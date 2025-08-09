Essay Contest 2025

ETV Bharat / politics

‘ফ্লপ’ নবান্ন অভিযানে লোক হয়েছিল 530 জন, দাবি কুণালের - KUNAL GHOSH

শনিবার ছিল রাখি। সেদিন কেন এই অভিযান ডাকা হল সেই প্রশ্নও তুলেছেন তৃণমূলের কুণাল ঘোষ।

Kunal Ghsoh
কুণাল ঘোষ (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 9, 2025 at 11:16 PM IST

3 Min Read

কলকাতা, 9 অগস্ট: বিজেপির নবান্ন অভিযান পুরো ফ্লপ৷ শনিবার এই দাবি করলেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ৷ সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর মন্তব্য, রাখি বন্ধন জেনেও ভারতীয় জনতা পার্টি এদিন শহরে বিশৃঙ্খলা তৈরির জন্য, অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করতে এদিন নবান্ন অভিযানের ডাক দেয়৷ একই সঙ্গে কুণাল এদিন বিজেপির নেতা, কর্মী ও সমর্থকদের হিন্দুত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন৷

কুণাল বলেছেন, “কিছু বৈদ্যুতিন মিডিয়া বিজেপির এই কর্মসূচি প্রচার করছিল৷ আজ তাদের ড্রোন কোথায় গেল? ক্যামেরাম্যানদের আজ পরিশ্রম করতে হয়েছে৷ কারণ, ক্যামেরা উঁচুতে তোলা যাচ্ছিল না৷ নীচু থেকে ক্যামেরায় ছবি ধরতে হয়েছে৷ লোকই তো নেই৷ 80 থেকে 100 লোক, কুড়িয়ে আরও কিছু ধরে 530 জন লোক৷ পুরো শহর স্বাভাবিক৷ পুলিশ যতটা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন সেটা রেখেছিল৷ আমার প্রশ্ন, যারা পবিত্র রাখির দিন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গন্ডোগোল করতে চায় তারা কি হিন্দু? এরা আবার মুখে নিজেদের সনাতনি বলে৷ রাখির দিন নবান্ন অভিযানের কথা কখনও কেউ শুনেছে? বিশেষ কিছু তারিখ বাংলায় রাজনীতির বাইরে রাখা হয়৷ রাখিবন্ধন তেমনই একটি দিন৷”

তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্রের দাবি, “ওদের কোনও লোকজন নেই৷ কিন্তু আজ আমাদের একটা পার্টি অফিস ভেঙে দিয়েছে৷ এই নবান্ন চলো কর্মসূচি ওদের দ্বিচারিতা৷ দুই অতিথি শিল্পীকে নিয়ে কিছু মুখোশধারী নাটক করতে গিয়েছিল৷ আরজি করের ঘটনায় অভিযুক্ত কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে৷ আপনারাই সিবিআই তদন্ত চেয়েছেন৷ তাহলে নবান্নে যাচ্ছেন কেন? সিবিআই বিচার করিয়েছে, আদালতে তথ্য প্রমাণ পেশ করেছে, যাবজ্জীবনের সাজার ব্যবস্থা করেছে৷ আমরা ফাঁসির দাবি করেছিলাম৷ সিবিআই যাবজ্জীবন করিয়েছে৷ কিছু বলার থাকলে সিজিওতে যান৷ ওটা কেন্দ্রের৷ তদন্ত করছে সিবিআই৷ ক্ষোভ সিবিআই-এর বিরুদ্ধে৷ সিবিআইকে নিয়ন্ত্রণ করে বিজেপি৷ সেই বিজেপিকে নিয়ে নবান্ন অভিযান?”

রাজ্য তৃণমূলের অন্যতম সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য, “আমি গতকালই বলেছিলাম, অভয়ার বাবা-মা’র প্রতি আমাদের পূর্ণ শ্রদ্ধা ও সম্মান আছে৷ কিন্তু বিজেপি তাঁদের রাস্তায় নামিয়ে ভিড়ের মধ্যে পুলিশের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজেরা ধস্তাধস্তি করে নাটক করবে৷ আজ সেটাই ঘটেছে৷ অভয়ার মা যখন কথা বলতে বলতে হাঁটছেন, ঠিক তখন পাশে বিজেপির ন্যাড়া নাড়ু নিজে ক্যামেরায় মুখ দেখাবে বলে সেই ভদ্রমহিলাকে ধাক্কা দিয়ে সরাচ্ছে৷ এটা কেমন ভদ্রতা? অভয়ার মায়ের গায়ে আগে কে হাত দিয়েছে? মিডিয়া এই ঘটনা কেন স্লো মোশনে দেখাবে না? আসলে মিডিয়া রাজ্য সরকার বিরোধী প্রচার করছে বলে সেটা দেখাবে না৷ অভয়ার মা কিংবা বাবা যদি কোথাও আহত হয়ে থাকেন, তাঁদের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি থাকছে৷ কিন্তু তাঁদের আবেগ নিয়ে যারা রাজনীতি করছে, আমরা তাদের বিরোধিতা করছি৷ তারা আজ অভয়ার বাবা-মাকে নিয়ে কুৎসিত রাজনীতি করল৷ আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি৷”

আরও পড়ুন -

  1. নবান্ন অভিযানে পুলিশের লাঠিচার্জে জখম! হাসপাতালে আরজি করের নির্যাতিতার মা
  2. রাজনৈতিক অভিসন্ধিতে সামিল হয়ে যাচ্ছেন নির্যাতিতার বাবা-মা, নবান্ন অভিযান নিয়ে মন্তব্য ফিরহাদের

