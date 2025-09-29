কৃতিত্ব কেড়ে নেওয়াই মোদির স্পেশাল কোয়ালিটি, দুর্গাপুজো-মন্তব্যকে কটাক্ষ কল্যাণের

কৃতিত্ব কেড়ে নেওয়াই মোদির স্পেশাল কোয়ালিটি, দুর্গাপুজো-মন্তব্যকে কটাক্ষ কল্যাণের
প্রধানমন্ত্রী মোদির পাশাপাশি পুজো উদ্বোধনে বঙ্গে আসা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও আক্রমণ করেন কল্যাণ ।
Published : September 29, 2025 at 10:02 AM IST
শ্রীরামপুর, 28 সেপ্টেম্বর: 'মন কি বাত'-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দাবি করেছেন যে, বাংলার দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছে কেন্দ্রের প্রচেষ্টায় । তাঁর এই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর কটাক্ষ, সবার কৃতিত্ব কেড়ে নেওয়াটাই নরেন্দ্র মোদির স্পেশাল কোয়ালিটি ৷
ষষ্ঠীর সন্ধেয় দুর্গাপুজোর মণ্ডপে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল সাংসদ বলেন, "বাংলায় নরেন্দ্র মোদির জন্মের আগে থেকে দুর্গাপুজো হয় ।আসলে ওঁর স্বভাব হল, যা কিছু হবে তার কৃতিত্ব দাবি করা । সারা বিশ্বে দুর্গাপুজো ছড়িয়ে আছে । এটার জন্য নরেন্দ্র মোদির কৃতিত্ব নেই । হেরিটেজ সম্মান দেওয়ার জন্য হেরিটেজ কমিটি রয়েছে ৷ নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এই হেরিটেজ স্বীকৃতি দেওয়া হয় । সেই কমিটিতে নরেন্দ্র মোদির কোনও হাত নেই ।"
শুধু দুর্গাপুজোর হেরিটেজ স্বীকৃতি নিয়েই নয়, আগেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী অন্য বিষয়েরও কৃতিত্ব নিজে নিতে চেয়েছেন বলে অভিযোগ করেন কল্যাণ ৷ তিনি বলেন, "সমস্যা হচ্ছে, মোদিজির সবকিছুতেই কৃতিত্ব নেওয়ার স্বভাব রয়েছে । করোনার সময় তিনি বলেছিলেন, তাঁর জন্যই করোনা রোধ করা গিয়েছে । চন্দ্র অভিযানের সময়ও দাবি করেছিলেন তাঁর জন্যই সেটা সম্ভব হয়েছে । পহেলগাঁওয়ের সময় অপারেশন সিঁদুর নাকি তাঁর জন্যই সাফল্য পেয়েছে । সেই জায়গায় তিনি সেনাবাহিনীর কৃতিত্ব ভুলে নিজের কৃতিত্বের কথাই বলে গেলেন । তিনি একটা কথাই জানেন, যে যা কাজ করবে সবার কৃতিত্ব উনি কেড়ে নেবেন । এটাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্পেশাল কোয়ালিটি ।"
উল্লেখ্য, রবিবার 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, "ছট পুজো যাতে ইউনেস্কোর 'বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য'-র তকমা পায়, তার জন্য চেষ্টা করে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার । সরকারের এই ধরনের প্রচেষ্টার কারণেই, কলকাতার দুর্গাপুজোও এই ইউনেস্কোর হেরিটেজ তালিকায় নাম লিখিয়েছে । এবার ছট পুজো ইউনেস্কোর তালিকায় জায়গা পেলে বিশ্বের প্রত্যেক প্রান্তের মানুষ এই উৎসবের মহিমা ভালোভাবে অনুভব করতে পারবেন ৷" তাঁর এই কথারই জবাব দিয়েছেন কল্যাণ ৷
প্রসঙ্গত, শ্রীরামপুর 5 ও 6-এর পল্লিগোষ্ঠী ও ব্যবসায়ী সমিতির পুজোর প্রধান পৃষ্ঠপোষক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 112 বছরের এই পুজোর এ বছরের থিম কোনারকের সূর্য মন্দির । এবারও প্রতি বছরের মতো এখানে সাবেকি প্রতিমা । কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাংসদ হওয়ার পর থেকে এই পুজো বড় ক'রে করেন ৷ করেন আরতি পাঠ ও চণ্ডীপাঠ ৷
শ্রীরামপুরে একাধিক পুজোর উদ্বোধন করেছেন তিনি । ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া পাঞ্জাবি পরে শ্রীরামপুরে পুজোর উদ্বোধন করেন কল্যাণ । এদিন প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও আক্রমণ করেন তিনি । শাহ কলকাতায় পুজো উদ্বোধনে এসে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে সোনার বাংলা গড়ার কথা বলেছেন । সে প্রসঙ্গে পালটা কটাক্ষ ছুড়ে দিয়ে কল্যাণ বলেন, "বাংলায় সবার আমন্ত্রণ আছে । উনি যত আসবেন, ততই বাংলায় বিজেপি শেষ হয়ে যাবে । অমিত শাহরা আসুন অসুবিধা নেই, কিন্তু বাংলার বাইরে বাঙালির আমন্ত্রণ নেই । গুজরাতে বাংলা বললেই বাংলাদেশে পুশব্যাক করে দেবে তাঁরা ।"