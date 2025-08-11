মালদা, 11 অগস্ট: যে কোনও নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলির নজরে থাকেন পরিযায়ী শ্রমিকরা ৷ বিশেষত মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদের মতো জেলায় নির্বাচনী ফলাফলে পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রভাব বেশ ভালোই থাকে ৷ এগিয়ে আসছে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন ৷ সেই ভোটেও নিশ্চিতভাবে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নজর থাকবে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর ৷ সাম্প্রতিক সময়ে বিজেপি অধ্যুষিত রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের চরম হেনস্তা এই জেলাগুলিতে সমস্যায় ফেলতে পারে গেরুয়া শিবিরকে ৷ অন্য দলগুলিকেও কি সম্পূর্ণ ভরসা করতে পারছেন ওই শ্রমিকরা ?
মালদার শ্রমিকদের একাংশের মুখে কিন্তু অন্য সুর শোনা যাচ্ছে ৷ তাঁরা এখন মূল রাজনৈতিক দলগুলি থেকে মুখ ফেরাতে শুরু করেছেন ৷ বরং ইদানিং তাঁদের কাছের হয়ে দাঁড়িয়েছে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ), অল ইন্ডিয়া মজলিশ-ই-ইত্তাহাদুল মুসলিমিন (মিম)-এর মতো দলগুলি ৷ বিষয়টি বুঝতে পেরে ময়দানে নামতে চলেছে হায়দরাবাদী মিম ৷ আগামী 22 থেকে 24 অগস্ট কালিয়াচকের তিনটি ব্লকে শ্রমিক সমাবেশ করতে চলেছে আসাদউদ্দিন ওয়েসির দল ৷ লক্ষ্য অবশ্যই বিধানসভা নির্বাচনের আগে নিজেদের জমি পোক্ত করা ৷
মিমের মালদা জেলা সভাপতি রেজাউল মোমিন জানিয়েছেন, “সাংগঠনিক দিক দিয়ে এখন আমরা এই জেলায় যথেষ্ট ভালো জায়গায় রয়েছি ৷ গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমরা হাতে গোনা কয়েকটি জায়গায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলাম ৷ ওই নির্বাচনে আমরা তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং একটি পঞ্চায়েত সমিতির আসন দখল করেছিলাম ৷ তখনই বুঝেছিলাম, মালদা জেলায় আমাদের যথেষ্ট জনসমর্থন রয়েছে ৷ বিশেষ করে বহু পরিযায়ী শ্রমিক এখন আমাদের সমর্থন করছেন ৷ ইতিমধ্যেই তাঁরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন ৷ আগামী 22 থেকে 24 অগস্ট আমরা কালিয়াচকের তিনটি ব্লকে শ্রমিকদের নিয়ে সমাবেশ করব ৷ সেখানে দলের রাজ্য নেতৃত্ব উপস্থিত থাকবে ৷ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে আমরা এই জেলার 12টি আসনেই প্রার্থী দেওয়ার জন্য তৈরি রয়েছি ৷ তবে এব্যাপারে শীর্ষ নেতৃত্বই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে ৷”
রেজাউল সাহেবের কথা যে নেহাতই ফেলে দেওয়ার মতো নয়, তার প্রমাণ মিলেছে কালিয়াচকের ওসমান আলি, সাহেব শেখ, নাজমুল হোসেনদের কথায় ৷ পঞ্জাবে কাজে যাওয়ার পথে মালদা স্টেশনে তাঁদের সঙ্গী আসিফ আলি সাফ জানিয়ে দিলেন, “আমাদের মতো পরিযায়ী শ্রমিকরা সবসময়ই প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী হাতিয়ার ৷ তারা নিজেদের স্বার্থে আমাদের ব্যবহার করে ৷ এই রাজ্যে আমাদের কাজের নিশ্চয়তা নেই, মজুরির স্থিরতা নেই ৷ কিন্তু শুধু প্রতিশ্রুতি আর আশ্বাস ছাড়া কিছু হয় না ৷ বিরোধী দলগুলিও এনিয়ে ভাবে না ৷ বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী শ্রমিকদের উপর যে নির্যাতন চালানো হচ্ছে তা জানি ৷ কিন্তু আমাদের বাইরে কাজে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই ৷ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই এবার আমাদের বিকল্প ভাবতে হচ্ছে ৷”
