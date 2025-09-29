ETV Bharat / politics

কৃতিত্ব কেড়ে নেওয়াই মোদির স্পেশাল কোয়ালিটি, দুর্গাপুজো-মন্তব্যকে কটাক্ষ কল্যাণের

প্রধানমন্ত্রী মোদির পাশাপাশি পুজো উদ্বোধনে বঙ্গে আসা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও আক্রমণ করেন কল্যাণ ।

দুর্গাপুজো নিয়ে মন্তব্যের জন্য মোদিকে কটাক্ষ কল্যাণের (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 29, 2025 at 10:02 AM IST

3 Min Read
শ্রীরামপুর, 28 সেপ্টেম্বর: 'মন কি বাত'-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দাবি করেছেন যে, বাংলার দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছে কেন্দ্রের প্রচেষ্টায় । তাঁর এই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর কটাক্ষ, সবার কৃতিত্ব কেড়ে নেওয়াটাই নরেন্দ্র মোদির স্পেশাল কোয়ালিটি ৷

ষষ্ঠীর সন্ধেয় দুর্গাপুজোর মণ্ডপে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল সাংসদ বলেন, "বাংলায় নরেন্দ্র মোদির জন্মের আগে থেকে দুর্গাপুজো হয় ।আসলে ওঁর স্বভাব হল, যা কিছু হবে তার কৃতিত্ব দাবি করা । সারা বিশ্বে দুর্গাপুজো ছড়িয়ে আছে । এটার জন্য নরেন্দ্র মোদির কৃতিত্ব নেই । হেরিটেজ সম্মান দেওয়ার জন্য হেরিটেজ কমিটি রয়েছে ৷ নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এই হেরিটেজ স্বীকৃতি দেওয়া হয় । সেই কমিটিতে নরেন্দ্র মোদির কোনও হাত নেই ।"

শ্রীরামপুরের পুজোয় কল্যাণ (নিজস্ব চিত্র)

শুধু দুর্গাপুজোর হেরিটেজ স্বীকৃতি নিয়েই নয়, আগেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী অন্য বিষয়েরও কৃতিত্ব নিজে নিতে চেয়েছেন বলে অভিযোগ করেন কল্যাণ ৷ তিনি বলেন, "সমস্যা হচ্ছে, মোদিজির সবকিছুতেই কৃতিত্ব নেওয়ার স্বভাব রয়েছে । করোনার সময় তিনি বলেছিলেন, তাঁর জন্যই করোনা রোধ করা গিয়েছে । চন্দ্র অভিযানের সময়ও দাবি করেছিলেন তাঁর জন্যই সেটা সম্ভব হয়েছে । পহেলগাঁওয়ের সময় অপারেশন সিঁদুর নাকি তাঁর জন্যই সাফল্য পেয়েছে । সেই জায়গায় তিনি সেনাবাহিনীর কৃতিত্ব ভুলে নিজের কৃতিত্বের কথাই বলে গেলেন । তিনি একটা কথাই জানেন, যে যা কাজ করবে সবার কৃতিত্ব উনি কেড়ে নেবেন । এটাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্পেশাল কোয়ালিটি ।"

উল্লেখ্য, রবিবার 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, "ছট পুজো যাতে ইউনেস্কোর 'বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য'-র তকমা পায়, তার জন্য চেষ্টা করে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার । সরকারের এই ধরনের প্রচেষ্টার কারণেই, কলকাতার দুর্গাপুজোও এই ইউনেস্কোর হেরিটেজ তালিকায় নাম লিখিয়েছে । এবার ছট পুজো ইউনেস্কোর তালিকায় জায়গা পেলে বিশ্বের প্রত্যেক প্রান্তের মানুষ এই উৎসবের মহিমা ভালোভাবে অনুভব করতে পারবেন ৷" তাঁর এই কথারই জবাব দিয়েছেন কল্যাণ ৷

মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া পাঞ্জাবি পরে পুজোর উদ্বোধন (নিজস্ব চিত্র)

প্রসঙ্গত, শ্রীরামপুর 5 ও 6-এর পল্লিগোষ্ঠী ও ব্যবসায়ী সমিতির পুজোর প্রধান পৃষ্ঠপোষক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 112 বছরের এই পুজোর এ বছরের থিম কোনারকের সূর্য মন্দির । এবারও প্রতি বছরের মতো এখানে সাবেকি প্রতিমা । কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাংসদ হওয়ার পর থেকে এই পুজো বড় ক'রে করেন ৷ করেন আরতি পাঠ ও চণ্ডীপাঠ ৷

শ্রীরামপুরে একাধিক পুজোর উদ্বোধন করেছেন তিনি । ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া পাঞ্জাবি পরে শ্রীরামপুরে পুজোর উদ্বোধন করেন কল্যাণ । এদিন প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও আক্রমণ করেন তিনি । শাহ কলকাতায় পুজো উদ্বোধনে এসে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে সোনার বাংলা গড়ার কথা বলেছেন । সে প্রসঙ্গে পালটা কটাক্ষ ছুড়ে দিয়ে কল্যাণ বলেন, "বাংলায় সবার আমন্ত্রণ আছে । উনি যত আসবেন, ততই বাংলায় বিজেপি শেষ হয়ে যাবে । অমিত শাহরা আসুন অসুবিধা নেই, কিন্তু বাংলার বাইরে বাঙালির আমন্ত্রণ নেই । গুজরাতে বাংলা বললেই বাংলাদেশে পুশব্যাক করে দেবে তাঁরা ।"

