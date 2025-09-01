কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গত শনিবার চিহ্নিত অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) ৷ এর পর যোগ্যরা আবার কেন পরীক্ষায় বসবে, সোমবার এই প্রশ্ন তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ একই সঙ্গে তাঁর ঘোষণা, যোগ্যদের চাকরিরক্ষায় রাজ্য সরকার বিল নিয়ে এলে, সেই বিল সমর্থন করবে বিজেপি ৷
উল্লেখ্য, 2016 সালের এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পুরো প্যানেলই বাতিল করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট ৷ তার পর শীর্ষ আদালতের নির্দেশে শুরু হয় নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া ৷ অভিযোগ ওঠে, যাঁরা অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরাও পরীক্ষায় অংশ নিতে চলেছেন ৷ ফের মামলা হয় সুপ্রিম কোর্টে ৷
সেই মামলায় গত বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয় যে সাতদিনের মধ্যে এসএসসি-কে চিহ্নিত অযোগ্যদের নাম প্রকাশ করতে হবে ৷ সেই নির্দেশ মেনে গত শনিবার চিহ্নিত অযোগ্যদের নাম প্রকাশ করে এসএসসি ৷ এঁদের মধ্যে যাঁরা ফের পরীক্ষায় বসার আবেদন করেছিলেন, তাঁদের সেই আবেদন বাতিল করা হয়েছে বলে শনিবারই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে এসএসসি ৷
এই নিয়ে সোমবার রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ মেনে অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করেছে এসএসসি । তাহলে বাকি যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা তো যোগ্য । তাঁদের আবার পরীক্ষা দিতে হবে কেন ? এটা ন্যায়ের প্রশ্ন ।’’ এর পরই তিনি যোগ্যদের চাকরি বাঁচাতে বিধানসভায় বিল আনার দাবি করেন ৷ শুভেন্দু জানান, যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি রক্ষায় সরকার যদি কোনও বিল আনে, বিরোধীরা সর্বসম্মতভাবে তা সমর্থন করবে । এটি কোনও রাজনৈতিক এজেন্ডা নয়, এটি ন্যায়বিচারের লড়াই । পাশাপাশি তিনি ঘোষণা করেন, এই বিষয়ে রাজ্য সরকারকে চিঠি দেওয়া হবে ।
প্রসঙ্গত, এদিন এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় বিধানসভা চত্বরে । সোমবার একযোগে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী । তাঁদের অভিযোগ, যেখানে তৃণমূল আছে, সেখানেই দুর্নীতি - এটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য । প্রাক্তন বিচারপতি তথা বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘নিয়োগে ফের জালিয়াতির আশঙ্কা’ মন্তব্যের পরদিনই এই বিস্ফোরক দাবি তুলেছেন তাঁরা ।
এদিন নিয়োগ থেকে ছিটকে পড়া একাংশ বঞ্চিত শিক্ষক বিধানসভা প্রাঙ্গণে এসে শুভেন্দু ও নওশাদের সঙ্গে দেখা করেন । তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দেন দুই নেতাই । শুভেন্দু যেমন বিল আনার কথা বলেন, তেমনই নওশাদ এই ইস্যুতে কড়াভাষায় রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করেন ৷ তাঁর বক্তব্য, ‘‘তৃণমূল যেখানে আছে দুর্নীতি হবেই । এদের হাত থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হল সরকার পরিবর্তন ।’’
সম্প্রতি বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার গ্রেফতারি প্রসঙ্গেও কটাক্ষ করেন তিনি । বলেন, ‘‘জীবনকৃষ্ণ তো চুনোপুঁটি । রাঘব বোয়ালদের কবে ধরবে ইডি-সিবিআই ? ওকে ধরে লোকদেখানো বাহবা কুড়োচ্ছে । এতে গর্বের কিছু নেই ।’’ ভাষা প্রসঙ্গও এদিন সামনে আনেন আইএসএফ নেতা । তাঁর দাবি, সরকারি স্কুলেই বাংলা শিক্ষকের অভাব, এটা রাজ্যের জন্য লজ্জাজনক । তিনি আগামী 4 সেপ্টেম্বর অধিবেশনে এই বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন বলে জানান ।
রাজনৈতিক মহল মনে করছে, নিয়োগ দুর্নীতি ইস্যুতে শুভেন্দু ও নওশাদের এই যৌথ অবস্থান তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিরোধীদের আক্রমণকে আরও তীব্র করবে । বিশেষ করে, যখন একের পর এক তৃণমূল নেতা তদন্তে ধরা পড়ছেন, তখন বিরোধীদের এই তৎপরতা শাসকদলের অস্বস্তি বাড়াবে বলেই মনে করা হচ্ছে ।