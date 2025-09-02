কামারহাটি (উত্তর 24 পরগনা), 2 সেপ্টেম্বর: চাঁদার নামে কামারহাটিতে জুলুমবাজির অভিযোগ ৷ এবার কাঠগড়ায় বিজেপির এক নেতা ৷ ধর্মেন্দ্র যাদব নামে ওই নেতা আবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ৷ এই ঘটনার পর শমীকের সঙ্গে ধর্মেন্দ্রর বেশ কিছু ছবিও সামনে এসেছে ৷
ওই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি চাঁদার নামে কারখানার গাড়ি জোর করে আটকে চালক ও খালাসির কাছ থেকে তোলা চান ৷ প্রতিবাদ করলে মদ্যপ বিজেপি নেতা অশালীন ভাষায় তাঁদের গালিগালাজ করেন বলে অভিযোগ ৷ গোটা ঘটনার ভিডিয়ো সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে (যার সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত) ৷
ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে শাসক শিবির ৷ ওই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ারও ইঙ্গিত দিয়েছে তারা ৷ এই ঘটনা সামনে আসার পর অস্বস্তিতে গেরুয়া শিবির ৷ জেলা বিজেপির তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ৷
উল্লেখ্য, সম্প্রতি কামারহাটিতে চাঁদার জুলুমবাজির প্রতিবাদ করে আক্রান্ত হতে হয়েছিল এক যুবককে ৷ তাঁর মুখ ইট দিয়ে থেঁতলে দিয়েছিল দুষ্কৃতীরা ৷ ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল রোহিত সিং ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে ৷ এই রোহিতের বিরুদ্ধে কামারহাটির 'ত্রাস' জেলবন্দি জয়ন্ত সিংয়ের মতো এলাকায় 'দাদাগিরি' ও 'অসামাজিক' কাজ করার অভিযোগ রয়েছে ৷
ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ অভিযুক্ত রোহিত এবং তাঁর দলের কয়েকজনকে গ্রেফতার করে ৷ বর্তমানে সকলে জেল হেফাজতে রয়েছেন ৷ তবে, সেই ঘটনার পরেও কামারহাটিতে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য এতটুকু কমেনি বলে অভিযোগ ৷ আবারও চাঁদার 'জুলুমবাজি'র অভিযোগ উঠল উত্তর 24 পরগনার কামারহাটিতে ৷
জানা গিয়েছে, কামারহাটি পুরসভার 29 নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে টেক্সম্যাকো নামে একটি কারখানা ৷ সেই কারখানারই একটি মালবাহী লরিকে আটকে বিজেপি নেতা ধর্মেন্দ্র তোলা চান বলে অভিযোগ ৷ সেই ঘটনার ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, ওই বিজেপি নেতা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন এক যুবকের সঙ্গে ৷ ওই যুবক লরির খালাসি বলে জানা গিয়েছে ৷
দূর থেকে গাড়িতে বসে মোবাইলে তা ক্যামেরাবন্দি করছিলেন লরির চালক ৷ তাঁর দাবি, "গাড়ি থেকে নামিয়ে রাস্তার একপাশে নিয়ে গিয়ে খালাসির কাছ থেকে উনি টাকা চাইছিলেন ৷ তা ক্যামেরায় বন্দি করতেই দেখে ফেলেন উনি ৷ তারপরেই শুরু হয়ে যায় গালিগালাজ ৷" ভিডিয়োতে সেই গালিগালাজ শোনা গিয়েছে বলে দাবি করেন গাড়ির চালক ৷ সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই যাবতীয় বিতর্কের শুরু ৷
চাঁদার নামে বিজেপি নেতা ধর্মেন্দ্র যাদবের বিরুদ্ধে জুলুমবাজির অভিযোগে সরব হয়েছে শাসক শিবির ৷ এই বিষয়ে কামারহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান ও তৃণমূল নেতা গোপাল সাহা হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, "কামারহাটি অঞ্চলে এই ধরনের তোলাবাজি বরদাস্ত করব না আমরা ৷ সে যে দলেরই হোক ৷ রাজনীতিকে সামনে রেখে যিনি তোলাবাজি করেন, তাঁকে কখনই নেতা বলা যায় না ৷ তিনি আসলে তোলাবাজ ৷ আমি টেক্সম্যাকো কোম্পানিকে বলব, তাঁরা যেন বিষয়টি নিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানায় ৷ আমিও ব্যক্তিগতভাবে পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে যথাযথ পদক্ষেপ করার অনুরোধ করব ৷ এটা কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না ৷"
যদিও, এ নিয়ে অভিযুক্ত নেতার কোনও প্রতিক্রিয়া না-মিললেও, বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন বিজেপির দমদম সাংগঠনিক জেলার সভাপতি চণ্ডীচরণ রায় ৷ তিনি বলেন, "ঘটনাটি আমার জানা নেই ৷ আপনাদের কাছ থেকেই প্রথম শুনলাম ৷ তবে, আমি মনে করি ভারতীয় জনতা পার্টি তোলাবাজিতে বিশ্বাসী নয় ৷ তৃণমূলের তোলাবাজির বিরুদ্ধেই বরং ভারতীয় জনতা পার্টি লড়াই করছে ৷ আগামিদিনেও লড়বে ৷ আগে দেখি ঠিক কী ঘটনা ঘটেছে ৷ তারপর খতিয়ে দেখে দল যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা নেবে ৷"
বিষয়টি নিয়ে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এক উচ্চপদস্থ কর্তা বলেন, "অভিযোগ এসেছে ৷ বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ৷ " তবে, ঘটনার 24 ঘণ্টা পরেও এখনও অবধি অভিযুক্ত বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলেই খবর পুলিশ সূত্রে ৷