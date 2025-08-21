ETV Bharat / politics

বিকাশ ভবন অভিযানে ছাত্রের বুকে লাথি পুলিশের! আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিল SFI - SFI SLAMS POLICE

SFI-এর বিকাশভবন অভিযানের সময় এক ছাত্রের বুকে লাথি মারা হয় বলে অভিযোগ ৷ এই নিয়ে আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে ৷

SFI SLAMS POLICE
সাংবাদিক বৈঠকে এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 21, 2025 at 9:10 PM IST

2 Min Read

কলকাতা, 21 আগস্ট: তিনদফা প্রশ্নের উত্তর জানতে বিকাশ ভবন অভিযানে গিয়ে পুলিশের হাতে আটক হয়েছিলেন এসএফআই কর্মী-সমর্থকরা । তাঁদের আটক করতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিও বাঁধে । পুলিশের বিরুদ্ধে নির্মমভাবে মারধর করার অভিযোগও তোলেন এসএফআই কর্মী-সমর্থকরা । শুধু তাই নয়, বৃহস্পতিবার ভিডিয়ো প্রকাশ করে পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে বুকে লাথি মারার অভিযোগ করলেন এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে । ইতিমধ্যে ওই পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে বিধাননগর উত্তর থানায় ইমেইল মারফত অভিযোগ করা হয়েছে । তার ভিত্তিতে যদি পুলিশ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না-করে তাহলে আদালতে যাওয়ারই হুঁশিয়ারি দিয়েছে এসএফআই রাজ্য নেতৃত্ব ।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে করে দেবাঞ্জন দে বলেন, "রাজ্যেজুড়ে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত । মেডিক্যাল কলেজ-ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি বন্ধ । সরকার আটকে দিয়েছে । আমরা প্রশ্ন করে চলেছি ক্লাস কবে শুরু হবে, কলেজে ভর্তি কবে শেষ হবে, জয়েন্ট পরীক্ষার ফল কবে প্রকাশ হবে । বিকাশ ভবনে গিয়েছিলাম, ছাত্রছাত্রীরা আক্রান্ত হয়েছে । সরকারের জন্য লোকে বাধ্য হচ্ছে অন্য রাজ্যে চলে যেতে । যতবার এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে নামা হচ্ছে, ততবার পুলিশের আক্রমণ নেমে আসছে ।’’

বিকাশ ভবন অভিযানে ছাত্রের বুকে লাথি পুলিশের! আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিল SFI (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, ‘‘মেদিনীপুর কলেজে সুচরিতাকে থানায় নির্যাতন করা হয় । হাইকোর্ট তার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে । এর পরেও বিকাশ ভবন অভিযানের দিন একই আক্রমণ করা হয়েছে । কর্মসূচির শুরু আগেই গ্রেফতার । মারধর করা হয়েছে। সরকারের দুর্নীতি ঢাকার জন্য পুলিশ এই কাজ করছে । ছাত্রকে বুকে লাথি মারা হয়েছে । যে মেরেছে সে পুলিশের পোশাকে ছিল না । আক্রান্ত ছাত্র পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে ।’’

SFI SLAMS POLICE
পুলিশের কাছে অভিযোগ এসএফআই-এর (এসএফআই-এর দেওয়া ছবি)
SFI SLAMS POLICE
পুলিশের কাছে অভিযোগ এসএফআই-এর (এসএফআই-এর দেওয়া ছবি)
SFI SLAMS POLICE
পুলিশের কাছে অভিযোগ এসএফআই-এর (এসএফআই-এর দেওয়া ছবি)

দেবাঞ্জন আরও বলেন, ‘‘বেহালার একটি সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা হয়েছে, তার বয়ান । ন্যায্য দাবি আটকাতে পুলিশের এই ভূমিকা । টেট পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে একই আচরণ করা হয়েছে । এই ঘটনা নিয়েও আইনি লড়াই হবে । ছাত্ররা তাদের দাবিতে আন্দোলন করবে, এটাই স্বাভাবিক । সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে তুলে দেওয়া হচ্ছে । বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসা করার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে । আমাদের রাজ্যের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে । ডেপুটেশন নেয়নি । ডেপুটেশন কপি নিয়ে 26 আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে সই সংগ্রহ করা হবে । জনমত নিয়ে আবার বিকাশ ভবন প্রয়োজনে যাওয়া হবে ।"

SFI SLAMS POLICE
এই পুলিশ কর্মী লাথি মেরেছেন বলে অভিযোগ (এসএফআই-এর দেওয়া ছবি)

আরও পড়ুন -

  1. বিকাশ ভবনে পৌঁছনোর আগেই আটক SFI কর্মী-সমর্থকরা, এবার পাড়ায় পাড়ায় যাওয়ার হুঁশিয়ারি
  2. মনোজিৎ মডেল রুখে শিক্ষাঙ্গনে 'ভয়মুক্ত ক্যাম্পাস', কিউআর কোড চালু এসএফআইয়ের

