GST সংস্কারে 20 হাজার কোটির ঘাটতি ! কৃতিত্ব দাবির আগে ক্ষতিপূরণ মেটান, মোদিকে খোঁচা মমতার
বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে ঘুরিয়ে ঘাটতির টাকা মেটানোর অভিযোগ মমতার ৷ খিদিরপুর 25 পল্লির পুজো উদ্বোধনে জিএসটি নিয়ে কেন্দ্রকে নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর ৷
Published : September 22, 2025 at 8:11 PM IST
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: জিএসটি সংস্কারের জেরে রাজ্য সরকারের 20 হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে ! সোমবার খিদিরপুর 25 পল্লির পুজো উদ্বোধনে গিয়ে এমনটাই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর দাবি, যে-যে ক্ষেত্রে জিএসটি কমানো হয়েছে, তার পুরোটাই রাজ্যের পাওনা থেকে কমিয়েছে কেন্দ্র ৷ মমতার মতে, এই জিএসটি সংস্কারের জেরে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব খাতে কোনও প্রভাব পড়বে না ৷
আর এ নিয়ে নাম না-করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "আপনারা জানেন কেন্দ্রীয় সরকারের এর জন্য একটি পয়সাও খরচ হয়নি ৷ সব টাকাটা যাচ্ছে রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে ৷ আর ক্রেডিট নিচ্ছেন একজন, আত্মনির্ভরতার কথা বলছেন ৷ টাকাটা দেবেন তো ! এটা হয়েছে, মানুষ এর সুযোগ পাচ্ছে, আমরা খুশি ৷ আমাদের বাংলার মানুষ যাতে সুবিধা পায়, তার জন্য বাংলার কোষাগার থেকে প্রায় 20 হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আমাদের ক্ষতি হবে ৷"
মমতা অভিযোগ করেছেন, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিকে ঘুরপথে ঘাটতি মিটিয়ে দেওয়া হবে ৷ তাঁর দাবি, "এর জন্য দিল্লি সরকারের কোনও কৃতিত্ব নেই ৷ কোনও পার্টির কৃতিত্ব নেই ৷ এর জন্য রাজ্য সরকারকে টাকা হারাতে হচ্ছে ৷ ডাবল ইঞ্জিন সরকার ঘুরিয়ে টাকা পাবে ৷ রাজ্যের এই ক্ষতির জন্য রাজ্য সরকারকে কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি ৷ এক্ষেত্রে রাজ্য যে জিএসটি পায়, তার থেকেই টাকা কাটা হয়েছে ৷ দেওয়ার সময় নেই, বদলে নাম নিচ্ছে নিজেরা ৷ আর টাকা যাচ্ছে আমাদের ৷"
এ দিন ফের একবার 100 দিনের কাজের টাকার প্রসঙ্গ টেনে আনেন মমতা ৷ তাঁর অভিযোগ, "100 দিনের কাজ-সহ একাধিক প্রকল্পের বকেয়া অর্থ এখনও আটকে রাখা হয়েছে ৷ অথচ কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল বারবার রাজ্যে এসে পরিদর্শন করছে ৷ এখানে কিছু হলেই কমিটি চলে আসে ৷ কিন্তু উত্তরপ্রদেশ, বিহারে কিছু হলে কারও চোখে পড়ে না ৷"
উল্লেখ্য, সোমবার থেকে নয়া জিএসটি রিফর্ম লাগু হয়েছে ৷ যেখানে কিছু-কিছু জিনিসে জিএসটি কমানো হয়েছে ৷ আবার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিমার ক্ষেত্রে জিএসটি শূন্য করেছে কেন্দ্র ৷ সেই অনুযায়ী, এ দিন থেকে সংস্কার হওয়া হারে জিএসটি নিতে হবে বিক্রেতাদের ৷
এ নিয়ে রবিবার দেশবাসীর উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর ভাষণে বলেন, "এখন থেকে মূলত দুই ধাপে কর আরোপ হবে ৷ 5 শতাংশ হারে, আর 18 শতাংশ হারে ৷ এর ফলে সাধারণ উপভোক্তার বোঝা অনেকটাই হালকা হবে ৷" প্রধানমন্ত্রী তিনি এই পরিবর্তনকে 'অর্থ সাশ্রয়ের উৎসব' বলে উল্লেখ করেছেন ৷