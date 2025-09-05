কুণালের বিরুদ্ধে 100 কোটির মানহানির মামলা মিঠুনের, কী বললেন তৃণমূলের মুখপাত্র

মিঠুন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধেও মামলা করেছেন কুণাল ৷ দ্রুত সেই নোটিশ পাবেন বিজেপি নেতা, জানালেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ৷
Published : September 5, 2025 at 5:06 PM IST
কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে 100 কোটি টাকার মানহানির মামলা করেছেন বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী ৷ 3 সেপ্টেম্বর মিঠুন চক্রবর্তী এই মামলা দায়ের করেছেন বলে ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন তাঁর আইনজীবী ৷ যা নিয়ে পাল্টা সোশাল মিডিয়ায় মিঠুন চক্রবর্তীকে হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ৷
উল্লেখ্য, দায়ের হওয়া মামলায় বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী অভিযোগ করেছেন, সম্প্রতি একটি নিউজ চ্যানেলের আলোচনায় কুণাল ঘোষ তাঁর নাম করে কিছু কুরুচিকর মন্তব্য করেছিলেন ৷ এ নিয়ে মিঠুনের আইনজীবী বলেন, "গত 25 জুলাই একটি চ্যানেলে তিনি মিঠুন চক্রবর্তী সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করেন ৷ এরপর কুণাল ঘোষ আরেকটি নিউজ চ্যানেলে মিঠুন চক্রবর্তী সম্পর্কে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কুরুচিকর মন্তব্য করেছিলেন ৷ তাই গত 11 অগস্ট কুণাল ঘোষকে একটি নোটিশ পাঠানো হয় ৷"
আইনজীবী বক্তব্য, "কুণাল ঘোষকে ক্ষমা চাওয়ার কথা বলা হয় নোটিশে ৷ আর তিনি যদি ক্ষমা না-চান, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে 100 কোটি টাকার মানহানির মামলা করা হবে বলে, উল্লেখ করা হয়েছিল ৷" সেই নোটিশের প্রেক্ষিতে কুণাল ঘোষ জবাব দিলেও, ক্ষমা চাননি বলে অভিযোগ করেছেন মিঠুনের আইনজীবী ৷
তিনি বলেন, "20 অগস্ট কুণাল ঘোষ নোটিশের প্রাপ্তিস্বীকার করে উত্তর পাঠালেও, সেই চিঠিতে তিনি কোথাও ক্ষমা চাননি ৷ তাই গত 3 সেপ্টেম্বর কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে 100 কোটি টাকার মানহানির মামলা করা হয় কলকাতা হাইকোর্টে ৷"
যা নিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন ৷ যেখানে পাল্টা মিঠুন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে আদালতে প্রমাণ পেশ করার কথা বলতে শোনা গিয়েছে কুণালকে ৷ এমনকি তাঁকে কুরুচিকর ভাষায় 'দলবদলু' বলে নিশানা করার অভিযোগ উঠেছে ৷
কুণাল ভিডিয়োতে বলেন, "শুনলাম মিঠুন চক্রবর্তী নাকি আমার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছেন, একশো কোটি টাকার ৷ তবে, জানিয়ে রাখি আমিও একটি মামলা করেছি মিঠুন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ৷ সেই নোটিশ এখনও পাঠানো হয়নি ৷ আমার আইনজীবী সুস্থ হলে, তা পৌঁছে দেওয়া হবে দ্রুত ৷"
এরপরেই বিজেপি নেতা মিঠুনকে কটাক্ষের সুরে কুণাল বলেন, "মিঠুনদা নাকি আমার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছেন ৷ যার নিজের কোনও দলে মান নেই ৷ তিনি নাকি মানহানির মামলা করেছেন ৷ যে কি না নিজে দলবদলু ৷ আগে শুনতাম ছোটবেলায় ছিলেন নকশাল ৷ তারপরে জ্যোতি আংকেল ৷ ওপাশে গিয়ে শিবসেনা ৷ তারপরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার বোন ৷ তারপর চলে গেল বিজেপিতে ৷"
কুণালের কটাক্ষ, "যে কি না ঘনঘন দলবদল করেন ৷ যাঁর নিজের কোনও দলে মান নেই ৷ তাঁর কি না মানহানির মামলা ৷ তবে, আমি চাইছিলাম মিঠুনদা একটা মামলা করুক ৷ সেই মানহানির মামলা করে যখন আমন্ত্রণ জানালো, এবার আমিও সমস্ত চিটফান্ডের কাগজ নিয়ে হাজির হব ৷ মোট চারটি চিটফান্ডে ওঁর বেনিফিশিয়ারি ৷ আমন্ত্রণ যখন করেছেন, মিঠুন চক্রবর্তী এবার আপনার সঙ্গে কোর্টে দেখা হবে ৷"