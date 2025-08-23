জলপাইগুড়ি, 23 অগস্ট: কেন্দ্রীয় সরকার যে সংবিধান সংশোধনী বিল লোকসভায় পেশ করেছে, তা বিরুদ্ধে সরব হলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷ শনিবার জলপাইগুড়িতে তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলাকর্মীদের একটি সভায় যোগ দিয়ে এই ইস্যুতে তিনি চ্যালেঞ্জ করেন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে ৷ তোপ দাগেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে ৷
তিনি তোলেন গুজরাত হিংসার প্রসঙ্গ ৷ দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর পদ হারানো সংক্রান্ত এই আইন পাশ হলে, তা কার্যকর করতে হবে গোধরার আগেকার সময় থেকে ৷ তাহলে নরেন্দ্র মোদিও প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না, মোদির মন্ত্রিসভার অনেকেই মন্ত্রী থাকতে পারবেন না, এমনটাই দাবি করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিপরিষদের এই সদস্য ৷
উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে লোকসভায় 130তম সংশোধনী বিল পেশ করা হয়েছে ৷ ওই বিলে বলা হয়েছে, গুরুতর অভিযোগে গ্রেফতার হয়ে 30 দিনের বেশি যদি কোনও মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য বা কেন্দ্রের মন্ত্রিসভার সদস্য কিংবা প্রধানমন্ত্রী কারাবাসে থাকেন, তাহলে তাঁদের পদ খোয়াতে হবে ৷ এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিরোধীরা ৷ এদিন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও দাবি করেন, পছন্দ না-হলে মন্ত্রীদের জেলে ঢুকিয়ে মন্ত্রিত্ব কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত করছে বিজেপি সরকার ।
এদিন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ হলে জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মিসভায় যোগ দেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য । সেখানে তিনি বলেন, ‘‘বাংলা বাঁচাও, তৃণমূল তাড়াও বলছে বিজেপি । দেশ বাঁচাও, বিজেপি তাড়াও । একটা বিল এনেছে। বিল যৌথ সংসদীয় কমিটিতে গিয়েছে ৷ আমাদের নেত্রী বলেছে ব্ল্যাক ডে, ব্ল্যাক বিল । কী আছে বিলে ? একজন কাউকে ধরুন পছন্দ হচ্ছে না । তাঁকে জেলে পুরে দেবে । 30 দিনের মধ্যে তাঁর জামিন হবে না । তাঁর মন্ত্রিত্ব হোক মুখ্যমন্ত্রিত্ব হোক ছাড়তে হবে । দয়া করে নিজের নামটাও রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী ।’’
চন্দ্রিমা আরও বলেন, ‘‘আইন যেদিন থেকে হবে, তার পর সেই আইন লাগু হবে, এটাই দেখেছি ৷ কিন্তু আইনের ভেতর যদি লেখা থাকে ওমুক দিন থেকে আইনটা লাগু হবে, এটা কেমন ? তাই আমরা বলছি, গোধরার আগে থেকে আইন লাগু হবে, এটা লিখে দিন । 2000-এর আগে থেকে আইন প্রয়োগ হবে লিখে দিন । তাতে দেখব আপনার মন্ত্রীরা কে কতদিন জেলে ছিলেন । আর এখন কীভাবে মন্ত্রী থাকেন ! এরপর তাদের মন্ত্রিত্বে থাকার দায়দায়িত্ব আছে কি না ? তাদের সেখানে থাকার যোগ্যতা থাকে কি না, সেটাও দেখব । যদি বুকের পাটা থাকে, তাহলে 2000-এর আগে থেকে আইনটা লাগু হোক দেখব আপনিও বা প্রধানমন্ত্রী থাকেন কী করে, আর আপনার মন্ত্রীরাও থাকেন কী করে ।’’
এদিন বাংলা-বাঙালি ইস্যু নিয়েও সরব হন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷ জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে বিজেপি নেতা অমিত মালব্য সোশাল মিডিয়ায় যে পোস্ট করেছিলেন, সেই নিয়েই সরব হন চন্দ্রিমা ৷ অমিত মালব্যকে মালপোয়া বলে কটাক্ষ করেন তিনি ৷ ভিনরাজ্যে বাঙালিদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন ৷ অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও তিনি দায় চাপান কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ৷ তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকারের গাফিলতিতেই অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটছে ৷
চন্দ্রিমা বলেন, ‘‘বাংলা ভাষাভাষিদের অপমান করা হচ্ছে ৷ আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি । বাংলার মানুষদের ভয় দেখাচ্ছে । যারা ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ করে আসে, সীমান্তে কেন্দ্রের নিরাপত্তার দায়িত্ব, আকাশপথে এলেও কেন্দ্রের দায়িত্ব । পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করছে । আমরা কোনও ভাষাকে অপমান করি না ।’’
পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘‘পরিযায়ী শ্রমিক এখান থেকে সব যাচ্ছে বলা হচ্ছে । তাঁরা দক্ষ বলেই তো গিয়েছেন । বাংলাতেও তো পরিযায়ী শ্রমিক আছেন ৷ আমরা তো তাদের কোনোদিন অপমান করিনি । দিদি (মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) শ্রমশ্রী প্রকল্প করেছেন । তাতে পরিযায়ী শ্রমিকেদের পাশে দাঁড়ানোর কথা রাজ্য সরকার বলেছে । কোনও পরিযায়ী শ্রমিক যদি মনে করেন আসবেন, তাঁদের সহযোগিতা করা হবে ।’’
এদিকে রাজ্যের ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘ডেঙ্গু অনেক কন্ট্রোলে আছে । নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ডেঙ্গু হয় । ডেঙ্গু যাতে না-বাড়ে, সংক্রমণ যাতে না-হয়, সেটা যাতে একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা যায়, সেটা স্বাস্থ্য দফতর করছে । সব কিছুই স্বাস্থ্য দফতরের নজরে আছে ।’’
নির্বাচন কমিশন এখন যে SIR করছে, সেই নিয়ে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘SIR করে কীভাবে ভোটারদের বাদ দেবে, সেই চেষ্টায় হচ্ছে । পুরোপুরি কোর্টের বিষয় বেশি কিছু বলব না । 2003 সালে SIR হয়েছিল দেশজুড়ে । কিন্তু এবার SIR হচ্ছে ভোটমুখী রাজ্যে । যেখানে ভোট হচ্ছে, সেই জায়গায় SIR হচ্ছে । বিহারে 65 লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে । ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে, তখন সেই ভোটারদের একবার আত্মপক্ষ সমর্থন করার সময় দেওয়া হচ্ছে না । এটা ভারতের আইন নয় ৷’’
একই সঙ্গে বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে নারী নির্যাতন বাড়ছে বলে অভিযোগ করেন ৷ সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটলেই পুলিশ-প্রশাসন সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেয় বলে তাঁর দাবি ৷