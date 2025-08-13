ETV Bharat / politics

উপলক্ষ্য সুকান্ত-শতবর্ষ, নির্যাতিতার মা-বাবাকে নিজেদের দিকে টানতে মরিয়া SFI-DYFI

আগামী 16 অগস্ট শুরু হবে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষ পালন ৷ সেদিন উত্তর 24 পরগনার অনুষ্ঠানে নির্যাতিতার মা-বাবাকে আনতে চায় বামেরা ৷

RG KAR RAPE AND MURDER CASE
নির্যাতিতার মা-বাবাকে নিজেদের দিকে টানতে মরিয়া SFI-DYFI (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 13, 2025 at 2:56 PM IST

কলকাতা, 12 অগস্ট: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসক পড়ুয়াকে ধর্ষণ-খুনের ঘটনার এক বছর যেদিন পূর্ণ হল, সেদিন পথে নেমেছিলেন নির্যাতিতার মা-বাবা৷ সামিল হয়েছিলেন অরাজনৈতিক নবান্ন অভিযানে ৷ যেখানে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী থেকে বিজেপির জনপ্রতিনিধি-নেতা-কর্মী-সমর্থকদের ভিড়ই বেশি ছিল ৷ সেখানে আহত হওয়ায় অভয়া মঞ্চের অনুষ্ঠানে যেতে পারেননি নির্যাতিতার মা-বাবা ৷ কিন্তু কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠানে তাঁদের সামিল করতে মরিয়া সিপিএমের ছাত্র ও যুব নেতৃত্ব ৷

মঙ্গলবার দীনেশ মজুমদার ভবনে ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি সাহা বলেন, "16 অগস্ট সুকান্তের জন্মদিনে রাজ্যজুড়ে সমস্ত ইউনিটে ছাত্র-যুব উৎসব সংগঠিত করব । আনিস খান, তামান্না, অভয়ার মা-বাবা উপস্থিত থাকবেন । শুরুর অনুষ্ঠানে তাঁরা নিজ-নিজ এলাকায় থাকবেন ।’’

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষ নিয়ে সিপিএমের ছাত্র-যুবর সাংবাদিক বৈঠক (নিজস্ব ছবি)

কিন্তু প্রশ্ন হল, নির্যাতিতার মা-বাবা কি সেখানে উপস্থিত থাকবেন ? কারণ, গত 9 অগস্ট নবান্ন অভিযানে পতাকা ছাড়া বিজেপি উপস্থিত হলেও, বাম-কংগ্রেস বা অভয়া মঞ্চ-চিকিৎসক সংগঠন কেউ যায়নি ৷ অভিযোগ, ওই আন্দোলনে বিজেপির প্রত্যক্ষ উপস্থিতির কারণেই অন্যরা তা এড়িয়ে গিয়েছে ৷ তার জন্যই সেদিনই কালীঘাট অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছিল ৷ যদিও এই নিয়ে পরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন আরজি করে নির্যাতিতার বাবা ৷

সেদিনের অভিযানে আহত হন নির্যাতিতার মা ৷ তাঁকে বাইপাসের ধারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ সেই হাসপাতালের বাইরে দাঁড়িয়ে নির্যাতিতার বাবা অভিযোগ করেছিলেন, অভয়া মঞ্চ সিপিএমের দ্বারা পরিচালিত হয় ৷ চিকিৎসকদের আন্দোলনের পিছনে রয়েছে এসইউসিআই ৷ সিপিএম-এসইউসিআই-কে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তারা নবান্ন অভিযানে যোগ দেয়নি ৷

যদিও আরজি করে নির্যাতিতার বাবার এমন বক্তব্যে ক্ষুব্ধ নয় এসএফআই-ডিওয়াইএফআই ৷ তারা অবশ্য সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে নাম না-করে বিজেপির ঘাড়েই দায় চাপিয়েছে ৷ ধ্রুবজ্যোতি সাহার বক্তব্য, ‘‘যাঁরা অভয়ার বাবা-মাকে নিয়ে টানাহেঁচড়া করছেন, তাঁরা ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাইছেন... !’’

