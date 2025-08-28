কলকাতা, 28 অগস্ট: ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল বা আইসিসির চেয়ারম্যান এখন জয় শাহ ৷ তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ছেলে ৷ জয়ের পদ ও তাঁর পরিচয়কে একসূত্রে গেঁথে অমিত শাহের বিরুদ্ধে পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ তুললেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
বৃহস্পতিবার ছিল তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস ৷ প্রতিবছরের মতো এবারও কলকাতার মেয়ো রোডে তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান হয় ৷ সেই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
তিনি বলেন, “আপনাদের দুর্নীতির ভাণ্ডার আমাদের কাছেও আছে । বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না, ভাণ্ডারা খুলে দেব ।’’ এর পরই পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ নিয়ে সরব হন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে ৷ জয় শাহের আইসিসি-র চেয়ারম্যান হওয়ার প্রসঙ্গ তোলেন ৷ মমতা বলেন, ‘‘অমিতবাবু, আপনার ছেলে তো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলে আছে, কী করে গেল ? পরিবারবাদ নিয়ে কথা বলছেন ! আপনাদের পরিবারের কতজন কোথায় কোথায় আইএএস, আইপিএস হয়েছে ? সেগুলো পরিবারবাদ নয় ?”
এছাড়া নির্বাচন কমিশনকে উদ্দেশ্য করে তৃণমূল নেত্রীর কটাক্ষ, “বাচ্চারা ললিপপ খেলে মানায়, কিন্তু বড়রা ললিপপ খেলে মানায় না । এখন ললিপপ সরকার বিডিও, ডিএম, পুলিশকে ভয় দেখাচ্ছে ৷ বলছে, চাকরি খেয়ে নেব । বাংলার মানুষ ভয় পায় না ।”
বিজেপিকে একহাত নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, নির্বাচন এলেই এজেন্সিগুলোর দাপাদাপি বাড়ে । তিনি বলেন, “আগে তো এজেন্সিগুলো রাজনীতি করত না । এখন সিবিআই, ইডি - সবাই মিলে বিরোধী দমন করছে । এটাই তাদের রাজনীতি ।”
শিক্ষাক্ষেত্রে বিচারব্যবস্থার ভূমিকা নিয়েও এদিন মুখ্যমন্ত্রীর অসন্তোষ প্রকাশ পায় । তাঁর বক্তব্য, “যারা নিয়োগ আটকে দিচ্ছে, যারা কোর্টে গিয়ে কেস করছে, তারা আসলে দু’নম্বরি করছে । জয়েন্ট এন্ট্রান্সের রেজাল্ট দেরিতে বেরিয়েছে ৷ আমাদের দোষ নয় । ওরা মামলা করে আটকে রেখেছিল ।” তাঁর অভিযোগ, হাইকোর্টের একাংশ ইচ্ছে করে শিক্ষাক্ষেত্রে অন্ধকার নামাতে চাইছে । যদিও তিনি দাবি করেন, সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে তাঁর সরকার ন্যায়বিচার পেয়েছে ।
মমতার কথায়, বিজেপির লক্ষ্য বাংলার ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া । এনআরসি প্রসঙ্গ টেনে তিনি হুঁশিয়ারি দেন, “সেলফিস জায়ান্টরা, যারা ভাইরাসে ভরা, তারা ভাবে এনআরসি করে বাংলার মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেবে । কিন্তু মনে রাখবেন, জীবন থাকতে ভোটাধিকার কেড়ে নিতে দেব না ।” তিনি আরও বলেন, “বাড়ি গেলে কেউ চাইলে দেবেন না । নির্বাচনে আপনাদের নাম ওঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করুন ।”
রাজনৈতিক মহলের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এদিনের বক্তৃতা শুধু ছাত্র-যুবকদের উদ্বুদ্ধ করার বার্তা নয়, বরং বিরোধীদের একসঙ্গে আক্রমণের কৌশল ৷ 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, ততই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরব হবেন নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ৷ বিজেপি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও পরিবারতন্ত্র নিয়ে আরও বেশি চ্যালেঞ্জ জানাবেন ভোট এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ৷