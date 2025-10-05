শ্রীরামপুরে দুর্গাপুজোর কার্নিভাল 'কল্যাণময়', কটাক্ষ বিরোধীদের

শ্রীরামপুরে দুর্গাপুজোর কার্নিভাল 'কল্যাণময়', কটাক্ষ বিরোধীদের
গান গাইলেন, ধুনুচি নাচ করলেন ৷ শ্রীরামপুরে দুর্গাপুজোর কার্নিভালে ছেয়ে থাকলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
শ্রীরামপুর, 5 অক্টোবর: জেলায় জেলায় হল পুজোর কার্নিভাল । অন্যান্য জেলার সঙ্গে হুগলির শ্রীরামপুরেও কার্নিভাল হয় শনিবার । একাধিক দুর্গাপুজো কমিটি এই কার্নিভালে অংশ নেয় । সেখানেই জেলাশাসক মুক্তা আর্য থেকে পুলিশ প্রশাসনের একাধিক আধিকারিকরা হাজির ছিলেন।তৃণমূলের বিধায়ক থেকে জেলাপরিষদ ও পুরসভার চেয়ারম্যানরাও আসেন । তবে কার্নিভালের মধ্যমণি ছিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দোপাধ্যায় । ধুনুচি নাচে, গানে একাই মঞ্চ কাঁপালেন তিনি ৷ সরকারি খরচের অনুষ্ঠান এমন 'কল্যাণময়' হওয়ায়, তাই নিয়ে তোপ দেগেছে বামেরা ৷
এসএফআই হুগলি জেলা কমিটির সম্পাদক অর্ণব দাস বলেন, "শ্রীরামপুরে কার্নিভাল হচ্ছে, সেখানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । আপনি আজকে কার্নিভাল করছেন, মানুষকে বিনোদন দিচ্ছেন সেটা ভালো কথা । আমাদের প্রশ্ন, শ্রীরামপুরের উন্নয়ন নিয়ে আপনি কী করেছেন, তার তথ্য কোথায় ।"
কল্যাণকে কটাক্ষ করে তিনি আরও বলেন, "আজকে দেখলাম, আপনি হাসছেন, গাইছেন, নাচছেন । ক'দিন আগে দেখলাম দুর্গাপুজোয় আপনি কাঁদছেন । বর্তমান দিনে দাঁড়িয়ে কর্মসংস্থান ও নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । এই সময় বলা হচ্ছে, সরকারের ভাঁড়ারে টাকা নেই । অথচ সরকারি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কার্নিভাল হচ্ছে । মানুষের বিনোদন হচ্ছে ঠিক কথাই । কিন্তু কর্মসংস্থান কোথায় । মানুষের চোখের জলের বিনিময়ে বিনোদন হতে পারে না । এই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা কোথা থেকে আসছে । রাজ্যের সরকার ভাঁওতাবাজি দিয়ে মানুষের পয়সা লুট করছে । তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে লুট চালাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জনগণ রাস্তায় কথা বলছে । মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের লড়াই চালিয়ে যাব ।"
তবে কল্যাণের দাবি, "ইউনেস্কো যখন স্বীকৃতি দেয়, তখন সবটা দেখেই দেয় । পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুজো যে এই পর্যায়ে যেতে পারে, সেটা কার্নিভাল করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়ে দিয়েছেন । এটা আর কেউ ভাবতে পারেনি ভারতবর্ষে ।" দিনকয়েক আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, দুর্গাপুজোর ইউনেস্কো স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য বিজেপি পিছন থেকে চেষ্টা করেছিল । এই প্রসঙ্গে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এখন কেউ কেউ বলছে কেন্দ্রের সুপারিশে নাকি দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছে । যখন থেকে দুর্গাপুজো শুরু হয় তখন তাদের জন্ম হয়নি । আর এইসব ভাবনা ভাবার মতো লোক ভারতে একজনই আছে, তার নাম হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷"
কল্যাণের প্রার্থনা, "মা সবাইকে ভালো রাখো, শান্তিতে রাখো ৷ আর বছরের পর বছর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেন পশ্চিমবঙ্গে এক নম্বরে থাকে, সেটাই প্রার্থনা । কুৎসার সুন্দর জবাব দিয়ে আগামী দিনেও যেন আবার আমরা কার্নিভাল করতে পারি ।"