কলকাতা, 9 অগস্ট: বিজেপির নবান্ন অভিযান পুরো ফ্লপ৷ শনিবার এই দাবি করলেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ৷ সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর মন্তব্য, রাখি বন্ধন জেনেও ভারতীয় জনতা পার্টি এদিন শহরে বিশৃঙ্খলা তৈরির জন্য, অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করতে এদিন নবান্ন অভিযানের ডাক দেয়৷ একই সঙ্গে কুণাল এদিন বিজেপির নেতা, কর্মী ও সমর্থকদের হিন্দুত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন৷

কুণাল বলেছেন, “কিছু বৈদ্যুতিন মিডিয়া বিজেপির এই কর্মসূচি প্রচার করছিল৷ আজ তাদের ড্রোন কোথায় গেল? ক্যামেরাম্যানদের আজ পরিশ্রম করতে হয়েছে৷ কারণ, ক্যামেরা উঁচুতে তোলা যাচ্ছিল না৷ নীচু থেকে ক্যামেরায় ছবি ধরতে হয়েছে৷ লোকই তো নেই৷ 80 থেকে 100 লোক, কুড়িয়ে আরও কিছু ধরে 530 জন লোক৷ পুরো শহর স্বাভাবিক৷ পুলিশ যতটা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন সেটা রেখেছিল৷ আমার প্রশ্ন, যারা পবিত্র রাখির দিন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গন্ডোগোল করতে চায় তারা কি হিন্দু? এরা আবার মুখে নিজেদের সনাতনি বলে৷ রাখির দিন নবান্ন অভিযানের কথা কখনও কেউ শুনেছে? বিশেষ কিছু তারিখ বাংলায় রাজনীতির বাইরে রাখা হয়৷ রাখিবন্ধন তেমনই একটি দিন৷”

তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্রের দাবি, “ওদের কোনও লোকজন নেই৷ কিন্তু আজ আমাদের একটা পার্টি অফিস ভেঙে দিয়েছে৷ এই নবান্ন চলো কর্মসূচি ওদের দ্বিচারিতা৷ দুই অতিথি শিল্পীকে নিয়ে কিছু মুখোশধারী নাটক করতে গিয়েছিল৷ আরজি করের ঘটনায় অভিযুক্ত কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে৷ আপনারাই সিবিআই তদন্ত চেয়েছেন৷ তাহলে নবান্নে যাচ্ছেন কেন? সিবিআই বিচার করিয়েছে, আদালতে তথ্য প্রমাণ পেশ করেছে, যাবজ্জীবনের সাজার ব্যবস্থা করেছে৷ আমরা ফাঁসির দাবি করেছিলাম৷ সিবিআই যাবজ্জীবন করিয়েছে৷ কিছু বলার থাকলে সিজিওতে যান৷ ওটা কেন্দ্রের৷ তদন্ত করছে সিবিআই৷ ক্ষোভ সিবিআই-এর বিরুদ্ধে৷ সিবিআইকে নিয়ন্ত্রণ করে বিজেপি৷ সেই বিজেপিকে নিয়ে নবান্ন অভিযান?”

রাজ্য তৃণমূলের অন্যতম সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য, “আমি গতকালই বলেছিলাম, অভয়ার বাবা-মা’র প্রতি আমাদের পূর্ণ শ্রদ্ধা ও সম্মান আছে৷ কিন্তু বিজেপি তাঁদের রাস্তায় নামিয়ে ভিড়ের মধ্যে পুলিশের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজেরা ধস্তাধস্তি করে নাটক করবে৷ আজ সেটাই ঘটেছে৷ অভয়ার মা যখন কথা বলতে বলতে হাঁটছেন, ঠিক তখন পাশে বিজেপির ন্যাড়া নাড়ু নিজে ক্যামেরায় মুখ দেখাবে বলে সেই ভদ্রমহিলাকে ধাক্কা দিয়ে সরাচ্ছে৷ এটা কেমন ভদ্রতা? অভয়ার মায়ের গায়ে আগে কে হাত দিয়েছে? মিডিয়া এই ঘটনা কেন স্লো মোশনে দেখাবে না? আসলে মিডিয়া রাজ্য সরকার বিরোধী প্রচার করছে বলে সেটা দেখাবে না৷ অভয়ার মা কিংবা বাবা যদি কোথাও আহত হয়ে থাকেন, তাঁদের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি থাকছে৷ কিন্তু তাঁদের আবেগ নিয়ে যারা রাজনীতি করছে, আমরা তাদের বিরোধিতা করছি৷ তারা আজ অভয়ার বাবা-মাকে নিয়ে কুৎসিত রাজনীতি করল৷ আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি৷”

আরও পড়ুন -

  1. নবান্ন অভিযানে পুলিশের লাঠিচার্জে জখম! হাসপাতালে আরজি করের নির্যাতিতার মা
  2. রাজনৈতিক অভিসন্ধিতে সামিল হয়ে যাচ্ছেন নির্যাতিতার বাবা-মা, নবান্ন অভিযান নিয়ে মন্তব্য ফিরহাদের

For All Latest Updates

TAGGED:

RG KAR RAPE AND MURDER CASENABANNA ABHIJANBJPনবান্ন অভিযানKUNAL GHOSH

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.