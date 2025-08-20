কলকাতা, 20 অগস্ট: ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ধুন্ধুমার ধর্মতলায় ৷ আটক করা হল আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীকে ৷ তাঁর অভিযোগ, পুলিশ তাঁর বুকে ঘুষি মেরেছে ৷ থানায় নিয়ে যাওয়ার পর তিনি অসুস্থ বোধ করলে তাঁকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ নওশাদের অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে কলকাতা পুলিশ ৷ এদিন বিক্ষোভকারীদের উপর লাঠিচার্জেরও অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে ৷
নতুন ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে বুধবার ধর্মতলায় বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিল আইএসএফ-সহ বেশ কয়েকটি সংগঠন ৷ সেই কর্মসূচি অনুযায়ী এদিন কয়েকশো কর্মী-সমর্থক নিয়ে ধর্মতলায় উপস্থিত হন নওশাদ সিদ্দিকী ৷ রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা ৷ এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলার যাতে কোনও অবনতি না-হয়, সে জন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছিল পুলিশ ৷
বিক্ষোভ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ অফিসাররা নওশাদ-সহ আইএসএফ নেতৃত্বকে বিক্ষোভ তুলে নেওয়ার আর্জি জানান ৷ যদিও সেই আর্জিতে সাড়া না-দিয়ে চলতে থাকে বিক্ষোভ ৷ এরই মধ্যে আইএসএফ সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের বচসা শুরু হয়ে যায় ৷ একসময় শুরু হয় ধস্তাধস্তি ৷ শেষ পর্যন্ত লাঠিচার্জ করে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ ঘটনাস্থল থেকে আটক করা হয় নওশাদ-সহ আরও কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে ৷
ধর্মতলায় এদিন পুলিশকর্মীদের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় নওশাদের । এরপরই পুলিশ তাঁকে প্রিজন ভ্যানে তুলে লালবাজারের উদ্দেশে নিয়ে যায় । তবে আইএসএফ বিধায়ককে প্রথমে লালবাজারের বদলে জোড়াসাঁকো থানায় নিয়ে যায় পুলিশ । জোড়াসাঁকো থানাতে প্রথমে অসুস্থতা বোধ করছেন বলে জানান নওশাদ সিদ্দিকী । থানার একটি বেঞ্চে তিনি শুয়ে পড়েন । এরপরই তাঁকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয় ।
নওশাদের অভিযোগ, পুলিশ তাঁকে 'ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট' অর্থাৎ শারীরিক হেনস্তা করেছে । তাঁর বুকে ঘুষি মেরেছেন পুলিশকর্মীরা ৷ অবশ্য এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশের ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের দাবি, "গোটা বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি ।"
এদিন আটক হওয়ার পর পুলিশের ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন নওশাদ ৷ তিনি বলেন, পুলিশ বিজেপির কোনও বিক্ষোভে কোনও পদক্ষেপ না-করলেও আইএসএফ-এর বিক্ষোভ কর্মসূচি ভণ্ডুল করতে অতি তৎপর ৷
তিনি বলেন, "ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদ করায় পুলিশ আমাদের দলের সমর্থকদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে ৷ অথচ যখন শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপি সমর্থকরা প্রতিবাদের নামে গুন্ডামি করে, তখন তাঁদের গ্রেফতার করা হয় না ৷ আজ শান্তিপূর্ণভাবেই আমাদের বিক্ষোভ আন্দোলন চলছিল ৷ হঠাৎ কোনও কথাবার্তা না-বলে পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে ৷ পুলিশের লাঠিতে আমাদের অনেক সমর্থক গুরুতর আহত হয়েছেন ৷ অথচ আজ আমাদের বিক্ষোভ পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ ছিল ৷"