কলকাতা, 21 আগস্ট: তিনদফা প্রশ্নের উত্তর জানতে বিকাশ ভবন অভিযানে গিয়ে পুলিশের হাতে আটক হয়েছিলেন এসএফআই কর্মী-সমর্থকরা । তাঁদের আটক করতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিও বাঁধে । পুলিশের বিরুদ্ধে নির্মমভাবে মারধর করার অভিযোগও তোলেন এসএফআই কর্মী-সমর্থকরা । শুধু তাই নয়, বৃহস্পতিবার ভিডিয়ো প্রকাশ করে পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে বুকে লাথি মারার অভিযোগ করলেন এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে । ইতিমধ্যে ওই পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে বিধাননগর উত্তর থানায় ইমেইল মারফত অভিযোগ করা হয়েছে । তার ভিত্তিতে যদি পুলিশ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না-করে তাহলে আদালতে যাওয়ারই হুঁশিয়ারি দিয়েছে এসএফআই রাজ্য নেতৃত্ব ।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে করে দেবাঞ্জন দে বলেন, "রাজ্যেজুড়ে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত । মেডিক্যাল কলেজ-ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি বন্ধ । সরকার আটকে দিয়েছে । আমরা প্রশ্ন করে চলেছি ক্লাস কবে শুরু হবে, কলেজে ভর্তি কবে শেষ হবে, জয়েন্ট পরীক্ষার ফল কবে প্রকাশ হবে । বিকাশ ভবনে গিয়েছিলাম, ছাত্রছাত্রীরা আক্রান্ত হয়েছে । সরকারের জন্য লোকে বাধ্য হচ্ছে অন্য রাজ্যে চলে যেতে । যতবার এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে নামা হচ্ছে, ততবার পুলিশের আক্রমণ নেমে আসছে ।’’

বিকাশ ভবন অভিযানে ছাত্রের বুকে লাথি পুলিশের! আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিল SFI (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, ‘‘মেদিনীপুর কলেজে সুচরিতাকে থানায় নির্যাতন করা হয় । হাইকোর্ট তার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে । এর পরেও বিকাশ ভবন অভিযানের দিন একই আক্রমণ করা হয়েছে । কর্মসূচির শুরু আগেই গ্রেফতার । মারধর করা হয়েছে। সরকারের দুর্নীতি ঢাকার জন্য পুলিশ এই কাজ করছে । ছাত্রকে বুকে লাথি মারা হয়েছে । যে মেরেছে সে পুলিশের পোশাকে ছিল না । আক্রান্ত ছাত্র পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে ।’’

SFI SLAMS POLICE
পুলিশের কাছে অভিযোগ এসএফআই-এর (এসএফআই-এর দেওয়া ছবি)
SFI SLAMS POLICE
পুলিশের কাছে অভিযোগ এসএফআই-এর (এসএফআই-এর দেওয়া ছবি)
SFI SLAMS POLICE
পুলিশের কাছে অভিযোগ এসএফআই-এর (এসএফআই-এর দেওয়া ছবি)

দেবাঞ্জন আরও বলেন, ‘‘বেহালার একটি সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা হয়েছে, তার বয়ান । ন্যায্য দাবি আটকাতে পুলিশের এই ভূমিকা । টেট পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে একই আচরণ করা হয়েছে । এই ঘটনা নিয়েও আইনি লড়াই হবে । ছাত্ররা তাদের দাবিতে আন্দোলন করবে, এটাই স্বাভাবিক । সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে তুলে দেওয়া হচ্ছে । বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসা করার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে । আমাদের রাজ্যের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে । ডেপুটেশন নেয়নি । ডেপুটেশন কপি নিয়ে 26 আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে সই সংগ্রহ করা হবে । জনমত নিয়ে আবার বিকাশ ভবন প্রয়োজনে যাওয়া হবে ।"

SFI SLAMS POLICE
এই পুলিশ কর্মী লাথি মেরেছেন বলে অভিযোগ (এসএফআই-এর দেওয়া ছবি)

আরও পড়ুন -

  1. বিকাশ ভবনে পৌঁছনোর আগেই আটক SFI কর্মী-সমর্থকরা, এবার পাড়ায় পাড়ায় যাওয়ার হুঁশিয়ারি
  2. মনোজিৎ মডেল রুখে শিক্ষাঙ্গনে 'ভয়মুক্ত ক্যাম্পাস', কিউআর কোড চালু এসএফআইয়ের

For All Latest Updates

TAGGED:

SFI BIKASH BHAVAN ABHIJANবিকাশ ভবন অভিযানছাত্রের বুকে লাথি পুলিশেরSFI SLAMS POLICE

Quick Links / Policies

ফিচার

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

কন্যাসন্তানের পৈতে, সমাজের বাঁধাধরা নিয়ম ভেঙে সাহসী ছন্দপতন

নয়া GST স্ল্যাব হতে পারে গেম চেঞ্জার ! কমবে জিনিসের দাম, সরল হবে কর ব্যবস্থা

মুখে বার্ধক্যের লক্ষণ ? এই ফলগুলি খেলেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.