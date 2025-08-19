কলকাতা, 19 অগস্ট: তিন দফা প্রশ্নের উত্তর জানতে বিকাশ ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিল সিপিএম ছাত্র সংগঠন এসএফআই । তবে সেই 'বিকাশ ভবন চলো' কর্মসূচি শুরু হওয়ার আগেই পুলিশ আটক করে নেয় এসএফআই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা রাজ্য সভাপতি প্রণয় কার্জি, আকাশ কর, শুভজিৎ সরকার, রাজ্য কমিটির সদস্য ঋতঙ্কর দাস-সহ একাধিক কর্মীকে । এরপরে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে ও তাঁদের ছাড়াতে গিয়ে বিধাননগর উত্তর থানায় যাওয়ার পথে আটক হন এসএফআই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে-সহ একাধিক নেতা ।
বলপূর্বক টেনে হিঁচড়ে পুলিশ এসএফআই কর্মী-সমর্থকদের আটক করে বলে অভিযোগ । হেফাজতে নেওয়ার পরেও চলে বচসা । তবে আন্দোলনকারীরা কোনওভাবেই রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে দেখা করতে পারেননি । জমা দিতে পারেনি স্মারকলিপিও । এর ফলে তাঁদের সেই দাবি-দাওয়া নিয়ে গোটা রাজ্যের পাড়ায় পাড়ায় জনমত গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে এসএফআইয়ের তরফে ।
'বিকাশ ভবন চলো' অভিযানের মূল দাবি
1) অবিলম্বে যৌথ প্রবেশিকা (জয়েন্ট এন্ট্রান্স) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করতে হবে ।
2) জেলার কলেজগুলিতে ভর্তি প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করে স্বচ্ছতার সঙ্গে তা সম্পন্ন করতে হবে ।
3) ভর্তি প্রক্রিয়ায় কোনও প্রকার দুর্নীতি, সুপারিশ বা আর্থিক লেনদেন চলবে না ৷ তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে ।
এদিনের পুলিশি ধরপাকড় এবং বিকাশ ভবন অভিযানের বিষয়ে এসএফআই রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, "গোটা রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে লাটে তুলে দিয়েছে তৃণমূল ও তার সরকার । নির্লজ্জ অপদার্থ শিক্ষামন্ত্রী নানা রকম বক্তব্য পেশ করে বেড়াচ্ছেন । অথচ কবে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফল প্রকাশ হবে, পড়ুয়ারা কবে ডাক্তারি পড়াশোনা করতে পারবেন, তার কোনও সদুত্তর নেই । এইভাবেই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি প্রক্রিয়া স্থগিত রেখে বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন রাজ্যের পড়ুয়াদের । কার্যত সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে ।"
তিনি আরও বলেন, "আমরা আজকে মূলত তিনটি প্রশ্ন নিয়ে বিকাশ ভবন অভিযানে এসেছিলাম । কিন্তু বিকাশ ভবনে পৌঁছনোর আগেই আমাদের কর্মীদের রাস্তা থেকে পুলিশ টানা-হেঁচড়া করে । গত চারমাস ধরে ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ রয়েছে । এই সমস্যার মধ্যে রয়েছেন পুলিশকর্মীরাও । কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের বদ-অভ্যাস তাঁদের মধ্যে ঢুকে রয়েছে । বাগুইআটি থানা, ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানা, বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ কর্মীরা দলদাসের মতো আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে । মহিলা সহকর্মীদের উপর নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয়েছে । আমরা যে স্মারকলিপি শিক্ষামন্ত্রীর কাছে জমা দিতে এসেছিলাম, সেটাই দিতে পারলাম না ৷ তা নিয়েই এবার রাজ্যের পাড়ায় পাড়ায় পৌঁছব । শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের থেকে মতামত গ্রহণ করে যতদিন না ফল প্রকাশ করে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে ও ক্লাস শুরু হচ্ছে, ততদিন এই আন্দোলন চলবে ।"