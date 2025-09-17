পঞ্চায়েতের টাকা নয়ছয়! হিসাব চাইতেই দলের সদস্য়কেই মারধর-শাসানি, কাঠগড়ায় তৃণমূলের প্রধান

পঞ্চায়েতের টাকা নয়ছয়! হিসাব চাইতেই দলের সদস্য়কেই মারধর-শাসানি, কাঠগড়ায় তৃণমূলের প্রধান
উত্তর 24 পরগনার চারঘাট পঞ্চায়তেরে ঘটনা৷ স্বরূপনগর থানায় অভিযোগ দায়ের৷ মন্তব্যে নারাজ অভিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রধান৷
Published : September 17, 2025 at 7:21 PM IST
স্বরূপনগর (উত্তর 24 পরগনা), 17 সেপ্টেম্বর: পঞ্চায়েতের আয়-ব্যয়ের হিসাব দিচ্ছিলেন না দীর্ঘদিন ধরে। কোন খাতে কত টাকা খরচ হয়েছে, তারও সঠিক হিসাব পাচ্ছিলেন না পঞ্চায়েত সদস্যরা। অর্থ কমিটির বৈঠকে এই নিয়ে দলেরই পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য পিঙ্কি রায় হোড়। তার জেরে পঞ্চায়েত অফিসে বৈঠক চলাকালীন রীতিমতো মারধর এবং হেনস্তা করা হল তাঁকে। এমনই অভিযোগ উঠেছে পঞ্চায়েত প্রধান টুম্পা সর্দারের বিরুদ্ধে।
সেই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে উত্তর 24 পরগনার স্বরূপনগর ব্লকের চারঘাট পঞ্চায়েত এলাকায়। অভিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে স্বরূপনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত পঞ্চায়েত সদস্য। পঞ্চায়েতে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেও সরব হয়েছেন তিনি। যদিও এই নিয়ে ফোনে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি পঞ্চায়েত প্রধান। শাসকদলের এই খেয়োখেয়ি নিয়ে অবশ্য কটাক্ষ করতে ছাড়েনি গেরুয়া শিবির।
তৃণমূল পরিচালিত চারঘাট পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ উঠছিল। এমনকী প্রধানের বিরুদ্ধে উন্নয়নের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগও রয়েছে। এই নিয়ে গত তিন বছর ধরে পঞ্চায়েত প্রধান টুম্পা সর্দার কোনও হিসাব দেননি বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার চারঘাট পঞ্চায়েতে অর্থ কমিটির বৈঠক ডেকেছিলেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান টুম্পা সর্দার। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন 156 নম্বর বুথের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য পিঙ্কি রায় হোড়।
বৈঠকে পঞ্চায়েতের বিগত তিন বছরের আয় ও ব্যয়ের হিসাব চান তিনি। সেই সঙ্গে পঞ্চায়েতে দুর্নীতির প্রতিবাদও করেন। এই নিয়ে প্রধানের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘক্ষণ তর্কাতর্কি চলে। রীতিমতো পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, এর পরেই রণংদেহি মেজাজ নেন পঞ্চায়েত প্রধান। তর্কাতর্কির মধ্যেই হঠাৎ পিঙ্কি রায় হোড়ের উপর চড়াও হন তৃণমূল নেত্রী টুম্পা সর্দার। সকলের সামনেই ওই পঞ্চায়েত সদস্যকে তিনি মারধর ও হেনস্তা করেন বলে অভিযোগ। এমনকী, আঙুল উঁচিয়ে পঞ্চায়েত প্রধানকে শাসানি দিতেও দেখা যায়।
গোটা ঘটনার ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে, পঞ্চায়েত প্রধানের টাকা আত্মসাৎ এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়ে তাঁর দিকে আঙুল তুলে সরব হচ্ছেন তৃণমূলের ওই পঞ্চায়েত সদস্য। এমনকী, তাঁকে মারধরের বিষয়টিও বলতে শোনা যাচ্ছে সেই ভিডিয়ো-তে। পাশ থেকে তৃণমূলের আরও দুই পঞ্চায়েত সদস্যকে আক্রান্তের পাশে দাঁড়িয়ে প্রধানের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে আঙুল তুলে সরব হতে দেখা যাচ্ছে। যদিও বারবার ভিডিয়ো-তে এই নিয়ে হুমকির সুরই শোনা গিয়েছে অভিযুক্ত তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান টুম্পা সর্দারকে।
এদিকে, মারধরে আক্রান্ত পঞ্চায়েত সদস্য পিঙ্কি রায় হোড় প্রথমে চিকিৎসা করান শাঁড়াফুল গ্রামীণ হাসপাতালে। এরপর হাসপাতাল থেকে মেডিক্যাল রিপোর্ট নিয়ে সোজা তিনি দ্বারস্থ হন পুলিশের। স্বরূপনগর থানায় দায়ের করা হয় লিখিত অভিযোগও।
আক্রান্ত তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য পিঙ্কি রায় হোড় বলেন, "পঞ্চায়েতের অ্যাকাউন্ট পুরোপুরি খালি করে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে কোথায় কত টাকা উনি হেরফের করেছেন, তা আমরা বুঝতে পারছি না। যখনই এই নিয়ে হিসাব চাওয়া হয়, তখনই পঞ্চায়েত প্রধান বিষয়টি এড়িয়ে যান। বারবারই বলেন হিসাব দিয়ে দেব৷ কিন্তু, গত আড়াই বছর ধরে খরচ হয়েছে, তার এক টাকারও হিসাব উনি দেননি।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘অর্থ কমিটির বৈঠকে সেই হিসাব চাওয়াতেই পঞ্চায়েত প্রধান মারধর করেন। আমি যতবার বলছি, হিসাব দিন। উনি ততবার বলছেন, আমি হিসাব দেব না। যা করার করে নাও। যেখানে যাওয়ার যাও। পঞ্চায়েতে দুর্নীতি চলছে। আমি নারী ও শিক্ষার সঞ্চালক। আমি একজন নারী হয়ে নিজেই যদি আক্রান্ত হই, তাহলে অন্যকে কীভাবে নিরাপত্তা দেব? আমি এর বিচার চাই। দলকে সব জানিয়েছি। দল আমার পাশে রয়েছে।”
অভিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রধান টুম্পা সর্দারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এই নিয়ে ফোনে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে রাজি হননি। বারবারই বলেছেন, "এই নিয়ে যা বলার পঞ্চায়েতের অন্যান্য সঞ্চালকদের সামনে বলব। ফোনে কোনও কথা বলব না।"
অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে শাসকদলকে কটাক্ষ করে স্থানীয় বিজেপি নেতা বৃন্দাবন সরকার বলেন, "তৃণমূল পঞ্চায়েত জিতেছিল মারামারি ও ভোট লুট করে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাদের প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে। সেই সব টাকা তুলতে হবে। পঞ্চায়েত প্রধান ভাবছেন, তাঁকে টাকা তুলতে হবে। আর পঞ্চায়েত সদস্য ভাবছেন, তাঁকে ভাগ না দিয়ে প্রধান টাকা নিয়ে নিচ্ছেন। সেই নিয়ে মারামারি। তবে, এই ঘটনা বেশিদিন চলবে না। বিজেপির সরকার হলে এর পরিবর্তন ঘটবে।"