কেন্দ্র শুধু রিপোর্ট চায়, টাকা দেয় না, মোদি সরকারকে নিশানা মমতার

কেন্দ্র শুধু রিপোর্ট চায়, টাকা দেয় না, মোদি সরকারকে নিশানা মমতার
মঙ্গলবার বিকেলে রাজ্যের উত্তরবঙ্গের সচিবালয় উত্তরকন্যায় সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়৷ সেখানেই তিনি একাধিক ইস্যুতে সরব হন৷
Published : October 7, 2025 at 6:47 PM IST
শিলিগুড়ি, 7 অক্টোবর: বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ পরিদর্শনের পর উত্তরকন্যা থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তাঁর দাবি, কোনও কিছু হলেই কেন্দ্রীয় সরকার শুধু 24 ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট চায়৷ একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 15 দিনের আগে রিপোর্ট দেওয়া সম্ভব নয়৷
মঙ্গলবার বিকেল 4টে নাগাদ উত্তরকন্যায় সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেখানে বসে তিনি যেমন উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেন, তেমনই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন৷
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘যদি কিছু হয় কেন্দ্রের খালি একটাই কাজ, 24 ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট চায়। আমরা জাদুকর নই। এভাবে দেওয়া যায় না। রিপোর্ট পাঠাতে 15 দিন লাগে। রিপোর্ট পেয়ে কোনও টাকা দেয় না। কী করবে রিপোর্ট নিয়ে? পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নিজেরাই অনেক। বাংলা তাদের সঙ্গে আছে। আমরা অধিকার চাই।’’
কেন্দ্রকে নিশানা করে তিনি অভিযোগ করেন, ‘‘বন্যা ত্রাণে এক পয়সাও দেওয়া হয়নি। আমরা পাইনি। তাও আমরা লড়ে যাচ্ছি। ভুটানের চারটি ড্যাম খুলে দিয়েছে। একটুও জল নেই৷ অনেক সময় সংখ্যা দেখানো হয় না। ডাবল ইঞ্জিন সরকার। সেখানে মিডিয়াকে কন্ট্রোল করে। অন্যান্য রাজ্যেও মারা গিয়েছে। আমরা তো এসব নিয়ে রাজনীতি করি না। মহাকুম্ভ কি ডিজাস্টার ছিল না?’’
একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দেন, রোহিনীর ধস সরানোর কাজ আজ থেকে শুরু হয়েছে। 10-11 দিনের মধ্যে হয়ে যাবে। অস্থায়ী সেতু নির্মাণে তিন-চার কোটি টাকা লাগবে। একমাস ত্রাণ সহায়তা চলবে। তিনি প্রশাসনের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন৷ তিনি দু-তিনদিন পরে এসে বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে জানিয়েছেন৷
তবে তিনি বলেন, ‘‘আমরা সঙ্গে সঙ্গে সব রাস্তা সেতু নির্মাণ করতে পারব না। টাকা দেওয়া হচ্ছে না। আবাসের টাকা, 100 দিনের টাকা, সর্বশিক্ষা মিশন, পিএইচই টাকা বন্ধ রাখা হচ্ছে। বন্যা কবলিত হলেও ডাবল ইঞ্জিন রাজ্য পাচ্ছে। আমরা পাচ্ছি না। আমরা আলাদা সন্তান। অনেক পরিকাঠামো নষ্ট হয়েছে।’’
প্রসঙ্গত, সোমবার জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় আক্রান্ত হন বিজেপির সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ৷ সেই নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷ তার পর মোদিকে জবাবও দেন মমতা৷ এদিন মুখ্যমন্ত্রী আবার বলেন, ‘‘সাংবিধানিক পদের সম্মান রেখে মন্তব্য করা উচিত। আমি হিংসাকে সমর্থন করি না। এই বন্যা হলে, হিংসা হলে তারপরে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘কেন্দ্র খালি গালাগালি দিয়েছে। খুশি হয়েছি। ওঁর (প্রধানমন্ত্রী) দোষ নয়। উনি পার্টির কথায় চলতে পারেন না। যখন পুলিশ প্রশাসনের সবাই কাজ করছে, পার্টির কথা শোনা উচিত নয় প্রধানমন্ত্রীর। রাজনীতি করার জন্য 365 দিন রয়েছে।’’
উল্লেখ্য, শনিবার রাত থেকে উত্তরবঙ্গে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে৷ এই পরিস্থিতির জেরে রবিবার সকাল থেকেই কার্যত বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলা৷ সেই অবস্থাতেও কলকাতায় দুর্গাপুজোর কার্নিভাল হয়েছে৷ যা নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি থেকে রাজ্যের বাসিন্দাদের একাংশ মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনায় সরব হয়েছেন৷
এই নিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘কেউ কেউ রাজনীতি করছে, কেন কার্নিভাল হল? আরে সেটা তো গর্ব। আগে থেকে অ্যারেঞ্জ করা। বাতিল করা সম্ভব না। আমরা এলে রেসকিউ অপারেশন হতো না। পুলিশ, দমকল, জেলা প্রশাসন কাকে সামলাবে? বিপদের সময় মানুষকে উদ্ধার করা মূল কাজ। গাড়ি নিয়ে ঢুকছে। আমি যদি একটা বিধ্বস্ত রাস্তা দিয়ে 50টা গাড়ি নিয়ে চলি, তাহলে পাহাড়ে চাপ পড়ে। শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করতে হয়। ওই সময় মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করতে হয়।’’
এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, 21টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে তিনি দেখা করেছেন৷ জল কমলে ফিল্ড সার্ভে করা হবে৷ সব রাস্তাই ভেঙে গিয়েছে। সব ব্রিজ ভেঙে গিয়েছে। পাহাড়ে অতিরিক্ত বর্ষা হয়েছে। 300 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল। 56টা নদীর জল ছাড়া হয়েছে। সিকিমে 14টা হাইডেল ড্যাম। ড্যামের জন্য জল যেতে পারছে না। গরমকালে তিস্তায় জল থাকে না। শূন্য। প্রকৃতিকে বারবার অত্যাচার করলে, প্রকৃতিও পালটা আক্রমণ করে। জঙ্গলে অনেক ক্ষতি হয়েছে। বনমন্ত্রকের দেখা উচিত।
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘27 জন প্রাণ হারিয়েছে। পাঁচ থেকে ছয় জন শিশু রয়েছে। নেপাল ও ভুটানের দোষ আছে। মুখ্যসচিব তাদের জানাবে। আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের দেহ ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করব।’’