেতা জানিয়েছেন ৷
কিন্তু হঠাৎ কেন এই ভিডিয়ো পোস্ট করতে গেলেন তিনি ?
গত শনিবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নিয়োগ দুর্নীতিতে চাকরি যাওয়া অযোগ্যদের নাম প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন ৷ এই অযোগ্যরা দুর্নীতি করে 2016 সালের পরীক্ষায় পাশ করেছিল এবং শিক্ষক হিসেবে চাকরি পেয়েছিল ৷ যে তালিকা এসএসসি প্রকাশ করেছে, সেই তালিকায় পূর্ব মেদিনীপুরের কারও নাম নেই বলেই দাবি করেছেন পার্থসারথী মাইতি ৷ এর কারণ হিসেবে তাঁর যুক্তি, তৃণমূলের নেতাদের একাংশের সঙ্গে বিরোধী দলনেতার যোগসাজশ রয়েছে ৷
উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতির বিষয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, ‘‘আমার কোনও আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির নাম অযোগ্য দাগি শিক্ষকের তালিকায় নেই । তাই আমার বিরুদ্ধে কেউ যদি অভিযোগ করে থাকেন ,তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ।’’
আর পার্থসারথী মাইতির অভিযোগ ও কানধরে ওঠবোস প্রসঙ্গে তাম্রলিপ্ত পুরসভার কাউন্সিলর বিজেপির শবরী চক্রবর্তী বলেন, ‘‘10 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পার্থ মাইতির কথা তাঁর দলের নেতৃত্বরাই গুরুত্ব দেন না । সেই ব্যক্তি গুরুত্ব পাওয়ার জন্য এই সব পোস্ট করছেন ৷ এই কথায় আমরা কোনও গুরুত্ব দিচ্ছি না ।’’
শুধু বিজেপি নয়, নিজের দলেও সমালোচনার মুখে পড়েছেন যুব তৃণমূলের এই আইনজীবী নেতা ৷ তাঁর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তৃণমূলের তমলুক সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুজিত রায় ৷ তিনি বলেন, ‘‘এই জেলায় কি এখনও শুভেন্দু দল চালাচ্ছেন ? উনি একজন আইনজীবী হয়েও কীভাবে এই সব বেআইনি কথা বলছেন ? দলের হয়ে লড়াইয়ের নামে তিনি আসলে তৃণমূলকেই ছোট করছেন ।’’