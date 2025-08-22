ETV Bharat / politics

দুর্নীতিগ্রস্তদের গ্রেফতার হওয়ার পর পদে থাকা সংবিধানের অপমান, তৃণমূলকে বিঁধে বললেন প্রধানমন্ত্রী - PM MODI ON CORRUPTION ISSUE

শুক্রবার দমদমে বিজেপির সভা থেকে দুর্নীতি ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

PM NARENDRA MODI
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (নিজস্ব ছবি)
দমদম, 22 অগস্ট: কেন্দ্রে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার চলতি সপ্তাহে সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করেছে লোকসভায় ৷ যে বিল আইনে পরিণত হলে গুরুতর অভিযোগে একমাসের বেশি কারাবাসে থাকলে পদ যাবে প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীর ৷ এই নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার তোপ দাগছে বিজেপি বিরোধী দলগুলি ৷ শুক্রবার বিরোধীদের জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

এদিন দমদমের সেন্ট্রাল জেল মাঠে আয়োজিত বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভা থেকে মোদি এই বিলকে দুর্নীতি বিরোধী বলে ব্যাখ্যা করেন ৷ প্রশ্ন তোলেন, গ্রেফতার হওয়ার 50 ঘণ্টার মধ্যে সরকারি কর্মচারীদের শাস্তির মুখে পড়তে হলে জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে কোনও আইন থাকবে না কেন ? বিরোধীরা দুর্নীতিগ্রস্ত বলেই এই বিলের বিরোধিতায় সরব হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী ৷

এদিন বিজেপির সভায় প্রায় 41 মিনিট ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁর ভাষণের একেবারে শেষের দিকে এই ইস্যুটি তোলেন তিনি ৷ বলেন, ‘‘গত 11 বছর ধরে দেশ দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক নির্ণায়ক লড়াই লড়ছে । এবার তা নিয়ে আরও একটি বড় পদক্ষেপ করা হয়েছে । এবার বিজেপি সরকার লোকসভায় একটি খুব বড় দুর্নীতি বিরোধী বিল এনেছে ।’’ এর পরই তিনি বাংলার সঙ্গে এই বিলের একটি যোগসূত্র তৈরির প্রচেষ্টা করেন ৷ বলেন, ‘‘আমি বিশেষ করে বাংলার মানুষের সঙ্গে এই বিলটি নিয়ে কথা বলব ।’’

তিনি সরকারি কর্মচারীদের প্রসঙ্গ টেনে আনেন ৷ বলেন, ‘‘আপনারা এটাও জানেন যে আমাদের দেশে, যদি একজন ছোট সরকারি কর্মচারী, তিনি গাড়িচালক হোন, কেরানি হোন, সরকারি ক্যান্টিনে কাজ করেন, অথবা সরকারের কোথাও সাফাইয়ের কাজে যুক্ত কর্মী হোন, যদি সেই কর্মচারীকে একজন পুলিশ গ্রেফতার করে, যদি তিনি প্রায় 50 ঘণ্টার মধ্যে জামিন না-পান, তাহলে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয় ।’’

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘যদি একজন ছোট কর্মচারী দু’দিন জেলে থাকে, তাহলে তাঁর জীবন শেষ করার আইন আছে । কিন্তু যদি একজন মুখ্যমন্ত্রী, একজন মন্ত্রী, একজন প্রধানমন্ত্রী জেলে যান, তাহলে তার জন্য কোনও আইন নেই ।’’ কার্যত তিনি বুঝিয়ে দেন যে সংবিধানের 130তম সংশোধনী পাশ করে কেন এই বিলকে আইনে পরিণত করা উচিত ৷ পাশাপাশি বিরোধীদের দিকে তোপ দাগেন ৷ দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল যে পদত্যাগ না-করে জেলে থেকেই সরকার চালিয়েছেন সেই প্রসঙ্গও তোলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তবে তিনি কেজরিওয়ালের নাম মুখে আনেননি ৷

