কলকাতা, 8 অগস্ট: এনডিএ তথা বিজেপি শাসতি রাজ্যগুলি থেকে পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনল রাজ্য সরকার ৷ পরিকল্পিত হিংসা, হয়রানি ও বাঙালি-বিরোধী মনোভাবের অভিযোগে ওই রাজ্যগুলি থেকে 2 হাজার 476 জন পরিযায়ী শ্রমিকে ফেরানো হয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র-সহ একাধিক রাজ্য থেকে ফেরার পর পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে তৃণমূল ৷
শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে দেওয়া তালিকা অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি নাম হরিয়ানা থেকে ফেরা পরিযায়ী শ্রমিকদের ৷ সংখ্যা 793 জন ৷ মহারাষ্ট্র থেকে ফিরেছেন 168 জন ৷ তেমনই ওড়িশা থেকে 361 জন, দিল্লি থেকে 108 জন, উত্তরপ্রদেশ থেকে 68 জন, রাজস্থান থেকে 45 জন, গুজরাত 37 জন, অসম থেকে 10 জন, বিহারে 26 জন ও অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে 14 জন শ্রমিককে ফেরানো হয়েছে ৷
তৃণমূলের অভিযোগ, এসব রাজ্যে বিজেপি ও তাদের শরিক দলগুলি ক্ষমতায় থাকায় বাঙালিদের উপর পরিকল্পিত আক্রমণ, শারীরিক নির্যাতন, মিথ্যা অভিযোগ ও সামাজিক বয়কটের ঘটনা বেড়েছে ৷
তৃণমূল কংগ্রেসের এক শীর্ষ নেতার কথায়, "ফিরে আসা শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা শিউরে ওঠার মতো ৷ মহারাষ্ট্রে, উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়ার বাসিন্দা আবু বক্কর মণ্ডলের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ পাওয়া যায় একটি বস্তায়, যা স্থানীয়ভাবে বাঙালি-বিরোধী হিংসার নৃশংস উদাহরণ হিসেবে উঠে এসেছে ৷ হরিয়ানার বিজুভিটা গ্রামের সাব্বির আলম ফিরেছেন দু’পা ভাঙা অবস্থায় ৷ তাঁর অভিযোগ, পুলিশ তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করে এবং ‘বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী’ তকমা দেয় ৷ এই ঘটনাগুলি বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালি শ্রমিকদের নিরাপত্তাহীনতার সংকেত দিচ্ছে ৷"
উল্লেখ্য, মুম্বইয়ের ওয়াশি থানা এলাকা থেকে বাদুড়িয়ার বাসিন্দা আবু বক্কর মণ্ডলের ছিন্নভিন্ন দেহ উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশ মৃতের স্ত্রী এবং তাঁর প্রেমিককে গ্রেফতার করেছে ৷ বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে আবু বক্কর মণ্ডলকে খুনের অভিযোগ উঠেছে তাঁদের বিরুদ্ধে ৷
তবে, ভিনরাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের উপরে অত্যাচারের অভিযোগে 'মানবিক বিপর্যয়' বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি ঘোষণা করেছিলেন, প্রত্যেক ফিরিয়ে আনা শ্রমিকের চাকরি, সামাজিক নিরাপত্তা এবং তাঁদের সন্তানদের শিক্ষার দায়িত্ব নেবে রাজ্য সরকার ৷
তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করেছে, পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রত্যাবর্তন প্রমাণ করছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলা ভাষীদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ চালানো হচ্ছে ৷ অন্যদিকে, বাংলায় তাঁরা শুধু নিরাপত্তাই পাচ্ছেন না, সম্মানের সঙ্গে নতুন জীবন গড়ে তোলার সুযোগও পাবে ৷