নিরাপদতম শহর কলকাতা! রাজ্য তথ্য চেপে দিয়েছে, অভিযোগ বিরোধীদের

NCRB-র রিপোর্ট নিয়ে রাজনৈতিক তরজা৷ তৃণমূলের দাবি, এর কৃতিত্ব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের৷ বিরোধীদের পালটা কটাক্ষ শাসক দলকে৷

SAFEST CITY KOLKATA
প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 4, 2025 at 8:59 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 4 অক্টোবর: ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর (NCRB) সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুসারে এবছরেও দেশের সবচেয়ে নিরাপদ শহরের তকমা পেল কলকাতা। এই নিয়ে পর পর চারবার নিরাপদ শহরের তালিকায় কলকাতা শীর্ষস্থান দখলে রাখত পেরেছে।

যা নিয়ে শনিবার দিনভর চলল রাজনৈতিক তরজা৷ একদিকে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা এই নিয়ে সরব হলেন৷ শহরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ, বিরোধীদের এই অভিযোগ ঠিক নয় বলে দাবি তৃণমূলের৷ অন্যদিকে এই নিয়ে পালটা কটাক্ষ ছুঁড়লেন তৃণমূল বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা৷

এদিন সকাল থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক বিধায়ক-সাংসদ-মন্ত্রী এই নিয়ে সরব হন৷ সেই তালিকায় রয়েছেন কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই কলকাতা লাগাতার চারবার এই তকমা পেল। অথচ বিজেপি শাসিত শহরগুলির অবস্থা ভালো নয়।’’ উল্লেখ্য, তালিকায় দু'নম্বর স্থান রয়েছে দিল্লি এবং তিন নম্বরের রয়েছে গুজরাতের সুরাত৷

যদিও এই নিয়ে গর্বের কিছু নেই বলেই মনে করেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার৷ তাঁর মতে, রাজ্য সরকার তথ্য চেপে যাওয়ার কারণেই নিরাপদতম শহর হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে৷ সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য, ‘‘এই তথ্যগুলো রাজ্য থেকে যায়৷ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক সভা থেকে প্রকাশ্যে বলেন যে আপনারা ভেবে চিনতে এফআইআর করবেন৷ অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী ঘুরিয়ে এফআইআর কম করার কথা বলছেন।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘স্বাভাবিকভাবে এখানে এফআইআর হবে না। ঘটনা ধামাচাপা পড়বে। সেটাই হচ্ছে। চাক্ষুষ কি দেখতে পাচ্ছেন! কলকাতার বুকে সল্টলেকে শ্লীলতাহানি হয়। আমেদাবাদে ডান্ডিয়ার সময় মহিলারা রাত 1টায় সোনার গয়না পরে স্কুটি নিয়ে বাড়ি ফিরছেন।’’

অন্যদিকে কংগ্রেস আবার এই ইস্যুতে একযোগে আক্রমণ করেছে বিজেপি ও তৃণমূলকে৷ তাদের মুখপাত্র সুমন রায়চৌধুরী বলেন, ‘‘এটা হচ্ছে নরেন্দ্র মোদির মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শারদীয়া ও নবরাত্রির উপহার। আমি মনে করি না যে কলকাতা নিরাপদ নয়, তবে যতটা নিরাপদ এনসিআরবি-র রিপোর্ট বলছে, ততটা হতেই পারে না। তাহলে মহিলাদের উপর পরপর যে অত্যাচার আর ধর্ষণের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, সেটা তাহলে কলকাতায় ঘটত না।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘কলকাতায় তো আরজি করের মতো ঘটনাও ঘটে গিয়েছে। যদি কলকাতায় দুষ্কৃতীরা বা দুষ্কৃতী মনোভাব সম্পন্ন মানুষরা সাহস না পেতো, তাহলে কলকাতায় বিভিন্ন সময় মহিলাদের উপরে এত অত্যাচার হতো না। তাই এতে আমাদের গর্বের কিছু নেই। এই রিপোর্টটি একেবারে 'ম্যানুপুলেটেড'। 2026-এর আগে তৃণমূল ও বিজেপির যাতে একটা নির্বাচনের সমীকরণ তৈরি করা যায়, তাই বিজেপি রাজ্য সরকারকে এই ভেট দিল।

সিপিআইএম নেতা ময়ুখ বিশ্বাস বলেন, "কলকাতা কতটা সুরক্ষিতের শহর, তা শহরবাসী জানেন। যে কারণে আজও আমাদের আরজি কর, ধূপগুড়ি-সহ বিভিন্ন জায়গায় মা-বোনদের উপর অত্যাচার বিরুদ্ধে রাস্তায় নামতে হয়। প্রতিদিনই কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মহিলাদের ওপর নির্যাতন চলছে। পুলিশ এই বিষয়ে কতটা পদক্ষেপ করছে, পুলিশের খাতায় কতটা উঠছে, তা রাজ্যবাসী জানেন। ফলে ওই রিপোর্ট নিয়ে লাফালাফি করার কিছু হয়নি। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা কী, তা গোটা রাজ্যবাসী জানে।"

