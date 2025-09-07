সুপ্রিম-নির্দেশে নতুন নিয়মে এসএসসি পরীক্ষা, ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থী ইস্যুতে শুরু রাজনৈতিক তরজা
ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থীদের হয়রানি, অপমান বা বাধা দেওয়া হয়নি, বাঙালি হেনস্তা ইস্যুতে মন্তব্য কুণালের ৷ সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয়, পাল্টা জবাব বিজেপির ৷
Published : September 7, 2025 at 7:52 PM IST
কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: দীর্ঘ ন’বছর পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অবশেষে রাজ্যে হল পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনের নবম ও দশমের নিয়োগের পরীক্ষা ৷ নতুন নিয়মে হয়েছে এই লিখিত পরীক্ষা ৷ সরকারের ব্যর্থতার অভিযোগ চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষকদের দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় বসতে হওয়ায় যেমন অসন্তোষ আছে ৷ তেমনই এসএসসি-র পরীক্ষায় বসার সুযোগ পেয়ে খুশি লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী ৷
তবে, শুধু বাংলার তরুণ-তরুণীরা নয়, এদিন পরীক্ষাকেন্দ্রে হাজির হয়েছিলেন বিজেপি শাসিত রাজ্য উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের ছেলেমেয়েরাও ৷ উত্তরবঙ্গের কোচবিহার-সহ একাধিক জায়গায় ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থীদের দেখা গিয়েছে ৷ আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে শুরু হয়েছে বাকযুদ্ধ ৷
তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ সোশাল মিডিয়ায় এই প্রসঙ্গ তুলে কটাক্ষ করেছেন বিজেপিকে ৷ তিনি লিখেছেন, "বাংলার এসএসসি পরীক্ষায় যোগীরাজ্য-সহ একাধিক ভিনরাজ্যের প্রার্থী অংশ নিচ্ছেন ৷ অনেকে বলছেন, তাঁদের রাজ্যে চাকরি নেই, নিয়মিত পরীক্ষা হয় না, বারবার স্থগিত হয় ৷ তাই তাঁরা বাংলায় পরীক্ষা দিতে এসেছেন ৷ কিছু বুঝলেন ?" তাঁর দাবি, বিজেপি শুধু বাংলায় চাকরি ইস্যুতে সমালোচনা করে ৷ অথচ বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতেও কর্মসংস্থানের চিত্র ভয়াবহ ৷
কুণাল আরও মন্তব্য করেছেন, "বাংলায় এসএসসি পরীক্ষায় কোনও ভিনরাজ্যের প্রার্থীকে বাধা দেওয়া হয়নি ৷ কেউ বলেননি শুধু বাংলার বাসিন্দারা পরীক্ষা দিতে পারবেন ৷ কাউকে হয়রানি বা অপমান করা হয়নি ৷ ভিনরাজ্যের প্রার্থীরাও নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিচ্ছেন ৷"
অন্যদিকে, বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা এই প্রসঙ্গে বলেন, "দেশের যেকোনও প্রান্তের পরীক্ষার্থী অন্য রাজ্যে গিয়ে পরীক্ষা দিতে পারেন ৷ এতে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই ৷ যাদের মানসিকতা সংকীর্ণ, তারাই এভাবে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন ৷ বাংলায় চাকরি টাকা দিয়ে বিক্রি হয়, অন্য রাজ্যে তা হয় না ৷"
তবে রাজনৈতিক তরজার বাইরে 'যোগ্য' চাকরিহারা শিক্ষকরা এই পরীক্ষাকে বলছেন 'অসম লড়াই' ৷ আদালতের নির্দেশে 26 হাজারেরও বেশি শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে ৷ তার পরেও ফের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ মিললেও তাঁদের অভিযোগ, অনেক প্রাক্তন পরীক্ষার্থীকে এই নতুন পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হচ্ছে না ৷ কেউ-কেউ কালো পোশাক পরে পরীক্ষাকেন্দ্রে হাজির হয়েছিলেন প্রতিবাদ জানাতে ৷ তাঁদের বক্তব্য, পরীক্ষায় বসে দেখছেন তাঁদের প্রাক্তন সহপাঠী বা পরিচিতজনই ইনভিজিলেটর হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন, যা তাঁদের মানসিক চাপ আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে ৷
কমিশনের তরফে অবশ্য বারবার জানানো হয়েছে, নতুন পরীক্ষাবিধিতে স্বচ্ছতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ৷ ইতিমধ্যেই অযোগ্য দাগীদের তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন ৷ তাঁদের নতুন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি নেই ৷ আদালতের রায় মেনেই ধাপে-ধাপে নিয়োগ প্রক্রিয়া এগোবে ৷