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষ নিয়ে সিপিএমের ছাত্র-যুবর সাংবাদিক বৈঠক (নিজস্ব ছবি)

এই প্রসঙ্গে তিনি 2024 সালের 9 অগস্ট থেকে বাম ছাত্র-যুবরা আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে কী কী আন্দোলন করেছে, সেই বিষয় উল্লেখ করেছেন ৷ বলেছেন, ‘‘পরপর সাতাশ দিন আমরা অবস্থান করছিলাম । এসএফআই-ডিওয়াইএফআই-এর ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে । যতদিন বিচার না-মিলছে, ততদিন আন্দোলন জারি রাখবে এসএফআই-ডিওয়াইএফআই ।"

উল্লেখ্য, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে ঘটনার দিন যখন নির্যাতিতার দেহ বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়-সহ সিপিএমের ছাত্র-যুবরা ৷ তাঁরা দেহ আটকানোর চেষ্টা করেছিলেন ৷ সেই চেষ্টা সফল হয়নি ৷ অভিযোগ, তাঁদের কার্যত সরিয়ে দিয়ে দেহ নিয়ে চলে যায় পুলিশ ৷

তবে এর পর রাজ্য, দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশেও এই ধর্ষণ-খুন নিয়ে প্রতিবাদ-আন্দোলন সংগঠিত হয় । অভয়া মঞ্চ-সহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক গণসংগঠন রাস্তায় নামে । সেখানে বাম ছাত্র-যুবদের উপস্থিতি বরাবর চোখে পড়েছে ৷ গত 9 অগস্ট নবান্ন অভিযানে না-থাকলেও অভয়া মঞ্চের কালীঘাট অভিযানে বামেদের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয় ছিল ৷ আগামী 14 অগস্ট পুনরায় রাত জাগার আহ্বান জানিয়েছেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়-সহ সিপিএম ছাত্র যুব সংগঠন ।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষ নিয়ে সিপিএমের ছাত্র-যুবর সাংবাদিক বৈঠক (নিজস্ব ছবি)

এই অবস্থায় আগামী 16 অগস্ট কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মদিনে উত্তর 24 পরগনা জেলা কমিটির ছাত্র-যুব উৎসবে নির্যাতিতার বাবা-মাকে কি আনতে পারবে এসএফআই-ডিওয়াইএফআই ? সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ৷

এদিকে এসএফআই-ডিওয়াইএফআই-এর তরফে জানা গিয়েছে, কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠান সংগঠনের সব ইউনিট আগামী 16 অগস্ট শুরু করবে ৷ সেদিন শুরু হবে ছাত্র-যুব উৎসব । রাজ্যের 660টি লোকালস্তরে উৎসব হবে । জেলা ও রাজ্যস্তরে অক্টোবর ও নভেম্বর মাস জুড়ে হবে ।

সিপিএমের যুব সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি সাহা বলেন, "সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, তীব্র বেকারত্ব, নতুন শিল্প নেই৷ প্রতিদিন শিক্ষাঙ্গন ধ্বংস হচ্ছে । প্রতিদিন কম টাকায় শ্রম কেনা হচ্ছে । প্রতিদিন যুবকরা নেশাগ্রস্ত হচ্ছে । ছদ্মবেশি বেকার বাড়ছে । কাজ ও শিক্ষার দাবিতে রাস্তায় নামব আমরা । সুকান্ত শতবর্ষে ছাত্রযুব উৎসব করতে যাচ্ছি । বাম আমলে এই উৎসব হতো । এখন আর হয় না ।"

তিনি জানান, বয়সভিত্তিক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হবে । ক্রীড়া, নাচ, ক্যারম, ভলিবল, দাবা, বিতর্ক ইত্যাদি বিষয়ে থাকবে । 14 বছর বয়স থেকে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন সর্বসাধারণ । এছাড়াও নজরুলগীতি-রবীন্দ্রসংগীত, লালনগীতি, গণসংগীত প্রতিযোগিতাও হবে । উর্দু, হিন্দি কবিতা এই উৎসবে থাকবে । সাঁওতালি ভাষায় গান ও নৃত্য প্রতিযোগিতা হবে ।

