আক্রান্ত খগেন! মমতাকে আদিবাসী সাংসদের রক্ত দিয়ে পুজো দিল তৃণমূল, কটাক্ষ শমীকের

বিজেপির সাংসদ ও বিধায়কের উপর হামলার ঘটনায় এনআইএ তদন্তের দাবি তুলেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য৷

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য
Published : October 7, 2025 at 3:51 PM IST

কলকাতা, 7 অক্টোবর: দলের মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু এবং শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের উপর হামলার নিন্দা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য । তাঁর কথায়, তৃণমূল কংগ্রেস দেবীরূপী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আদিবাসী সাংসদের রক্ত দিয়ে পুজো দিল । পাশাপাশি ওই ঘটনায় ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি বা এআইএ তদন্তের দাবি জানালেন তিনি ।

শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "যেভাবে বিজেপির উপর হামলা হল, তা সম্পূর্ণ পূর্ব পরিকল্পিত । আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা, সাম্প্রদায়িক বিভাজনের চেষ্টা চলছে । উত্তরবঙ্গের মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করে দেওয়ার সমস্ত সীমা পার হয়েছে । তৃণমূল কংগ্রেসের খাতুন সাইফুল রমজান-সহ আরও একাধিক ব্যক্তির নাম উঠে এসেছে ।"

তিনি আরও বলেন, "যে কদর্য শব্দ বা ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তাও নিন্দনীয় । বিজেপি রাজ্যের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিকে আরও তলানিতে নিয়ে যেতে চায় না । কিন্তু তৃণমূল যদি মনে করে যে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের-রোহিঙ্গাদের দিয়ে বিজেপির উপরে আক্রমণ চালিয়ে যাবে, তাহলে এই অবস্থা চলতে পারে না ।"

প্রসঙ্গত, সোমবার জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হামলার শিকার হন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এবং বিধায়ক ও বিধানসভার মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ । গুরুতর চোট লাগে খগেন মুর্মুর । মাথা ফেটে অনর্গল রক্ত ঝরতে থাকে ৷ আহত হন শঙ্কর ঘোষ ৷ এমনকি তাঁদের গাড়িও ভাঙচুর করা হয় ।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি এদিন অভিযোগ করেন, "সোমবার ঘটনার পর এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হল না । একজন আদিবাসী সাংসদের উপরে একটা জীবনহানিকর হামলা হয়েছে ৷ তাও আবার সিআইএসএফের উপস্থিতিতে । পুলিশের উপস্থিতিতে ঘটনা ঘটেছে । পুলিশের এসপি ওখানে ছিলেন ৷ কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পুলিশের সামনে এই ধরনের আক্রমণ চলল আর পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিল না ৷ ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর পুলিশ জানাচ্ছে যে বিজেপির সাংসদ ও বিধায়ক ওখানে যাবে, তা তাদের জানা ছিল না ৷ অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস দেবীরূপী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আদিবাসী সাংসদের রক্ত দিয়ে পুজো দিল ।"

তাঁর বক্তব্য, "মনোজ ওরাওঁ আক্রান্ত হলেন । অনেক সাংবাদিক এবং ইউটিউবার-কেও মারধর করা হয়েছে । এটা সংগঠিতভাবে তৃণমূল আক্রমণ করছে দিকে দিকে মানুষকে ভীতসন্ত্রস্ত করে দেওয়ার জন্য । এসআইআর হওয়ার আগেই যাতে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা ওইসব জায়গায় না পৌঁছতে পারে, সেই জন্য একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হচ্ছে । বারবার এই পরিস্থিতি চলতে পারে না । তাই বিজেপি এনআইএ তদন্ত চাইছে ।"

শমীক ভট্টাচার্য আরও বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র এক সম্প্রদায়ের মানুষকে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিজেপির দিকে । গতকাল মুখ্যমন্ত্রী ঘটনাস্থলে গিয়ে অবাস্তব কিছু বক্তব্য রেখেছেন । ডিভিসির উপরে দোষ চাপিয়েছেন । প্রধানমন্ত্রী আজকে দিল্লি থেকে টিম পাঠিয়েছেন । তারা সমস্ত খোঁজখবর নেয় । গতকাল রাতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ফোন করেছিলেন ৷ পুরো ব্যবস্থা সম্বন্ধে জেনেছেন । অমিত শাহ পরিস্থিতির উপরে নজর রেখেছেন । খোঁজখবর নিচ্ছেন ।"

উল্লেখ্য, সোমবার উত্তরবঙ্গে বন্যা দুর্গতদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য । মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সকালেই সেখানে পৌঁছেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ।

