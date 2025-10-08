ETV Bharat / politics

দুর্যোগে দুর্দশার চিত্র আড়াল করতেই মোদিকে পরামর্শ মমতার, কটাক্ষ বাম-কংগ্রেসের

মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মন্তব্য করেন কীভাবে, প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি

OPPOSITION SLAMS MAMATA BANERJEE
দিলীপ ঘোষ (বাঁদিকে), রবীন দেব (মাঝে), শুভঙ্কর সরকার (ডানদিকে) (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 8, 2025 at 9:21 PM IST

কলকাতা, 8 অক্টোবর: 'অমিত শাহের থেকে সাবধানে থাকুন', প্রধানমন্ত্রীকে সতর্কবার্তা দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যা নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে।

বুধবার দুপুরে উত্তরবঙ্গ থেকে ফেরার পথে কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি দুঃখিত, এই কথা বলতে হচ্ছে৷ প্রধানমন্ত্রীকে বলব, অমিত শাহ থেকে সাবধান থাকুন। সব বিষয়ে ওঁকে ভরসা করবেন না। উনিই সবচেয়ে বড় মীরজাফর।"

এই মন্তব্যের পর সিপিএম-কংগ্রেস-সহ একাধিক রাজনৈতিক দল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেছে। 'উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বিপর্যয়কে আড়াল করতেই মোদিকে পরামর্শ দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়', বলেই তাঁরা দাবি করছেন।

সিপিএম নেতা রবীন দেব বলেন, "নিজের মন্ত্রিসভা ঠিক নেই। ঘর ঠিক নেই। রাজ্যের পরিস্থিতি ঠিক নেই। উত্তরবঙ্গ এতগুলো মানুষ মারা গেল। সেই বিষয়ে কোনও চিন্তাভাবনা নেই। সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে মানুষের পাশে দাঁড়াতে কী কী পদক্ষেপ করা যায়, তা ভাবল না। উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বিপর্যয়কে আড়াল করতেই মোদিকে পরামর্শ দিচ্ছেন।’’

OPPOSITION SLAMS MAMATA BANERJEE
রবীন দেব (নিজস্ব ছবি)

তিনি এই প্রসঙ্গে আরও একবার তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে গোপন আঁতাত রয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন৷ রবীন দেবের বক্তব্য, ‘‘তৃণমূল-বিজেপি বাইনারি ক্রিয়েট করার চেষ্টা। যাতে, মানুষের মূল সমস্যাগুলোকে আড়াল করা যায়। নাগরাকাটায় দুই জন জনপ্রতিনিধিকে মারধর করা হল। কেন গ্রেফতারি নেই? ঠিক তেমনই একজনকে হাসপাতলে দেখতে গেলেন। আর একজনের সঙ্গে দেখা করলেন না। যাতে এটা বিতর্ক হয়। এই ভাবেই মিডিয়াতে মূল ইস্যুগুলোকে আড়াল করার কৌশল করে দিচ্ছেন।"

অন্যদিকে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার আবার উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে তৃণমূল-বিজেপিকে একসঙ্গে আক্রমণ করেছেন। মোদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী বললেন সেটাকে বাড়তি গুরুত্ব দিতেও তিনি নারাজ। শুভঙ্কর সরকার বলেন, "রাজ্যের আইনশৃংখলা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বাইনারি পলিটিক্স তৈরির কৌশল। যাঁরা মারা গেল, তাঁদের নিয়ে প্রশ্ন নেই? দু’জন মানুষকে ঘিরে চর্চা। যেন মার্কেটে তৃণমূল-বিজেপি ছাড়া কেউ নেই৷ যাহাই তৃণমূল, তাহাই বিজেপি। ওদের একই স্কুলিং। আরএসএস-এর স্কুলিং।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘পুলিশ দলদাসে পরিণত হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ত্রাণ দেওয়া কেন্দ্র-রাজ্যের কাজ। তারা এখন বাইনারির রাজনীতি করছে। সাধারণ মানুষের সুরক্ষার কথা কেন স্পিকার-প্রধানমন্ত্রী বলেন না। যেখানে দুর্গত মানুষের পাশে না-দাঁড়িয়ে কেন বড় বড় কনভয় নিয়ে যেতে হচ্ছে কেন? তাঁদের কনভয়ের জন্য নিরাপত্তার জন্য সরকারি আধিকারিকদের ব্যতিব্যস্ত হতে হচ্ছে? ওখানকার মানুষ এখন ক্ষিপ্ত। দ্রুত স্পেশাল প্যাকেজ ঘোষণা করা হোক। জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করা হোক।’’

OPPOSITION SLAMS MAMATA BANERJEE
শুভঙ্কর সরকার (নিজস্ব ছবি)

শুভঙ্করের আরও বক্তব্য, ওখানে জল দাঁড়িয়ে নেই। কিন্তু, প্রচুর ক্ষতি হয়েছে? বিজেপি নেতারা কেন জাতীয় বিপর্যয়ের কথা বলছেন না? কতজন মানুষ মরলে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করা হবে? তিনি আরও একবার উত্তরবঙ্গের বঞ্চনার বিষয়টি তুলে ধরেছেন৷ তিনি বলেন, ‘‘আমি মনে করি উত্তরবঙ্গের মানুষ বঞ্চিত। মিরিকে সব চেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে। জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা না করা হলে, অল পার্টি বৈঠক ডেকে দিল্লিতে দরবার করা হোক। এরপরেই বিজেপিই তো উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্যের কথা বলবে। আর তৃণমূল দেশাত্মবোধের জিগির তুলবে। 20 লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। আলাদা ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে।’’

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আরও বলেন, ‘‘বাস্তব চিত্র ওখানে আলাদা। কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের পক্ষে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। আমরা চাই সরকার সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করুক। আমরা যা দেখেছি, বুঝেছি, সেই বিষয়ে দিল্লির নেতৃত্বকে দেব।"

OPPOSITION SLAMS MAMATA BANERJEE
দিলীপ ঘোষ (নিজস্ব ছবি)

তবে, বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেন, "তিনি (মমতা) কাকে বিশ্বাস করেন, কাকে করেন না, তাতে কী যায় আসে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সারা দেশে কেউ বিশ্বাস করে? উনি ইন্ডি জোট তৈরি করলেন। তাতে ওঁকে ডাকা হল না। চা খেতেও ডাকে না। তার মানে ওঁকে কেউ বিশ্বাস করে না। আর উনি প্রধানমন্ত্রীকে বলে দেবেন কাকে বিশ্বাস করবেন? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্পর্কে একথা বলেন কী করে? বাড়ির লোক বিশ্বাস করে না। বাড়ির মধ্যে ধাক্কা মেরে ফেলে মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছে। আর মোদীকে জ্ঞান দিচ্ছেন অমিত শাহকে বিশ্বাস করবেন না? এটা অপমানজনক। ছোট মনের পরিচয়।"

TAGGED:

MAMATA BANERJEE PM NARENDRA MODI AMIT SHAH মোদিকে পরামর্শ মমতার OPPOSITION SLAMS MAMATA BANERJEE