একসময় সিপিআইএম-এর শ্রমিক সংগঠন, সিআইটিইউ-এর মালদা জেলা নেতা ছিলেন আবদুল জাব্বার ৷ তখন তাঁর কথায় পরিযায়ী শ্রমিকদের বেশিরভাগ নিয়ন্ত্রিত হতেন ৷ সেই জাব্বার সাহেবও সিআইটিইউ ছেড়ে এখন মিমের শ্রমিক সংগঠনে যোগ দিয়েছেন ৷ শুধু তিনিই নন, কালিয়াচকের সিআইটিইউ ও কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন, আইএনটিইউসি ছেড়ে বহু পরিযায়ী শ্রমিক মিম বা আইএসএফ-এ নিজেদের নাম লিখিয়েছেন ৷
জাব্বার সাহেব জানাচ্ছেন, “ইয়ে তো ট্রেলার হ্যায় ৷ পিকচার আভি বাকি ৷ আগামী 22 তারিখ কালিয়াচক এক নম্বর ব্লকের জালালপুরে সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে বড় শ্রমিক সমাবেশ হতে চলেছে ৷ সেই সভায় আমাদের রাজ্য নেতৃত্বের উপস্থিতিতে পরিযায়ী শ্রমিকরা মিমে যোগ দেবেন ৷ দীর্ঘ সময় ধরে এই শ্রমিকরা শুধু ব্যবহৃত হয়েছেন ৷ এবার জবাব দেওয়ার পালা ৷”
মালদা জেলায় মোট ভোটার সংখ্যা 36 লাখের কিছু বেশি ৷ রাজনৈতিক দলগুলির দাবি অনুযায়ী, এর মধ্যে অন্তত 10 লাখ ভোটার পরিযায়ী শ্রমিক ৷ সেক্ষেত্রে মোট ভোটারের 27 শতাংশের বেশি হলেন পরিযায়ী ভোটার ৷ তাই ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে এই শ্রমিকরা যে নিশ্চিতভাবে বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াচ্ছেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ তাই পরিযায়ীদের মন পেতে কিছুদিনের মধ্যেই মূল রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতা লক্ষ্য করবেন জেলাবাসী ৷
পরিযায়ী শ্রমিকদের কাঁধে ভর করে তাঁর নিজের এলাকায় দাঁত ফোটাচ্ছে মিম, আইএসএফ-এর মতো দলগুলি ৷ কী বলছেন মালদা দক্ষিণের সাংসদ ইশা খান চৌধুরী ? দিল্লি থেকে ইটিভি ভারতকে তিনি জানান, “মালদা জেলায় সবার আগে আমাদের দলই পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে ৷ আমি নিজে গত বছরের নভেম্বর মাসে এনিয়ে আন্দোলনে নেমেছি ৷ সেই সময় থেকেই বিভিন্ন রাজ্যে, মূলত ওড়িশায় বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার শুরু হয়েছিল ৷ আমি সংসদেও বিষয়টি নিয়ে বক্তব্য রাখতে চেয়েছিলাম ৷ তার জন্য লিখিতভাবে আবেদনও করি ৷ কিন্তু সম্ভবত বিজেপি সরকারের কিছু লুকোনোর রয়েছে ৷ তাই সংসদে আমাকে এনিয়ে বলতে দেওয়া হয়নি ৷"
সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায় তাঁর দল পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে থেকেছে বলে জানিয়ে ইশা আরও বলেন, "সম্প্রতি বাংলা ও অসমের কিছু শ্রমিক হরিয়ানায় হেনস্তার শিকার হন ৷ আমি ও অসমের এক সাংসদ সেখানে গিয়ে হরিয়ানা প্রশাসনের সঙ্গে কার্যত লড়াই করে ওই শ্রমিকদের মুক্ত করেছি ৷ এখন গোটা দেশেই এই ঘটনা ঘটছে ৷ পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে গত 2 জুন আমরা জেলাশাসকের দফতর ঘেরাও করেছিলাম ৷ জেলার প্রতিটি ব্লকে এনিয়ে কংগ্রেস কর্মীরা আন্দোলন করছেন ৷ নির্বাচন আসছে ৷ প্রতিটি রাজনৈতিক দল ভোট পেতে চায় ৷ ভারত গণতান্ত্রিক দেশ ৷ যে কেউ যে কোনও জায়গায় সমাবেশ করতে পারে ৷ প্রত্যেকের সেই অধিকার রয়েছে ৷ কিন্তু আমরা প্রথম থেকেই পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছি ৷ আশা করি, পরিযায়ী শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার আমাদের পাশে থাকবেন ৷ তবে আমরা শুধু ভোটের স্বার্থে এই কাজ করছি না ৷ আমরা সবসময়ই মানুষের কাজ করে থাকি, করে যাব ৷”
বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য, “বাম থেকে তৃণমূল, দুই সরকারের আমলেও বাংলার শ্রমিকরা কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে যাচ্ছেন ৷ মূলত বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতেই তাঁরা নিশ্চিন্ত বোধ করছেন ৷ কেন্দ্রীয় সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছে ৷ শুধু মালদা জেলারই প্রায় এক লাখ শ্রমিক মুম্বইয়ে সোনা কিংবা হিরে শিল্পের সঙ্গে জড়িত ৷ তাঁদের প্রশ্ন করলেই জানতে পারবেন, এই রাজ্যের থেকে সেখানে তাঁরা কতটা ভালো রয়েছেন ৷ সম্প্রতি যে শ্রমিকদের ধরা হচ্ছে, তাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় নথিপত্র নেই ৷ যাঁদের সেসব আছে তাঁরা নিশ্চিন্তে রয়েছেন ৷ তবে মালদার পরিযায়ী শ্রমিকরা মিম বা আইএসএফ-এ কেন যোগ দিচ্ছেন সেটা বলতে পারব না ৷”
বিষয়টি নিয়ে সিপিআইএম-এর শ্রমিক সংগঠন সিআইটিউ-এর জেলা সম্পাদক দেবজ্যোতি সিনহা বলেন, “এই শ্রমিকদের জন্য আমরাই প্রথম বেশ কিছু দাবি তুলেছিলাম ৷ এখন নির্বাচনের আগে অন্য রাজনৈতিক দলগুলি ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন করে এই শ্রমিকদের নিয়ে রাজনীতি করছে ৷ বিজেপি বাংলা ভাষা নিয়ে বিভাজন করার চেষ্টা করছে ৷ তৃণমূল এই শ্রমিকদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা ছাড়া অন্য কিছু ভাবে না ৷ এসবে পরিযায়ী শ্রমিকদের কী লাভ হবে জানি না ৷”
তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন, আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ হালদারের বক্তব্য, “তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতি ও আদর্শ মেনে চলে ৷ অন্য রাজনৈতিক দলগুলি সংগঠন করতেই পারে ৷ আইএসএফ বা মিমও তা করতে পারে ৷ কিন্তু এসবের তেমন কোনও প্রভাব নির্বাচনে পড়বে না ৷ বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষ বুঝতে পেরেছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কোনও বিকল্প নেই ৷ আর বিজেপি তো একটি সাম্প্রদায়িক শক্তি ৷ এই শক্তিকে নাশ করে কেউ যদি মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে সেটা তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবার ৷ তাই মালদা জেলায় মিম যাই করুক না কেন, তার কোনও প্রভাব পড়বে না ৷ এরা বিজেপির দালাল হিসাবে কাজ করছে ৷”