পশ্চিমবঙ্গের দুর্নীতির বিষয়ও এই বিলের সঙ্গে জুড়ে দেন তিনি ৷ প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গ এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে । শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির জন্য এখনও তৃণমূলের একজন মন্ত্রী (পার্থ চট্টোপাধ্যায়) জেলে । তাঁর বাড়িতে নোটের পাহাড় পাওয়া গিয়েছে । কিন্তু তারপরও ওই মন্ত্রী চেয়ার ছাড়তে রাজি ছিলেন না । এই ক্ষেত্রে জনসাধারণের আবেগকে নির্মমভাবে ভেঙে ফেলা হয়েছে । একই ভাবে, তৃণমূলের আরেকজন মন্ত্রীর (প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক) বিরুদ্ধে গরিবদের রেশন লুট করার অভিযোগ রয়েছে । তাঁর কোটি কোটি টাকার সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । এই মন্ত্রীও জেলে যাওয়ার পর চেয়ার ছাড়তে রাজি ছিলেন না । তিনি জনগণের আবেগ, সংবিধানের চেতনাকেও গুরুত্ব দেননি ৷’’

তাই উপস্থিত জনতার উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, ‘‘আপনারাই বলুন, দুর্নীতিগ্রস্ত ও জনসাধারণের সঙ্গে প্রতারণা করা এই ধরনের ব্যক্তিদের কি সরকারে তাঁদের পদে থাকার অধিকার আছে ? আমরা দেখেছি যে মুখ্যমন্ত্রীও জেলে যান ৷ কিন্তু তিনি জেল থেকে সরকার পরিচালনা করেন । এটি সংবিধান ও গণতন্ত্রের চরম অপমান । আর মোদি সংবিধানের এই অপমান সহ্য করতে পারেন না ৷ তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এই সব চলতে দেওয়া যাবে না ।’’

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘সে মন্ত্রী হোক বা মুখ্যমন্ত্রী । শুধু তাই নয়, আমি প্রধানমন্ত্রীকেও কঠোর আইনের আওতায় এনেছি । যদি প্রধানমন্ত্রী 30 দিন জেলে থাকেন এবং জামিন না-পান, তাহলে পরের দিনই তিনি তাঁর পদ হারাবেন ।’’ এর পর তিনি তোপ দাগেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷ বলেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপে তৃণমূল ক্ষুব্ধ । তারা এই আইনের বিরোধিতা করছে । তৃণমূল সাংসদরা সংসদে এই বিল ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করেছে । এতে প্রমাণ হচ্ছে যে তৃণমূলের রাজনীতি কতটা দুর্নীতির পাহাড়ের উপর ভিত্তি করে চলে । এই কারণেই তারা ভয় পাচ্ছে । তারা দুর্নীতিবাজদের বাঁচাতে ব্যস্ত ।’’

তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে ভাষণের শুরুর দিকেও সরব হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তৃণমূল কংগ্রেস যে বারবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বাংলাকে বঞ্চনার অভিযোগ করে, তা এদিন কার্যত উড়িয়ে দিয়েছেন মোদি ৷ উলটে তৃণমূলের বিরুদ্ধে পালটা অভিযোগ করেছেন ৷ প্রধানমন্ত্রীর দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা পাঠায়, তা সাধারণ মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করে না তৃণমূল ৷ বরং সেই টাকা লুট করে নেন তৃণমূলের নেতারা ৷

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, ‘‘গত 11 বছরে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য ক্রমাগত সব ধরনের সাহায্য করে আসছে । কংগ্রেসের ইউপিএ সরকার তাদের 10 বছরে বাংলায় জাতীয় সড়ক নির্মাণের জন্য যে পরিমাণ অর্থ দিয়েছে, বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গকে তিনগুণেরও বেশি অর্থ দিয়েছে । রেলের জন্য বাংলার বাজেটও আগের তুলনায় তিনগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে । কিন্তু বাংলার উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল, আমরা বাংলার জন্য সরাসরি রাজ্য সরকারের কাছে যে অর্থ পাঠাই, তার বেশিরভাগই এখানে লুট করা হয় । ভারত সরকার দিল্লি থেকে যে অর্থ পাঠায়, সেই অর্থ আপনাদের জন্য ব্যয় করা হয় না ।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘সেই অর্থ মহিলাদের জীবন সহজ করার জন্য ব্যয় করা হয় না । সেই অর্থ তৃণমূলের কর্মীদের জন্য ব্যয় করা হয় । এই কারণেই দরিদ্র কল্যাণের অনেক প্রকল্পে বাংলা দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে ।’’ তিনি অসম ও ত্রিপুরার উদাহরণ দেন ৷ সেখানে বিজেপির সরকার আসায় অনেক উন্নয়ন হচ্ছে বলে দাবি করেন ৷ সেই কারণে বাংলার মানুষের কাছে তাঁর আবেদন, এখানেও বিজেপির সরকার তৈরি করে প্রকৃত উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করা ৷

