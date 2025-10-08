অমিত শাহের থেকে সাবধানে থাকুন, প্রধানমন্ত্রীকে সতর্কবার্তা মমতার
বুধবার একাধিক ইস্যুতে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে উদ্দেশ্য করে এই সতর্কবার্তা দেন তিনি৷
Published : October 8, 2025 at 5:16 PM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে চড়তে শুরু করেছে ভোটের উত্তাপ৷ বাড়ছে রাজনৈতিক বাকযুদ্ধ। তারই মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উদ্দেশ্য করে এক বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরাসরি নাম না-করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিশানা করলেন তিনি৷ মমতা বলেন, “সব বিষয়ে অমিত শাহকে ভরসা করবেন না। বেশি বিশ্বাস করলে মীরজাফরের মতো পরিণতি হতে পারে।”
বুধবার দুপুরে উত্তরবঙ্গ থেকে ফেরার পথে কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী এই মন্তব্য করেন। তাঁর কথায়, “আমি দুঃখিত, এই কথা বলতে হচ্ছে৷ প্রধানমন্ত্রীকে বলব, অমিত শাহ থেকে সাবধান থাকুন। সব বিষয়ে ওঁকে ভরসা করবেন না। উনিই সবচেয়ে বড় মীরজাফর।”
নির্বাচন কমিশনকে কটাক্ষ
সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের এক নির্দেশিকা ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। কমিশনের নির্দেশ, অভিযোগ পাওয়ার 15 দিনের মধ্যে এসআইআর দাখিল করতে হবে। এই নির্দেশকে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, “কমিশন কি বিজেপির কথা মতো চলছে? কমিশন কি বিজেপির অধীনে? আসলে সব কিছুই চলছে অমিত শাহের নির্দেশে। মনে হচ্ছে, উনিই এখন অ্যাক্টিং প্রাইম মিনিস্টার!”
ত্রিপুরার ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ
দুপুরে কলকাতা বিমানবন্দরে নেমে ত্রিপুরায় তৃণমূল পার্টি অফিসে হামলা ও দলের প্রতিনিধি দলকে বাধা দেওয়ার ঘটনায় সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। ক্ষোভ উগরে তিনি বলেন, “ত্রিপুরায় আমাদের টিমকে প্রিপেড ট্যাক্সিও দেওয়া হয়নি। বাধ্য হয়ে আমি হেঁটে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছি।” বিজেপিকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, “আগে নিজের ঘরের দিকে তাকান। সেরকম হলে আমি নিজে যাব, দেখি কার কত দম।” মুখ্যমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, “দেশে বিভেদ তৈরি করা হচ্ছে। বিজেপি দেশটাকে শেষ করে দেবে।”
আগরতলায় তৃণমূলের প্রতিনিধি দল আটকে
প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার ত্রিপুরার আগরতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসে হামলা চালানো হয়। অভিযোগ, বিজেপি সমর্থিত দুষ্কৃতীরাই ভাঙচুর চালিয়েছে এবং পুলিশ দাঁড়িয়ে দেখেছে। সেই ঘটনার প্রতিবাদে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস তৎক্ষণাৎ একটি ছয় সদস্যের প্রতিনিধি দল পাঠায় ত্রিপুরায়।
বুধবার সকালে আগরতলায় পৌঁছান তৃণমূল নেত্রী সায়নী ঘোষ, সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল ও সুস্মিতা দেব, রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, নেতা সুদীপ রাহা এবং মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। কিন্তু বিমানবন্দরেই তাঁদের আটকে দেওয়া হয়। প্রতিনিধি দল জানায়, আইনশৃঙ্খলার অজুহাতে পুলিশ তাঁদের আটকে দেয়। নির্ধারিত চারটি গাড়ির বদলে দেওয়া হয় মাত্র একটি৷ এমনকী, প্রিপেড ট্যাক্সি বুক করতেও বাধা দেওয়া হয়।
অবশেষে কোনও সুরাহা না-পেয়ে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল বিমানবন্দরের বাইরে বসে ধর্নায় সামিল হয়। পরে তারা পায়ে হেঁটে দলীয় কার্যালয়ের উদ্দেশে রওনা দেয়৷ যদিও পুলিশ সেখানেও বাধা দেয় বলে অভিযোগ। ত্রিপুরায় দলের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এমন আচরণের পর মমতা বলেন, “আমরা ভয় পাই না। বিজেপি যতই হামলা চালাক, বাংলার তৃণমূল কর্মীরা মাথা নোয়াবে না। যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে, তারাই এই দমননীতির জবাব দেবে।”