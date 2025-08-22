কলকাতা, 22 অগস্ট: মেট্রোর তিনটি রুট-সহ একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধনে এসে পশ্চিমবঙ্গে 'আসল' পরিবর্তনের ডাক দিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ রাজ্যে রেল, মেট্রো, পরিকাঠামো, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপুল উন্নয়নের স্বপ্ন দেখিয়ে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে একবার সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি ৷ ডাবল ইঞ্জিন সরকারকে আনার অনুরোধ জানিয়ে এদিন বাংলার জন্য বাংলা ভাষায় বেশ কয়েকটি স্লোগানেরও জন্ম দেন প্রধানমন্ত্রী ৷
বাংলার উদয়, তবেই বিকশিত ভারতের জয় ৷ তৃণমূল যাবে, বিজেপি আসবে ৷ তৃণমূলকে সরাও, বাংলাকে বাঁচাও ৷ বাঁচতে চাই, বিজেপি তাই ৷ টিএমসি যাবে, তবেই আসল পরিবর্তন আসবে - দমদমের সভায় এভাবেই একের পর এক বাংলায় স্লোগান তুলে বিকশিত বাংলা গড়ার ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
এদিন তিনি বলেন, বঙ্গবাসী প্রথমে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় এনেছে ৷ এরপর দীর্ঘ সময় ধরে চলেছে বামেদের সরকার ৷ তার থেকে পরিবর্তন চেয়ে গত 15 বছর আগে মা-মাটি-মানুষের স্লোগান দিয়ে আসা তৃণমূলের সরকারকে ভরসা করে ক্ষমতায় আনেন বাংলার মানুষ ৷ তবে এতে পরিস্থিতি আগের থেকেও খারাপ হয়েছে বলে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী ৷
তিনি বলেন, "অপরাধ ও দুর্নীতি তৃণমূল সরকারের পরিচায়ক ৷ যতদিন তৃণমূলের সরকার থাকবে, ততদিন বাংলরা বিকাশ অবরুদ্ধ থাকবে ৷ এজন্য, তৃণমূল যাবে, তবেই আসল পরিবর্তন আসবে ৷"
বিকশিত বাংলা তৈরি করার 'গ্যারান্টি' দিয়ে মোদি বলেন, "একবিংশ শতাব্দীতে প্রথম 25 বছর তো কেটে গিয়েছে ৷ আগামী বছরগুলো বাংলার জন্য খুব প্রয়োজনীয় ৷ যে পরিবর্তন শুধু স্লোগানেই নয়, কাজেও বুঝতে হবে ৷ যে পরিবর্তন মেয়েদের সুরক্ষা দেবে ৷ কৃষকদের সুবিধে দেবে ৷ ফসলের সঠিক দাম দেবে ৷ যেখানে অপরাধী ও দুর্নীতিবাজ সরকারে নয়, জেলে থাকবে ৷ যেখানে সুশাসন থাকবে ৷ গরিবও সম্মানের জীবন যাপন করবে ৷ আর এই পরিবর্তন শুধু বিজেপিই আনতে পারবে ৷ তাই বাংলার প্রতি ঘর থেকে একটাই আওয়াজ আসবে, বাঁচতে চাই, বিজেপি তাই ৷ এটাই বাংলার ভবিষ্যৎ ৷"
এদিন তৃণমূল সরকারকে তুলোধনা করে প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন, রাজনীতি করার জন্য বাংলার জনতাকে কেন্দ্রের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি থেকে বঞ্চিত রাখছে রাজ্য ৷ তাঁর দাবি, নানা প্রকল্পে বাংলার জন্য কেন্দ্র অর্থ বরাদ্দ করলেও সেই টাকা তৃণমূল ক্যাডারদের জন্যই খরচ করে সরকার ৷ ডাবল ইঞ্জিন সরকার হলে গরিব কল্যাণে বরাদ্দের লাভ বাংলার জনতা পাবে বলে দাবি করেন তিনি ৷ এপ্রসঙ্গে অসম ও ত্রিপুরার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই দুই রাজ্যেও পরিবর্তনের পর বিজেপির সরকার আসায় তারা উন্নয়নের পথে এগোচ্ছে ৷
এদিন মোদির আর্তি, "একবার বংলায় বিজেপিকে সুযোগ দিয়ে দেখুন ৷ বাংলায় বিজেপি এলে রেল ও মেট্রোর কাজ তীব্র গতিতে এগোবে ৷ এখানে ইলেকট্রিক গাড়ির বিশাল পরিকাঠামো হোক, বিনিয়োগ হোক ৷ তবেই রোজগার হবে ৷ আইনের শাসন হলে তবেই এটা সম্ভব ৷ আর ডাবল ইঞ্জিনের সরকার হলেই এটা হবে ৷"
বাংলার উন্নয়নে বিজেপির বিশেষ পরিকল্পনা তৈরি করা আছে বলে জানিয়ে মোদি বলেন, "শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্নের বাংলা বানাব ৷ দমদম ফের ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব হবে, এটা বিজেপির সংকল্প ৷ বিকশিত বাংলা মোদির গ্যারান্টি । বাংলার উন্নয়নের জন্য বিজেপির কাছে রোডম্যাপ তৈরি আছে । কিন্তু তৃণমূল উন্নয়নের শত্রু । তার সাক্ষী দমদমের মানুষও । এই জায়গা এত ব্যস্ত শহর ৷ রোজ আপনারা দেখেন ৷ স্মার্ট সিটি মিশনে এখানকার আরও উন্নতি হতে পারত । কিন্তু তৃণমূলের সরকার সেই প্রকল্পে যোগ দিল না । তৃণমূলের কাজ হল, যে কোনও উপায়ে বাংলায় কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বাস্তবায়নে বাধা দেওয়া ৷"
বাংলাকে অনুপ্রবেশকারী মুক্ত করতেও বিজেপির সরকারই প্রয়োজন বলে এদিন দাবি করেন নমো ৷ তাঁর অভিযোগ ইন্ডিয়া ব্লক তুষ্টিকরণের রাজনীতির জন্য অনুপ্রবেশকারীদের সামনে মাথা নত করেছে ৷ তৃণমূল-সহ বিরোধীরা অনুপ্রবেশকারীদের শরণাপন্ন হয়েছে ৷ তাঁরা কথায়, "বাংলাকে অনুপ্রবেশকারীমুক্ত করতে পারে আপনাদের একটা ভোট ৷"
প্রসঙ্গত, বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষীদের হেনস্তার অভিযোগ তুলে ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়েছে তৃণমূল ৷ এদিন মোদির গলায় শোনা গিয়েছে তারই জবাব ৷ তিনি বলেন, "বিজেপি সরকার গর্বের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করতে ব্যস্ত ৷ আমাদের বাংলাকে ধ্রুপদী করার সৌভাগ্য হয়েছে ৷"
ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি সরকারে এলে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের উন্নয়নের পাওয়ার হাউস হবে বলে স্বপ্ন দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তাঁর কথায়, "পশ্চিমবঙ্গের সমর্থন না-পেলে বিকশিত ভারতের যাত্রা সফল হবে না ৷"