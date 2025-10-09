ETV Bharat / politics

আগুন নিয়ে খেলবেন না, SIR ইস্যুতে ফের নির্বাচন কমিশনকে হুঁশিয়ারি মমতার

বৃহস্পতিবার অসম সরকারের NRC সংক্রান্ত নোটিশ নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷

Mamata Banerjee
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 9, 2025 at 8:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 9 অক্টোবর: পুজোর পরপরই নদিয়ার দুই নাগরিককে এনআরসি সংক্রান্ত নোটিশ পাঠিয়েছে অসম সরকার। এই ঘটনাকে ঘিরেই ফের ক্ষোভ উগরে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি সরাসরি প্রশ্ন তুললেন, “অসম সরকার কোন অধিকারে বাংলার নাগরিকদের এনআরসি নোটিশ পাঠাচ্ছে? এদের কী অধিকার আছে অন্য রাজ্যের নাগরিকদের এভাবে হেনস্তা করার? এর পেছনে কার নির্দেশ কাজ করছে?”

তিনি আরও হুঁশিয়ারি দেন, “এসআইআরের নামে যদি তাড়াহুড়ো করে কারও নাম বাদ দেওয়া হয়, তাহলে বলব - আগুন নিয়ে খেলবেন না। বাংলার মানুষকে কোনোভাবেই বঞ্চিত হতে দেব না।”

মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন, রাজ্যে এখন কোনও নির্বাচন নেই, তবু নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সক্রিয়তা সন্দেহজনক। তাঁর দাবি, ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন বা এসআইআর (Special Intensive Revision)-এর নামে গোপনে এনআরসি চালু করার প্রস্তুতি চলছে। তিনি বলেন, “এখনও ভোট ঘোষণা হয়নি, তবু কমিশন কেন এত তৎপর? রাজ্য প্রশাসনকে বাদ দিয়ে কর্মকর্তাদের ডেকে বৈঠক করছে, অফিসারদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এসবের নেপথ্যে অন্য উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে।”

মমতার অভিযোগ, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ও কমিশনের প্রতিনিধিরা একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। বৃহস্পতিবার কোলাঘাটে পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রামের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কমিশনের বৈঠকের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, “বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়! রাজ্যের সিইওর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আছে। সময় হলে সব প্রকাশ করব। যাঁরা অন্যায় করছেন, তাঁদের রেহাই দেওয়া হবে না।”

তিনি আরও বলেন, “বিএলওদের ডেকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে যে ভোটার তালিকায় পরিবর্তন আনতেই হবে। আমি জানতে চাই, কেন রাজ্য সরকারকে বাদ দিয়ে এই বৈঠক হচ্ছে? কেন নির্বাচন কমিশন এখনই এমন উদ্যোগ নিচ্ছে, যখন নির্বাচনের কোনও ঘোষণা নেই?” মুখ্যমন্ত্রী আশঙ্কা প্রকাশ করেন, “এসআইআরের নাম করে ভোট কাটার চক্রান্ত চলছে। বিজেপি প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণ করতে চাইছে।”

বনগাঁর বিজেপি সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের সাম্প্রতিক মন্তব্য নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী ক্ষুব্ধ। শান্তনু দাবি করেছিলেন, “দেড় কোটি রোহিঙ্গার নাম বাদ যাবে।” এই প্রসঙ্গে মমতার বক্তব্য, “এসআইআরের কাজ শুরুই হয়নি, অথচ এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আগেই বলে দিচ্ছেন কারা বাদ যাবে! এটা কি কমিশনের সিদ্ধান্ত, নাকি মীরজাফরের নির্দেশ? ভোট এলে টাকা বের হয়, আর বাংলার প্রাপ্য টাকা আটকে রাখা হয়। এটা কি ন্যায়?”

তিনি যোগ করেন, “রাজ্যে এখন দুর্যোগ পরিস্থিতি। বন্যায় বহু মানুষের ঘরবাড়ি ও কাগজপত্র নষ্ট হয়েছে। কেউ কেউ উৎসবের ছুটিতে বাইরে রয়েছেন। এই অবস্থায় দু’মাসের মধ্যে তথ্য দিতে বলা মানে সাধারণ মানুষকে বিপদে ফেলা। কেউ কাগজ দিতে না-পারলে তার নাম ভোটার তালিকা থেকে কেটে দেওয়া হবে - এটা একেবারেই অমানবিক।”

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “সংবিধান নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেছে। সেই অধিকার খর্ব করার অধিকার কোনও সরকার বা সংস্থার নেই। বিজেপি ক্ষমতার জোরে বাংলায় এনআরসি চাপাতে চাইছে। কিন্তু মনে রাখবেন, বাংলার মানুষ সহজে মাথা নোয়াবে না।”

শেষে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলেন, “রাজবংশী হোক, মতুয়া হোক বা কোনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় - একজন নাগরিকের নামও যদি ভোটার তালিকা থেকে কাটা হয়, সরকার পালটা ব্যবস্থা নেবে। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা প্রশ্নের মুখে পড়ছে। আমি আবারও বলছি - আগুন নিয়ে খেলবেন না। বাংলার মানুষ তাদের অধিকার নিয়ে আপোস করবে না।”

আরও পড়ুন -

  1. জেলা প্রশাসনের সঙ্গে SIR নিয়ে বৈঠকে উপনির্বাচন কমিশনার, খতিয়ে দেখলেন প্রস্তুতিও
  2. শীঘ্রই SIR শুরু বাংলায় ? প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বৈঠকে সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার

For All Latest Updates

TAGGED:

MAMATA BANERJEESIRELECTION COMMISSION OF INDIAমমতা বন্দ্যোপাধ্যায়MAMATA BANERJEE WARNS ECI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.