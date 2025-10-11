বিহার বিধানসভা নির্বাচন: এনডিএ’র আসন বণ্টনে শাহর হস্তক্ষেপ, প্রার্থী তালিকা প্রকাশ কবে
এনডিএ-র সদস্যদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার নির্দেশ অমিত শাহের ৷ একসঙ্গে দুই দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করতে পারে এনডিএ ৷
By Dev Raj
Published : October 11, 2025 at 3:04 PM IST
পটনা, 11 অক্টোবর: একাধিক বিতর্ক ও দ্বন্দ্বের পর ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স বা এনডিএ-র আসন বণ্টন প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে ৷ এমনটাই জানাচ্ছে এনডিএ শিবিরের এক বিশেষ সূত্র ৷ তবে, এই প্রক্রিয়া এত সহজে শেষ হয়নি ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর হস্তক্ষেপের পরেই আসন বণ্টন নিয়ে জটিলতা কেটেছে বলে জানা যাচ্ছে ৷ সূত্রের দাবি, বিজেপির শীর্ষ এই নেতা জোটের সকল সদস্যদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন ৷
এনডিএ শিবিরে আসন বণ্টন কীভাবে হচ্ছে, তা শনিবার বিকেলে অথবা রবিবার ঘোষণা করতে পারে এনডিএ ৷ পাশাপাশি, 6 নভেম্বর প্রথম দফার নির্বাচনের 121 জন প্রার্থীর নামও ঘোষণা করার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, দিল্লিতে বিহারে এনডিএ শরিক দলগুলির মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর আসন বণ্টন চূড়ান্ত হয়েছে ৷ শুক্রবার অনেক রাত পর্যন্ত সেই বৈঠক হয় বলে জানা গিয়েছে ৷
সূত্রের দাবি অনুযায়ী, ওই বৈঠকে অমিত শাহ শরিক দলগুলিকে উদ্দেশ্য করে জানান, প্রথম দফার নির্বাচনের মনোনয়ন পেশের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ আর তা আগামী 17 অক্টোবর শেষ হয়ে যাবে ৷ ফলে এই পরিস্থিতিতে আসন বণ্টন নিয়ে দর কষাকষির সময় পেরিয়ে গিয়েছে ৷ এই বৈঠকে বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা উপস্থিত ছিলেন ৷ তাঁর সামনেই বিজেপির এই শীর্ষ নেতা দলের মনোভাব স্পষ্ট করে দেন ৷
সূত্রের খবর অনুযায়ী, বিহারে এনডিএ-র ছোট শরিক হিসাবে চিরাগ পাসওয়ানের এলজেপি (আর) বা লোক জনশক্তি পার্টি (রাম বিলাস) প্রথমে 35-40টি আসন দাবি করেছিল ৷ কিন্তু, তা কমে 25 আসনে রফা হয়েছে ৷ মূলত, লোকসভা নির্বাচনের সময় বিহারে এলজেপি (আর)-এর দূরন্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সেই দাবি করেছিলেন কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী চিরাগ পাসওয়ান ৷
অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রকের মন্ত্রী জিতন রাম মাঝির দল হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা সেক্যুলার (HAMS)-কে সাতটি আসন ছাড়া হয়েছে ৷ আর রাজ্যসভার সাংসদ উপেন্দ্র কুশওয়ার দল রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা বা আরএলএম-কে 6 আসন ছেড়েছে বিজেপি ৷
তবে, এনডিএ-র এই ছোট শরিক দলগুলি এখনও চেষ্টা আছে নিজেদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করতে ৷ তবে, এনডিএ-র বড় দুই শরিক বিজেপি ও মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের জনতা দল ইউনাইটেড বা জেডিইউ-র জন্য অধিকাংশ আসন ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে তারা ৷ সূত্রে দাবি অনুযায়ী, এক্ষেত্রে একমাত্র উপেন্দ্র কুশওয়ার অতিরিক্ত আসনের দাবিপূরণ হতে পারে প্রার্থী তালিকা প্রকাশের আগে ৷ উল্লেখ্য, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিজেপির এক শীর্ষ নেতা জানিয়েছেন, পদ্মশিবির বিহার বিধানসভা নির্বাচনে 100 থেকে 102 আসনে প্রার্থী দেবে ৷ আর সেখানে জেডিইউ-কে 101 থেকে 103 আসন ছাড়া হবে ৷
ওই শীর্ষ নেতা ইটিভি ভারতকে বলেছেন, "এটা হতে পারে যে, আমাদের দল জেডিইউ-র থেকে একটি কম আসনে লড়বে ৷ যা বেশ কয়েকমাস আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছিল ৷" বিহার বিজেপির সভাপতি দিলীপ জয়সওয়াল বলেন, "আসন বণ্টন নিয়ে তৈরি হওয়া সমস্যা মিটে গিয়েছে ৷ ঘোষণা শনিবার অথবা রবিবার হবে ৷ এনডিএ এখানে পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে জোট করছে ৷"