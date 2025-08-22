দার্জিলিং, 22 অগস্ট: তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনল দলের একাংশ সদস্য ৷ ঘটনাটি দার্জিলিংয়ের মাটিগাড়া ব্লকের মাটিগাড়া-2 গ্রাম পঞ্চায়েতের ৷ বহু চেষ্টার পরেও প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আটকাতে ব্যর্থ হল জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ পঞ্চায়েতে প্রধান দীপালি ঘোষের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতা ও অসহযোগিতার অভিযোগে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে তৃণমূলেরই 13 জন সদস্য ৷
জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার মাটিগাড়া-2 গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শিবম বিশ্বাস-সহ 13 জন সদস্য বিডিও-র কাছে অনাস্থা সংক্রান্ত চিঠি জমা দিয়েছেন ৷ তারপরেই এ নিয়ে আলোচনার জন্য আগামী সোমবার একটি বৈঠক ডেকেছেন বিডিও ৷ তবে, তার আগে শুক্রবার দার্জিলিং জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব বিক্ষুব্ধ 13 জন সদস্যের সঙ্গে একটি বৈঠক ডেকেছেন ৷ সূত্রের খবর, সেই বৈঠকে আলোচনা করে অনাস্থা প্রস্তাব প্রত্যাহারের চেষ্টা করা হতে পারে জেলা নেতৃত্বর তরফে ৷
আগামী বছরেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে দলের মধ্যে এই বিভাজন বেশ অস্বস্তিতে ফেলেছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্বকে ৷ তাই নির্বাচনের আগে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মরিয়া চেষ্টা শুরু করেছে শাসকদল ৷
এ নিয়ে পঞ্চায়েত সদস্য বেবি গুরুংয়ের অভিযোগ, "প্রধান আমাদের এলাকায় কাজ করছেন না ৷ সামান্য পরিষেবার জন্য বললেও এড়িয়ে যাচ্ছেন ৷ এইভাবে পঞ্চায়েত বোর্ড চলতে পারে না ৷ আমাদের কোনও কথাই শুনতে চান না-পঞ্চায়েত প্রধান ৷ ফলে মানুষের চাহিদাপূরণ করতে পারছি না আমরা ৷"
পঞ্চায়েত প্রধান দীপালি ঘোষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অঞ্চল সভাপতি ব্রজকান্ত বর্মন ৷ তিনি বলেন, "প্রধানের কাজে পঞ্চায়েত সদস্যরা খুশি নন ৷ প্রধানকে পদত্যাগ করতে বলা হলে, তা তিনি করেননি ৷ তাই বাধ্য হয়েই পঞ্চায়েত সদস্যরা অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন ৷"
যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ মানতে নারাজ পঞ্চায়েত প্রধান দীপালি ঘোষ ৷ তাঁর বক্তব্য, "যে কোনও কাজ বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েই করা হয় ৷ আমি তো একা কোনও কাজ করতে পারি না ৷"
উল্লেখ্য, মাটিগাড়া-2 গ্রাম পঞ্চায়েতের 25টি আসনের মধ্যে 23টিতে জিতেছিল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ মাত্র 2টি আসন যায় বিজেপির ঝুলিতে ৷ পরবর্তী সময়ে তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্যের মৃত্যু হয় ৷ বর্তমানে শাসকদলের মোট 22 জন সদস্য রয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে উপপ্রধান-সহ 13 জন প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছেন ৷
তবে, এই অনাস্থা প্রস্তাব প্রসঙ্গে মাথা ঘামাতে নারাজ স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ৷ মাটিগাড়া-2 গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির নেতা অরুণ মণ্ডল বলেন, "এটা ওদের দলীয় সমস্যা ৷ তবে, তৃণমূল কংগ্রেস যে পরিষেবা দিতে পারছে না, সেটা ওদের নিজেদের লোকেরাই প্রমাণ করে দিচ্ছে ৷"