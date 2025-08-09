কলকাতা, 9 অগস্ট: বিজেপির নবান্ন অভিযান পুরো ফ্লপ৷ শনিবার এই দাবি করলেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ৷ সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর মন্তব্য, রাখি বন্ধন জেনেও ভারতীয় জনতা পার্টি এদিন শহরে বিশৃঙ্খলা তৈরির জন্য, অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করতে এদিন নবান্ন অভিযানের ডাক দেয়৷ একই সঙ্গে কুণাল এদিন বিজেপির নেতা, কর্মী ও সমর্থকদের হিন্দুত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন৷
কুণাল বলেছেন, “কিছু বৈদ্যুতিন মিডিয়া বিজেপির এই কর্মসূচি প্রচার করছিল৷ আজ তাদের ড্রোন কোথায় গেল? ক্যামেরাম্যানদের আজ পরিশ্রম করতে হয়েছে৷ কারণ, ক্যামেরা উঁচুতে তোলা যাচ্ছিল না৷ নীচু থেকে ক্যামেরায় ছবি ধরতে হয়েছে৷ লোকই তো নেই৷ 80 থেকে 100 লোক, কুড়িয়ে আরও কিছু ধরে 530 জন লোক৷ পুরো শহর স্বাভাবিক৷ পুলিশ যতটা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন সেটা রেখেছিল৷ আমার প্রশ্ন, যারা পবিত্র রাখির দিন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গন্ডোগোল করতে চায় তারা কি হিন্দু? এরা আবার মুখে নিজেদের সনাতনি বলে৷ রাখির দিন নবান্ন অভিযানের কথা কখনও কেউ শুনেছে? বিশেষ কিছু তারিখ বাংলায় রাজনীতির বাইরে রাখা হয়৷ রাখিবন্ধন তেমনই একটি দিন৷”
তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্রের দাবি, “ওদের কোনও লোকজন নেই৷ কিন্তু আজ আমাদের একটা পার্টি অফিস ভেঙে দিয়েছে৷ এই নবান্ন চলো কর্মসূচি ওদের দ্বিচারিতা৷ দুই অতিথি শিল্পীকে নিয়ে কিছু মুখোশধারী নাটক করতে গিয়েছিল৷ আরজি করের ঘটনায় অভিযুক্ত কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে৷ আপনারাই সিবিআই তদন্ত চেয়েছেন৷ তাহলে নবান্নে যাচ্ছেন কেন? সিবিআই বিচার করিয়েছে, আদালতে তথ্য প্রমাণ পেশ করেছে, যাবজ্জীবনের সাজার ব্যবস্থা করেছে৷ আমরা ফাঁসির দাবি করেছিলাম৷ সিবিআই যাবজ্জীবন করিয়েছে৷ কিছু বলার থাকলে সিজিওতে যান৷ ওটা কেন্দ্রের৷ তদন্ত করছে সিবিআই৷ ক্ষোভ সিবিআই-এর বিরুদ্ধে৷ সিবিআইকে নিয়ন্ত্রণ করে বিজেপি৷ সেই বিজেপিকে নিয়ে নবান্ন অভিযান?”
রাজ্য তৃণমূলের অন্যতম সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য, “আমি গতকালই বলেছিলাম, অভয়ার বাবা-মা’র প্রতি আমাদের পূর্ণ শ্রদ্ধা ও সম্মান আছে৷ কিন্তু বিজেপি তাঁদের রাস্তায় নামিয়ে ভিড়ের মধ্যে পুলিশের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজেরা ধস্তাধস্তি করে নাটক করবে৷ আজ সেটাই ঘটেছে৷ অভয়ার মা যখন কথা বলতে বলতে হাঁটছেন, ঠিক তখন পাশে বিজেপির ন্যাড়া নাড়ু নিজে ক্যামেরায় মুখ দেখাবে বলে সেই ভদ্রমহিলাকে ধাক্কা দিয়ে সরাচ্ছে৷ এটা কেমন ভদ্রতা? অভয়ার মায়ের গায়ে আগে কে হাত দিয়েছে? মিডিয়া এই ঘটনা কেন স্লো মোশনে দেখাবে না? আসলে মিডিয়া রাজ্য সরকার বিরোধী প্রচার করছে বলে সেটা দেখাবে না৷ অভয়ার মা কিংবা বাবা যদি কোথাও আহত হয়ে থাকেন, তাঁদের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি থাকছে৷ কিন্তু তাঁদের আবেগ নিয়ে যারা রাজনীতি করছে, আমরা তাদের বিরোধিতা করছি৷ তারা আজ অভয়ার বাবা-মাকে নিয়ে কুৎসিত রাজনীতি করল৷ আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি৷”