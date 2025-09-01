কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: এসইউসিআই, লিবারেশন-সহ রাজ্যের বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির ডাকে সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধবিরোধী মিছিল কলকাতার রাজপথে ৷ সোমবার ধর্মতলার লেনিন মূর্তির পাদদেশ থেকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার ঘুরে কলেজ স্ট্রিটে গিয়ে মিছিল শেষ হয় ৷ যে মিছিলে প্রচুর মানুষের জমায়েত দেখা গেল ৷ তবে, শেষ কবে বামেদের উদ্যোগে মিছিলে এত মানুষের জমায়েত হয়েছিল, তা অনেকেই বলতে পারছেন না ৷
স্বাভাবিকভাবেই ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে মানুষের জমায়েত কিছুটা হলেও অক্সিজেন যোগাচ্ছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷ ঠিক তেমনই, এই অক্সিজেনের সৌজন্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেই মনে করছে কেউ-কেউ ৷ কারণ, আমেরিকার সাহায্য না-পেলে প্যালেস্টাইনে হামলা বন্ধ করে দিত ইজরায়েল ৷ একইভাবে ভারতের উপর 50 শতাংশ শুল্ক চাপানোয়, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার চিন ও রাশিয়ার সঙ্গে আবারও সম্পর্ক মজবুত করতে উদ্যোগী হয়েছে ৷ যা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করছেন বামনেতারা ৷
আমেরিকার শুল্কের চাপে প্রায় চার বছর বাদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চিনে যাওয়ায় তীব্র কটাক্ষ করলেন সিপিআইএম রাজ্যের সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ৷ তাঁর কথায়, "আজ চিন-ভারত বলছে তারা একে অপরের সঙ্গী ৷ আমরা এই কথা বললে, আমাদের চিনের দালাল বলা হয় ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদি চিনে গিয়েছেন ৷ চিনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক করছেন ৷ গোটা বিশ্বে যারা যুদ্ধ উন্মাদ, যুদ্ধের ব্যবসা করে, তারা কয়েক বছর ধরে আমাদের মাথায় যুদ্ধের উন্মাদনা ঢুকিয়েছিল ৷"
প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলের হামলার তীব্র নিন্দাও শোনা গেল বাম নেতাদের গলায় ৷ যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে স্লোগান ওঠে মিছিল থেকে ৷ স্লোগান উঠল, "চাই স্বাধীন প্যালেস্তাইন, চাই গাজার গণহত্যার অবসান ৷" ধর্মতলায় মিছিল শুরুর আগে সংক্ষিপ্ত ভাষণে বিমান বসু বলেন, "আমরা প্যালেস্তাইনের উপর হামলার নিন্দা করি ৷ ভারতের স্বাধীন বৈদেশিক নীতির পক্ষে আমরা কথা বলি ৷ আজকের মিছিল তার জন্য ৷"
মহম্মদ সেলিম বলেন, "বিশ্ব মানবতার জন্য আমরা অনেক মূল্য চুকিয়েছি ৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ক্ষুধার্ত মানুষের লাশের পাহাড় দেখেছি ৷ আমরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি ৷ আমরা মুক্তি স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছি ৷ নিজের জন্মভূমি মাতৃভূমির জন্য লড়াই করেছি ৷ বাংলা বারবার উত্তাল হয়েছে ৷ সাম্রাজ্যবাদের দালালরা আজও দালালি করছে ৷ মুক্তি ঘৃণার বিষয় হয়েছে ৷"
সিপিআই রাজ্য সম্পাদক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আজকের দিনে সারা পৃথিবী জুড়ে শান্তির পক্ষে মিছিল হয় ৷ মানুষ শান্তি চায় ৷ কিন্তু, সাম্রাজ্যবাদীরা মানুষকে শান্তিতে থাকতে দেয় না ৷" ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে কলকাতা সব সময় নেতৃত্ব দিয়েছে ৷ এই শহর শান্তির পক্ষে ৷ শান্তির পক্ষে ঐক্য গড়ে তুলতে হবে ৷"
অন্যদিকে, সিপিআই(এম-এল) লিবারেশনের অতনু চক্রবর্তী বলেন, "আমরা ম্যাকনামারাকে কলকাতায় ঢুকতে দিইনি ৷ আজ গাজায় হত্যালীলা চালানো হচ্ছে ৷" এছাড়াও একাধিক বাম নেতার বক্তব্য, "ভারত সরকার যেভাবে পুঁজিবাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, তাকে ধিক্কার জানাই ৷ পুঁজির সংকট যত বাড়ছে, যুদ্ধ-যুদ্ধ জিগির আরও বাড়ছে ৷ প্রাকৃতিক সম্পদ দখল করার জন্য এই যুদ্ধজিগির ৷ পুঁজির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই ৷ কৃষি, বস্ত্রশিল্প, ডেয়ারি শিল্প সব আক্রমণের মুখে ৷ এর মধ্যে অন্যায়ভাবে 50 শতাংশ আমদানি শুল্ক চাপিয়েছে আমেরিকা ৷ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের মতো দেশগুলির মেহনতি মানুষকে বিপন্ন করছে ৷"